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«Final Fantasy 14» Fan Fest in Berlin: neuer Job, anpassbare Hörner und Switch-2-Version

Das riesige MMORPG «Final Fantasy 14» bekommt mit der Erweiterung «Evercold» im Januar 2027 viele neue Inhalte. Auf dem «FF14» Fan Fest kündigt das Team einen neuen Job, Gameplay-Anpassungen und eine Kollaboration mit «Final Fantasy 7 Remake» an.

Das «Final Fantasy 14» Fan Fest findet seit mehr als zehn Jahren in unregelmäßigen Abständen statt. Dabei tourt die Veranstaltungsreihe meist von Amerika, über Europa bis nach Japan. Jeder Tourstopp ist eine zweitägige Veranstaltung voller Panels, Keynotes, Cosplay- und Community-Action. Ich war bereits im Frühjahr beim Fan Fest in Anaheim, Kalifornien, und hatte jetzt die Gelegenheit, das nächste Event in Berlin zu besuchen.

Mit einer weit über zwei Stunden langen Keynote eröffnet Produzent Naoki Yoshida – auch bekannt als «Yoshi-P» – wie immer das Event. Die Show ist vollgepackt mit Trailern, Ingame-Material und überraschenden Ankündigungen.

Für viele Besucherinnen und Besucher ist die Keynote das Highlight des Wochenendes, da das Team neue Inhalte zu «Final Fantasy 14» detailliert vorstellt. Die wichtigsten Neuigkeiten zum grossen «Evercold Update» findest du hier.

Naoki Yoshida überraschte seine Fans zur Eröffnungszeremonie in einem Cosplay.

Das Gesicht hinter «Final Fantasy 14» ist den Fans ganz nah

Oft halten Studios solche Präsentationen nur für Medienvertreter – Yoshi-P geht seit 16 Jahren einen anderen Weg und holt seine Fans von Anfang an mit ins Boot, wenn es um das Teilen von Informationen geht.

«Als ich Produzent für ‹Final Fantasy 14› wurde, habe ich immer sofort alle News mit den Spielerinnen und Spielern geteilt. Sie haben mir oft das Feedback gegeben, dass andere Producer und Spieleentwickler das nicht machen. Ich denke, es ist wichtig, offen und komplett ehrlich mit ihnen zu sein.» Yoshida meint mit «Ehrlichkeit» nicht nur das Teilen neuer Inhalte mit den Fans, sondern auch den transparenten Umgang mit Herausforderungen und Fehlentscheidungen.

Diese Nähe zur Community und seine Transparenz heben ihn von Kollegen ab, was die Fans vor Ort mit tosendem Applaus honorieren. Am Fan Fest in Berlin hat Yoshi-P nur gute Neuigkeiten zu berichten.

Wer ist «Yoshi-P?» Naoki Yoshida liebt «Final Fantasy 14» und denkt noch lange nicht daran, in Rente zu gehen.

Quelle: Franziska Behner-Thang Naoki Yoshida, Spitzname Yoshi-P, ist Videospiel-Director und Produzent bei Square Enix. Das «P» in seinem Rufnamen steht für seine Producer-Rolle bei «Final Fantasy 14». Er hat das riesige MMO im Jahr 2010 übernommen, nachdem dessen ursprünglicher Release floppte. Dank Yoshida wurde «Final Fantasy 14: A Realm Reborn» zu einem weltweiten Erfolg, der bis heute (Stand 2026) anhält. Yoshi-P hat sich selbst im Spiel als Minnesänger-NPC veröffentlicht, um diesen Triumph für immer zu feiern. Für Fans ist er ein Maskottchen und wird wie ein Star bejubelt. Naoki Yoshida präsentiert neue Spielinhalte oft in Streams oder auf Events wie dem «Final Fantasy» Fan Fest und der Tokyo Game Show.

Neuer Job enthüllt: «Bastion»

Auf dem «Final Fantasy 14» Fan Fest in Anaheim wurden bereits zwei Jobs angeteasert – jetzt gibt es endlich konkrete News zu einem davon.

Yoshi-P enthüllt an der Keynote in Berlin den Job des «Bastions»: einen Main Tank, der seine Kämpfe mit zwei Skyltborg bestreitet. Das sind Zwillingsschilde, mit denen er Kanonen abfeuert und damit in den Nah- sowie Fernkampf geht. Außerdem eignet sich der «Bastion» als Support für die Gruppe: Heil- sowie Verteidigungsfähigkeiten lassen sich im Kampf flexibel einsetzen, um die gesamte Party zu schützen.

Die neuen «Evercold»-Inhalte bringen einen weiteren Job mit, den Yoshida aber erst auf dem Fan Fest in Tokio (Oktober 2026) enthüllt. Einige bisher noch nicht gezeigte Flugschiffe, auf denen sich weitere Teile der Erweiterung abspielen, sollen ebenfalls Teil der Präsentation in Japan sein.

Viele Veränderungen für den persönlichen Spielstil

«Evercold» wird die Art, wie ich «Final Fantasy 14» spiele, grundlegend verändern. Bei seiner Erklärung bezieht sich Yoshi-P vor allem auf die Reihenfolge, in der ich die Inhalte einer neuen Erweiterung erlebe.

Wenn ich zum Abschließen eines Kapitels zum Beispiel drei Völker besuchen und ihren jeweiligen Boss besiegen soll, ist die Reihenfolge der Kämpfe aktuell strikt vorgegeben. In Zukunft soll es möglich sein, diese Aufgaben in beliebiger Reihenfolge abzuschließen, bevor ich für das große Finale den Endkampf erreiche. Dieses System ist angelehnt an «World of Warcraft». Dank eines Level-Progression-Systems passen sich Loot und die Stärke der Bosskämpfe dynamisch an.

«Evercold» bringt neue Charaktere und viele Veränderungen ins Spiel.

Quelle: Square Enix

Eine der größten Überraschungen der Keynote wartet im Charakter-Editor. Bisher weigerte sich Yoshi-P, Spielerinnen und Spielern zu viele kosmetische Anpassungsmöglichkeiten zu geben. Die Optik der einzelnen Rassen sei eng mit der Lore verbunden, die dem Produzenten sehr wichtig ist.

Umso überraschender die Ankündigung am Fan Fest:

Mit dem Update 8.1 lässt «Final Fantasy 14» das Anpassen einiger optischer Details zu. Vom Entfernen des Schattens auf der Nase mancher Rassen bis hin zum Drehen der Hörner gibt es verschiedene Optionen, wie ich meinen Spielcharakter in Zukunft gestalten kann. Yoshi-P verrät, dass er seinen eigenen Charakter jedoch nicht anpassen werde.

Die Begeisterungsstürme der Spielerinnen und Spieler um mich herum sind mein Highlight der Messe. Eine solche Hingabe zum eigenen Charakter zeigt eindrucksvoll, wie stark die Bindung zwischen Community, Yoshi-P und Spiel ist.

Ist «Final Fantasy 14» für alle Spieler geeignet?» Das riesige MMORPG «Final Fantasy 14» ist stetig im Wandel. Während die normalen Story-Missionen auch für Casual-Spieler gut zu schaffen sind, können Raids herausfordernd sein. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad liegt die Abschlussrate bei 85 Prozent, auf dem harten Savage-Level lediglich bei 14 bis 20 Prozent. Dazwischen klafft eine große Lücke, die «Evercold» schließen sollt. Ein mittlerer Schwierigkeitsgrad für Raids soll für Casual-Spieler neue Herausforderungen bieten, ohne den Frust aufsteigen zu lassen. Erfahrenen Spielern rät Yoshi-P aufgrund des hochwertigen Loots weiterhin zum Savage-Raid, alle anderen können sich an der normalen oder mittleren Stufe versuchen.

Mehr Möglichkeiten sind immer willkommen.

Quelle: Square Enix

«Final Fantasy 14» x «Final Fantasy 7 Remake»

Naoki Yoshida sieht «Final Fantasy 14» als eine Art Freizeitpark im «Final Fantasy»-Universum: Es gibt Kostüme, die an andere Teile erinnern, und sogar Charaktere wie Noctis tauchen im Spiel auf. Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, mit dem «Final Fantasy 7»-Team für neue Inhalte ab Update 8.01 zu kollaborieren. So profitieren laut Yoshida beide Teams voneinander.

Im Laufe der Zeit soll der Gold Saucer in «Final Fantasy 14» weitere Aktivitäten bereitstellen.

Quelle: Square Enix

Unter dem Namen «Jenseits des Lebensstroms» erscheint ein neuer Raid, der thematisch an «FF7» angelehnt ist und in drei Schwierigkeitsstufen kommt. Ausserdem kann ich dank dieser Zusammenarbeit zum Gold Saucer gehen, um dort das erste Minispiel testen: «Keybound Brawler». Der Name ist angelehnt an das Genre der Keyboard Brawler.

Für dieses (optionale) Minispiel wird eine Tastatur benötigt.

Quelle: Square Enix

Keyboard Brawler sind PC-Spiele, bei denen verschiedene Begriffe so schnell wie möglich und ohne Schreibfehler getippt werden müssen. Dieses Spielkonzept bekommt ein «Final Fantasy»-Makeover und schafft es mit dem 7.5x Update ins Spiel. Der Haken dabei: Während PC-Spieler kein Problem haben, müssen «Warriors of Light» auf der Playstation und Xbox aufrüsten. Ohne Tastatur ist es nahezu unmöglich, «Keybound Brawler» zu spielen.

«Final Fantasy 14» auf der Nintendo Switch 2

Für alle, die «Final Fantasy 14» auch unterwegs spielen möchten, wird der 4. August 2026 spannend. «Final Fantasy 14» erscheint an diesem Tag für die Nintendo Switch 2. Mit meinem laufenden «Final Fantasy 14»-Abo auf der Playstation 5, der Xbox oder dem PC kann ich mich allerdings nicht auf der Switch anmelden. Ich muss eine weitere Mitgliedschaft erwerben, um auf Nintendos Konsole zu zocken – dies wurde gemäss früheren Aussagen von Yoshi-P «in monatelangen Verhandlungen» mit Nintendo so entschieden. Immerhin: Die benötigte Mitgliedschaft gibt es für alle bestehenden Mitglieder einer anderen Plattform zum halben Preis. Ein zusätzliches Nintendo Switch Online Abo ist nicht nötig.

Ob viele «Warriors of Light» die Switch 2 als zweite Spielmöglichkeit nutzen, bleibt abzuwarten. Die Versuchung, auch auf Reisen zu spielen, ist groß – vor allem, wenn es ums Raiden mit der Gilde und regelmäßige Streifzüge mit Freunden geht. Ich kann es mir aufgrund der zusätzlichen Kosten, obwohl ich bereits ein Abo besitze, allerdings nicht vorstellen.

Ich wurde von Square Enix nach Berlin zum «Final Fantasy 14» Fan Fest eingeladen, um aus erster Hand von den Neuerungen zu berichten.

Titelbild: Square Enix

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