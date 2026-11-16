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FiiO DM11: Der Discman kann jetzt auch Bluetooth und Rippen

Der FiiO DM11 ist ein tragbarer CD-Player im runden Discman-Design. Mit integriertem Verstärker spielt er Musik über 3,5-mm-Klinke, 4,4-mm-Balance, Bluetooth oder einen digitalen Ausgang. Per USB-C wird er zum DAC, und er kann CDs direkt auf einen USB-Stick rippen.

In einer Zeit, in der immer mehr Musik nur noch gestreamt wird, wagt FiiO den Schritt zurück zur physischen CD. Der DM11 ist ein tragbarer CD-Player, dessen rundes Gehäuse an die Discmans der 1990er-Jahre erinnert. Der transparente Deckel aus gehärtetem Glas gibt den Blick auf die rotierende Disc frei. Ein kleines Display zeigt an, welcher Track gerade läuft. Das Aluminiumgehäuse ist mit 25 Millimetern Dicke und 263,5 Gramm Gewicht kompakt genug für die Jackentasche.

Ein DAC ist FiiO-typisch integriert.

Quelle: FiiO

Trotz des Retro-Looks steckt im Inneren moderne HiFi-Technik. FiiO verbaut einen hochwertigen Cirrus Logic CS43198 DAC, also einen Digital-Analog-Wandler, der die Daten der CD in Musik umwandelt. Der Player spielt nicht nur klassische Audio-CDs ab, sondern liest auch selbstgebrannte CD-R oder CD-RW mit Formaten wie FLAC, WAV, WMA, AAC oder MP3. Zusammen mit zwei Verstärkern treibt er selbst anspruchsvolle Full-Size-Kopfhörer an. Über den 4,4-mm-Anschluss liefert er dafür satte 525 Milliwatt, über die normale 3,5-mm-Klinke immer noch 140 Milliwatt.

Ein Discman mit Bluetooth.

Quelle: FiiO

Neben den Kopfhörerausgängen bietet der DM11 einen kombinierten optischen und koaxialen Digitalausgang, Bluetooth 5.4 und eine USB-C-Schnittstelle. Per USB-C wird der DM11 zum reinen DAC, der die Audioverarbeitung für dein Abspielgerät übernimmt, egal ob Laptop, Smartphone oder Tablet.

Er kann auch CDs rippen.

Quelle: FiiO

Eine weitere Besonderheit ist die Archivierungsfunktion. Steckst du einen USB-Stick an der Rückseite an, speichert der DM11 die Musik der CD als verlustfreie WAV-Dateien. Das Rippen klappt ganz ohne Computer. Erst später, wenn du die Dateien platzsparend in FLAC umwandeln willst, brauchst du einen Rechner. Vom USB-Stick abspielen kann er die Musik übrigens nicht.

Die beiden Akkus sollen über vier Stunden Laufzeit bieten.

Quelle: FiiO

Strom bekommt das Gerät von zwei wechselbaren 14500-Akkus mit jeweils 1000 mAh, die sich über das Fach an der Unterseite leicht austauschen lassen. Damit die Musik beim Gehen nicht stottert, nutzt FiiO die ESP-Funktion, die du über einen physischen Schalter aktivierst. Eine Technik, die in den 90ern als «Anti-Shock» beworben wurde und den Discman erst so richtig alltagstauglich machte.

In den USA und in China ist der Discman per sofort für rund 119 US-Dollar in Schwarz, Blau und Orange erhältlich. Wann er in Europa auftaucht, ist noch offen.

Titelbild: FiiO

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