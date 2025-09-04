Eufy Marswalker: Der erste Saugroboter, der Treppen steigen kann

News & Trends
Auf der IFA vorgestellt: Roborock bringt nun auch Rasenmäher-Roboter
von Lorenz Keller
Ein kleiner Schritt für die Menschheit, eine grosse Stufe für die Saugroboter: Mit dem auf der IFA vorgestellten Marswalker will Eufy die Putzroboter über Treppen befördern.
Saugroboter können über Schwellen klettern wie der Dreame X50 Ultra oder Gegenstände mit einem Roboterarm aufräumen wie der Roborock Saros Z70. Wo sie nach wie vor im wörtlichen Sinn anstehen, ist an Treppen. Wer ein mehrstöckiges Haus oder eine Maisonettewohnung reinigen will, muss den Roboter selbst über die Treppe tragen. Oder sich für jeden Stock ein separates Modell kaufen.
Das will die Anker-Tochterfirma Eufy mit dem Marswalker ändern. Das ist ein Roboter, der mit seinen Raupen Treppen steigen kann und dabei einen Saugroboter transportiert. Der Marswalker hilft somit, dass der Sauger automatisch Flächen auf mehreren Stockwerken reinigen kann. Transportiert und geklettert wird nicht nur nach dem Ende der Reinigung, sondern auch zwischendurch, wenn der Saugroboter den Staubbehälter in der Basisstation leeren oder die Mopps waschen muss.
Der Roboter fährt zum Transport in den Marswalker hinein – und danach wieder hinaus. Der Marswalker hat eine eigene Basisstation, auf die er klettert, sobald er mit Strom versorgt werden muss. Im Video siehst du einen ganzen Ablauf, wie das funktioniert.
Der Marswalker erstellt mit seinen Kameras und Sensoren eine 3D-Karte der Wohnung und der Treppen. Der Roboter erkennt dabei nicht nur ein gerades Treppenlayout, sondern auch solche in L- oder U-Form.
Dank vier ausfahrbarer Stützarmer soll sich der Marswalker verschiedenen Stufenhöhen anpassen und diese sicher bewältigen. Was die Mindest- und Maximalmasse sind, ist aber noch nicht bekannt – ebenso wenig, ob der Sauger Wendeltreppen bewältigt.
Das ist kein Wunder, denn Eufy hat den Marswalker zwar auf der IFA erstmals gezeigt, auf den Markt kommt er aber erst nächstes Jahr. In den nächsten Monaten will Eufy mehr Details zur technischen Beschaffenheit und zum Preis verraten.
Mehr Details sind bereits zum Eufy Omni S2 bekannt. Das Topmodell kommt Ende Oktober auf den Markt und soll rund 1600 Euro oder Franken kosten. Die Besonderheit des Saugroboters: Er versprüht bei der Reinigung auf Wunsch einen von drei Raumdüften – nämlich Zitrus-Basilikum, Bambus-Salbei oder Bergamotte-Litschi.
Ebenfalls neu ist laut Hersteller die Kartenerstellung mit visuellem Large-Model-Mapping. Die Zimmer sollen so in einer 3D-Karte erfasst werden, die so präzise ist wie nie zuvor. Damit der S2 dann punktgenau überall dort reinigt, wo du ihn hinschickst.
Die weiteren Features des neuen Modells:
Gadgets sind meine Passion – egal ob man sie für Homeoffice, Haushalt, Smart Home, Sport oder Vergnügen braucht. Oder natürlich auch fürs grosse Hobby neben der Familie, nämlich fürs Angeln.