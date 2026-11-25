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Firefox 161: schneller Daten löschen und ausgewählte Webseiten immer per VPN aufrufen

Der Browser Firefox erhält mit Version 161 zwei größere Neuerungen: Das integrierte VPN lässt sich gezielt für einzelne Webseiten dauerhaft aktivieren und persönliche Daten löschst du über eine Feuertaste mit einem Klick.

Firefox 161 ist da. Mozilla verpasst seinem Browser mehrere Neuerungen. Die Desktop-Version kann einzelne Webseiten jetzt immer über das integrierte VPN aufrufen und persönliche Daten lassen sich über ein Flammensymbol schneller löschen. Die Android-Version bekommt eine Vorlesefunktion und läuft jetzt auch in Autos.

VPN für ausgewählte Webseiten dauerhaft aktivieren

Bereits mit Firefox 149 hat der Browser ein kostenloses VPN eingeführt. Dafür musst du dich mit einem Mozilla-Konto anmelden und es umfasst nur die Daten des Browsers mit einem Limit von 50 Gigabyte. Diese Begrenzung ist derzeit aber bis zum 31. Januar 2027 ausgesetzt.

Du kannst Webseiten festlegen, die immer über VPN aufgerufen werden.

Quelle: Mozilla

Nach dem Update kannst du in den Einstellungen im VPN-Untermenü Webseiten hinterlegen, für die Firefox immer eine VPN‑Verbindung aufbaut. Unabhängig davon, ob VPN für den Gesamtbrowser aktiviert ist oder nicht.

Daten schnell verbrennen

Mit Firefox 161 soll es noch einfacher werden, private Daten aus dem Browser zu löschen. Dafür holt Mozilla die Feuerschaltfläche aus den privaten Fenstern auch in die regulären Browserfenster. Mit einem Klick auf das Flammensymbol löschst du unter anderem den Browser- und Downloadverlauf, Cookies, Daten von Webseiten, temporäre Dateien und gespeicherte Formulardaten. Außerdem wirst du von allen Webseiten abgemeldet und das Fenster wird zugunsten eines ganz neuen geschlossen.

Das Flammensymbol löscht deine persönlichen Daten im Browser.

Quelle: Mozilla

In den Einstellungen kannst du festlegen, welche Daten mit der Feuertaste gelöscht werden. Löschst du nicht alle Daten, bleibt das geöffnete Fenster bestehen. Mozilla schaltet die Funktion erst nach und nach frei. Ich sehe sie trotz Update auf Version 161 bislang nicht.

Vorlesefunktion für Android-Version

Die Desktop-Version von Mozillas Browser verfügt bereits über eine Leseansicht mit Vorlesefunktion. Über das Kopfhörersymbol lässt sich die Wiedergabe ab Firefox 161 auch in der Android-Version nutzen. Die Sprachausgabe findet dabei direkt auf dem Gerät statt und es werden keine Daten an einen Server gesendet.

Unter Android Auto steht Firefox jetzt auch zur Verfügung und lässt sich auf dem Infotainment-Display nutzen, wenn der Wagen geparkt ist.

Titelbild: shutterstock.com/JHVEPhoto

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