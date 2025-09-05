News & Trends 3 0

So kunstvoll klettert der Dreame-Sauger über Treppen

Treppen sind für Saugroboter kein Hindernis mehr: Mit dem neuen Cyber X zeigt Dreame ein System, das bis zu 25 cm hohe Stufen erklimmt und den Roboter dafür huckepack auflädt.

Eufy gebührt zwar die Ehre, auf der IFA in Berlin als erste Marke einen Saugroboter vorgestellt zu haben, der über Treppen klettert, doch Dreame hat nur wenige Stunden später nachgezogen. Das zeigt: Die Treppensteiger sind kein futuristischer Gag, sondern dürften in den nächsten Jahren zum Standard werden.

News & Trends Eufy Marswalker: Der erste Saugroboter, der Treppen steigen kann von Lorenz Keller

Bis 25 cm hohe Stufen schafft der Dreame

Das Konzept von Dreame nennt sich Cyber X und macht einiges ähnlich wie der Marswalker von Eufy, aber längst nicht alles. Bei beiden ist das Prinzip, dass der eigentliche Saugroboter nicht selbst über die Treppe fährt, sondern auf einen zweiten Roboter.

Der Roboter legt zuerst die zwei vorderen Raupen auf die Treppe.

Bei Dreame heisst das Fahrzeug «QuadTrack». Der Roboter fährt dort hinein und wird dann sozusagen hochgetragen. Das Treppensteigsystem von Dreame besteht aus vier mit langen Raupenketten bestückten Armen. Diese legen sich – wie du im Video gut sehen kannst – auf die Stufen und befördern den Roboter in die Höhe.

Dreame gibt an, dass der QuadTrack maximal Stufen bis zu 25 Zentimetern Höhe schafft. Der Roboter fährt mit 0,2 Metern pro Sekunde hoch oder herunter – nicht besonders schnell, aber dafür sicher. Dafür sorgen auch spezielle Bremsbeläge, die für Holz, Platten oder Teppich geeignet sind. Auch die Form und Ausgestaltung der Treppe sollte für das Cyber-X-System keine Rolle spielen.

Bis zu fünf Stockwerke mit einer Ladung

Gescannt wird die Treppe mit einem Laser, der ein 3D-Bild der Stufen erstellt und den besten Weg berechnet. Dank eines grossen Akkus mit 6400 mAh im Transportroboter, aber auch im Saugroboter sollte Cyber X bis zu fünf Etagen ohne Ladestopp reinigen können.

So sieht es aus, wenn Cyber X die Treppe heruntersteigt.

Dreame will Saugroboter, Transporter und Basisstation wohl als ein Komplettsystem verkaufen. Wann genau das erste Modell auf den Markt kommt, ist noch unklar. Es könnte aber gut sein, dass es bereits nächstes Jahr soweit ist.

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel







