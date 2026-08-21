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Fantasy-Fans aufgepasst: «ACOTAR»-News von Sarah J. Maas

Das lang ersehnte Warten hat ein Ende: Sarah J. Maas, Autorin der beliebten Romantasy-Reihe «A Court of Thorns & Roses», hat Details zu den zwei neuen «ACOTAR»-Bänden veröffentlicht. Was wir bisher wissen.

Geschlagene fünf Jahre mussten Fantasy-Fans sehnlichst auf das nächste Buch warten. Nun kehrt die wohl bekannteste Romantasy-Autorin zurück nach Prythian. Mit Band 6 und 7 geht es weiter mit der Geschichte rund um Feyre, Rhysand & Co. Und der Hype ist riesig.

Ende Oktober geht es zurück nach Prythian.

Quelle: Carmen Baumann

Die Ausgangslage von «ACOTAR» Um ihre Familie zu retten, tötet Feyre einen Wolf im Wald – und bricht damit ein uraltes Gesetz. Als Strafe wird sie ins magische Reich Prythian gebracht, in die Gewalt des geheimnisvollen High Fae Tamlin. Aus Gefangenschaft wird gefährliche Anziehung, doch ein dunkler Fluch bedroht ganz Prythian. Kann Feyre retten, was ihr inzwischen mehr bedeutet, als sie je für möglich gehalten hätte?

Houston, wir haben zwei Cover

«Wann wird endlich das Buchcover veröffentlicht?»

Das dürfte sich in den vergangenen Wochen wohl der ein oder andere Fantasy-Fan gefragt haben. Denn es ist eher unüblich, dass wir erst rund zwei Monate vor der Veröffentlichung am 27. Oktober ein Cover erhalten. Normalerweise findet ein Cover Reveal gut sechs Monate vor dem Publikationsdatum statt. Doch bei einer so beliebten Reihe wie «ACOTAR» macht eine späte Enthüllung durchaus Sinn: Du bleibst neugierig – und wenn das Cover dann mal da ist, geht es durch die Decke.

Diese Rechnung ist aufgegangen:

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account @sarahjmaas hat die Autorin Anfang der Woche alle Posts gelöscht. Und prompt folgten am Dienstag zwei Posts, zwei Cover, mit zusammengerechnet mehr als zwei Millionen Likes und 40 000 Kommentaren. The hype is real. Dazu schreibt Sarah J. Maas:

What was broken will be remade. Instagram @sarahjmaas

«Was zerbrochen war, wird neu geschaffen.»

Und so sieht das Cover von «A Court of Splintered Harmony» aus. Nachfolgend werde ich es der Einfachheit halber zu «ACOSH» abkürzen.

Am 27. Oktober erscheint mit «A Court of Splintered Harmony» der 6. Band der Reihe

Quelle: dtv Verlag

Doch eine Ankündigung reicht nicht: Mit «A Court of Forgotten Melody» (nachfolgend «ACOFM») folgt am 12. Januar 2027 bereits der 7. Band der Reihe.

Dazu schreibt Maas kurz und prägnant:

What was lost will be reclaimed. Instagram @sarahjmaas

«Was verloren ging, wird zurückgefordert.»

Am 12. Januar folgt mit «A Court of Forgotten Melody» bereits der nächste Band.

Quelle: dtv Verlag

Auf dem Cover sind eine Spindel und eine Spinne zu sehen. (Ich habe Gedanken dazu. Mehr Details am Schluss.)

Übrigens: Die Cover passen perfekt ins Farbschema der bereits publizierten Bücher:

Jugendbücher Neu EUR 26,– A Court of Thorns and Roses Deutsch, 2026, Sarah J. Maas Belletristik A Court of Mist and Fury Deutsch, Sarah J. Maas, 2026 Belletristik A Court of Wings and Ruin Deutsch, Sarah J. Maas, 2026 Jugendbücher A Court of Frost and Starlight Deutsch, 2026, Sarah J. Maas Belletristik A Court of Silver Flames Deutsch, Sarah J. Maas, 2026 Belletristik A Court of Thorns and Roses Paperback Box Set Englisch, Sarah J. Maas, 2022 20 Neu Jugendbücher EUR 26,– A Court of Thorns and Roses Deutsch, 2026, Sarah J. Maas Belletristik A Court of Mist and Fury Deutsch, Sarah J. Maas, 2026 Belletristik A Court of Wings and Ruin Deutsch, Sarah J. Maas, 2026 Jugendbücher A Court of Frost and Starlight Deutsch, 2026, Sarah J. Maas Belletristik A Court of Silver Flames Deutsch, Sarah J. Maas, 2026 Belletristik A Court of Thorns and Roses Paperback Box Set Englisch, Sarah J. Maas, 2022 20

Was wir wissen

Nachfolgend eine Übersicht der bisher bekannten Details: «ACOSH» wird mit 464 Seiten ein relativ kurzes Buch.

Laut Sarah J. Maas ist «ACOSH» Movement I der «Valkyrie Cycle Movements».

Die Ausgangslage:

Koschei der Unsterbliche erwacht nach Jahrtausenden und sammelt Verbündete, um die sterblichen Länder zurückzuerobern. Der frisch vom Hybern-Krieg gezeichnete Nachthof muss sich der Bedrohung stellen – doch Vertrauensbrüche und aufgedeckte Geheimnisse haben seine Anführer entzweit. Um zu überleben, müssen sie ihre zerbrochene Einheit erst wiederfinden.

Hier geht's zum ganzen Klappentext beim dtv Verlag.

Zu «ACOFM» wissen wir, dass es mit 1200 Seiten ein echter Türstopper wird. «ACOFM» umfasst Movement II & Movement III der «Valkyrie Cycle Movements», was wohl die epische Länge erklärt.

Auch hier haben wir bereits einen Klappentext:

Prythian steht vor dem Zerfall: Bündnisse brechen auseinander, Machtverhältnisse verschieben sich, und alte Feinde kehren zurück. Während Koscheis Bedrohung wächst, zerstreut sich der innere Kreis des Nachthofs auf der Suche nach einem entscheidenden Vorteil – der Frieden hängt am seidenen Faden. Doch selbst in der Dunkelheit gibt es Hoffnung, und der Nachthof muss seine Rolle im nahenden Showdown finden.

Den ganzen Klappentext gibt es hier.

Fünf Bücher in zehn Wochen? Das ist machbar

Falls du alle Bücher von Sarah J. Maas vor der Publikation von «ACOFM» lesen und nachholen möchtest, dann dürfte das ein Marathon werden. Ihr Gesamtwerk umfasst drei Reihen mit insgesamt siebzehn Büchern. Wenn du die Challenge dennoch annimmst, hast du meinen vollsten Respekt.

Das Romantasy-Universum von Sarah J. Maas.

Quelle: Carmen Baumann

Falls du vor «ACOSH» aber nur einen «ACOTAR»-Reread planst oder ganz neu in die Reihe eintauchen möchtest, sieht das schon ein bisschen realistischer aus. Du hast rund zehn Wochen Zeit – zwei Wochen für ein Buch. Das liegt im Rahmen des Möglichen, denke ich.

Fünf Jahre nach «A Court of Silver Flames»: Das Warten hat bald ein Ende.

Quelle: Carmen Baumann

Meine persönliche Meinung (nach der niemand gefragt hat)

Für mich ist Sarah J. Maas die Queen. Ich habe all ihre Bücher gelesen. Angefangen mit «ACOTAR», und zwar noch mit dem ersten deutschen Cover. Das war der perfekte Einstieg in ihre Romantasy-Welt. Ja, «ACOTAR» ist die berühmteste Reihe, aber für mich die schwächste. Wohlgemerkt: «Schwach» ist hier immer noch unglaublich gut. Mein absoluter Favorit ist «Throne of Glass» (TOG). Auch ihre Urban-Fantasy-Reihe «Crescent City» (CC) ist genial.

Dennoch freue ich mich unglaublich auf Maas' Neuerscheinungen. Insbesondere auf «ACOFM», das im Januar erscheint. Dass Spinnen auf dem Cover sind, macht mich mega neugierig, denn es könnte ein genialer Link zu «TOG» sein. Januar 2027 kann also nicht schnell genug kommen. Und nein, 1200 Seiten schrecken mich definitiv nicht ab, insbesondere da ich mich ja mit 464 Seiten aufwärmen kann.

Belletristik A Court of Splintered Harmony Deutsch, Sarah J. Maas, 2026 Belletristik A Court of Forgotten Melody Deutsch, Sarah J. Maas, 2027

Freust du dich auch bereits auf die neuen Bücher? Hast du Theorien? Schreib’s in die Kommentare.

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