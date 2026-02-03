News & Trends 8 5

Firefox lässt dich seine KI-Funktionen abschalten

Die KI-Tools von Firefox lassen sich demnächst einzeln oder komplett abschalten. So hast du die Kontrolle darüber, wie viel KI in deinem Browser arbeitet.

Mozilla sieht sich in der Zwickmühle: Während ein Teil der Community ganz wild auf KI-Tools ist, wollen andere nichts damit zu tun haben. Auf KI mag der Browser-Anbieter zwar nicht grundsätzlich verzichten, zu groß ist die Gefahr, im Wettbewerb im Nachteil zu sein. Dafür bekommen die Nutzerinnen und Nutzer mit Firefox-Version 148 die Möglichkeit, die KI im Browser abzuschalten. Diese gibt es ab dem 24. Februar 2026.

KI komplett oder gezielt blockieren

Firefox bietet künftig spezielle KI-Einstellungsmöglichkeiten. Mit diesen kannst du «KI-Verbesserungen», wie Firefox die KI-Funktionen nennt, blockieren. Dann bekommst du auch keine Hinweise mehr auf neu hinzukommende KI-Tools.

KI-Einstellungsmöglichkeiten kommen mit Firefox 148.

Quelle: Mozilla

Alternativ kannst du einzelne KI-Tools blockieren und andere zulassen. In Firefox 148 gibt es fünf KI-Tools, die du individuell kontrollieren kannst:

Übersetzungen , die das Internet in deine Sprache übertragen.

, die das Internet in deine Sprache übertragen. Eine Link-Vorschau , die grob anzeigt, was dich bei einem Klick auf einen Link erwartet.

, die grob anzeigt, was dich bei einem Klick auf einen Link erwartet. Die KI-gestützte Tab-Gruppierung schlägt zusammenpassende Tabs und Gruppennamen vor.

schlägt zusammenpassende Tabs und Gruppennamen vor. Alternative Text in PDFs fügt PDFs vorlesbare Beschreibungen für Bilder hinzu.

fügt PDFs vorlesbare Beschreibungen für Bilder hinzu. Für den KI-Chatbot in der Sidebar stehen unter anderem Anthropic Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini und Le Chat Mistral zur Auswahl.

Firefox merkt sich deine KI-Einstellungen und behält sie auch nach Updates bei. Du kannst sie aber jederzeit ändern und zum Beispiel ein Tool nur in dem Moment aktivieren, in dem du es brauchst.

Zu den weiteren Neuerungen von Firefox 148 gehört ein verbesserter Zugriff für Screen Reader auf mathematische Formeln in PDFs. Firefox für Android erhält eine neue Werkzeugliste mit neuem Design und Anpassungsmöglichkeiten. Zudem lässt sich über eine neue Auswahl im Kontextmenü der Text eines Links kopieren.

Titelbild: shutterstock.com / Sundry Photography

