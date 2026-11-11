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«Fairgames» gecancelt: Sony versenkt das nächste Live-Service-Game

Playstation stellt die Entwicklung von «Fairgames» ein. Es ist das achte Live-Service-Game, das in die Binsen geht.

Willkommen zu einer neuen Episode von «WTF läuft eigentlich mit Playstation?». Zur Überraschung von – kurzer Blick in die Runde – absolut niemandem ist auch die jüngste Meldung aus dem Hause Sony deprimierend: Der Team-Shooter «Fairgames» ist gecancelt und das dazugehörige Studio wird zur Supportkraft degradiert. Gemäss einem Bericht von Bloomberg war das Test-Feedback dermassen ernüchternd, dass Sony kurzerhand den Stecker zog.

Das Spiel wurde 2023 im Zuge von Sonys Live-Service-Offensive angekündigt und schaffte das Kunststück, aus einem Feld voller Mittelmass nach unten auszubrechen. Der Trailer ist ein Cringefest sondergleichen, voll mit holpriger Kapitalismuskritik, turbo-generischer Optik und der dämlichen Botschaft, dass auch du reich werden kannst, wenn du nur genug andere arme Schlucker über den Haufen schiesst.

Dass dieses Machwerk nun eingestampft wird, ist kein Verlust, dass dafür aber nun ein weiteres Studio kupiert wird allerdings schon. Auch wenn (vorerst?) keine Entlassungen geplant sind.

Wer steckt hinter Studio Haven

Haven Studios wurde 2021 von Jade Raymond gegründet. Die Kanadierin arbeitete zehn Jahre lang für Ubisoft, wo sie die Geschicke der «Assassin’s Creed»-Serie lenkte und den Grundstein für eines der erfolgreichsten Gaming-Franchises aller Zeiten legte.

Ohne Jade kein Altair.

Quelle: gamesindustry.biz

Danach wechselte Raymond zu Electronic Arts, bevor Google sie als Chefin von Stadia Games and Entertainment an Bord holte. Der Streaming-Dienst floppte bekanntermassen spektakulär. Google machte Anfang 2021 die hauseigenen Studios dicht, und die Entwicklerin entschied sich für die Unabhängigkeit einer eigenen Bude – Haven Studios. Raymond versammelte rund 50 Personen, viele davon ehemalige Weggefährten von Ubisoft. Dies mit einem klaren Ziel.

«Mein grösster Antrieb dafür war, dass wir bereits so viel grossartiges Talent beisammen hatten. Ich wollte diesen Schwung mitnehmen und einen ‹sicheren Hafen› schaffen, in dem das Team weiterhin grossartige Arbeit leisten kann», so Raymond in einem Interview mit gamesindustry.biz.

Unabhängig war Haven allerdings ohnehin nur auf dem Papier: Sony finanzierte das Studio vom ersten Tag an und kaufte es 2022 ganz. Ein Jahr später folgte die Ankündigung von «Fairgames». Wie sehr der Konzern das Team in Richtung Live-Service gedrückt hat, ist unklar. Fest steht zweierlei. Erstens durfte Raymond und ihr Team drei Projekte pitchen. Zweitens wollte der damalige Playstation-Chef Jim Ryan möglichst viele Live-Service-Games sehen. Ob in diesem Klima eine andere Idee überhaupt Geld bekommen hätte, darf bezweifelt werden.

Was hinter den anderen beiden Pitches steckt, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber eine neue Singleplayer-IP von der Frau hinter «Assassin's Creed» wäre spannender gewesen, als alles, was «Fairgames» je in Aussicht gestellt hat.

Raymond selbst hatte indessen bereits vor einem guten Jahr die Schnauze voll: Im Mai 2025 verliess die Gründerin ihr Studio.

Playstation auf Abwegen

Sony kommt seit Jahren nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Von zehn eingekauften Studios kamen nur vier ungeschoren davon. Unter den Opfern sind auch die Remake-Spezialisten von Bluepoint. Japan Studio wurde aufgelöst, im «Concord»-Krater liegt mutmasslich ein dreistelliger Millionenbetrag, und Singleplayer-Marken wie «God of War» oder «Horizon» sollten Online-Ableger bekommen, auf die niemand gewartet hat.

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Dazu kommt Kundenfeindlichkeit mit Ansage: Ab Januar 2028 erscheinen neue Playstation-Games nur noch digital. Damit würgt Sony eigenhändig den Gebrauchtmarkt ab, stösst langjährige Fans vor den Kopf und nimmt sich die Freiheit, künftig sämtliche Preise auf dem eigenen System zu diktieren.

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Dass der Konzern kürzlich die Zusammenarbeit mit «Metal Gear»- und «Death Stranding»-Daddy Hideo Kojima unerwartet beendet hat, verkommt dabei fast schon zur Nebensächlichkeit.

Warum gibt es keine Konsequenzen?

Nun könnte man theoretisch erwarten, dass diese Shitshow personelle Konsequenzen hat. Allen voran für Studio-Chef Hermen Hulst, der zwar nicht die alleinige Verantwortung trägt, aber seit 2019 die wichtigsten Zügel in der Hand hält.

In der Realität interessiert es jedoch niemanden, wenn sich ein paar Gamer ins Höschen machen, solange die Kasse stimmt. Und das tut sie. Sonys Gaming-Sparte steigerte den operativen Gewinn im letzten Quartal um 83 Prozent gegenüber dem Vorjahr, trotz eines Rückgangs im Konsolengeschäft. Der Release von «GTA 6» dürfte dafür sorgen, dass dieser Trend anhält. Wahrscheinlich bis zur nächsten Konsole. Ein bisschen Kapitalismuskritik wäre da eigentlich nicht fehl am Platz. Gerne aber etwas weniger unbeholfen als in «Fairgames».

Titelbild: Playstation

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