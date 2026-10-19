Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Pia Seidel
News & Trends
114

Flos lässt die Glühbirne verschwinden: Mondlicht statt Pendelleuchte

Pia Seidel
19.10.2026
Bilder: Pia Seidel

Glühbirnen verschwinden immer mehr aus unseren Lampen. Das Licht kommt heute oft direkt aus dem Material selbst. Wie weit das bereits geht, zeigt Flos in ihrer neuen Kollektion «Nocturne».

Auf der «3daysofdesign» in Kopenhagen zeigte die italienische Marke Flos die neue Kollektion «Nocturne» in einer eigenen Rauminstallation. Schauplatz war die Martin Asbæk Gallery, die Vorlage ein Filmklassiker: Stanley Kubricks «2001: A Space Odyssey» von 1968.

Hinter der Installation steckt ein Name, der im Lichtdesign seit Jahrzehnten für klare, oft überraschende Ideen steht: Konstantin Grcic. Der Münchner lernte in England erst Möbeltischler, bevor er am Royal College of Art in London Industriedesign studierte. 1991 gründete er sein eigenes Studio KGID. Bekannt wurde er unter anderem mit der «May Day»-Lampe (1998) – ursprünglich als einfache, tragbare Arbeitsleuchte für Werkstätten gedacht und heute in zahlreichen Designmuseen vertreten.

Zwischen Präsenz und Illusion

In Kopenhagen tauchen Möbel nur als blasse Bilder auf Glas auf, darunter der «Componibili»-Beistelltisch und der «Zig Zag»-Stuhl. Grcic dazu:

Der Boden leuchtet von unten, flacht Schatten ab und erzeugt eine ruhige, aber beunruhigende Atmosphäre. Nocturne ist in ein ähnliches Setting platziert: ein beleuchteter Boden, Möbel nur als blasse Bilder auf Glas angedeutet – ein Raum irgendwo zwischen Präsenz und Illusion.
Konstantin Grcic
Die Nocturne-Kollektion in der Martin Asbæk Gallery in Kopenhagen.
Die Nocturne-Kollektion in der Martin Asbæk Gallery in Kopenhagen.
Der Zig Zag-Stuhl bleibt ein flaches Bild hinter Glas, daneben die Bodenversion von Nocturne.
Der Zig Zag-Stuhl bleibt ein flaches Bild hinter Glas, daneben die Bodenversion von Nocturne.
Der konische Glasdiffusor sitzt am schwarzen Aluminiumprofil, dazwischen ein feiner Lichtring.
Der konische Glasdiffusor sitzt am schwarzen Aluminiumprofil, dazwischen ein feiner Lichtring.
Vor senfgelbem Hintergrund wird der Garderobenständer zur Zeichnung auf Glas, flankiert von zwei Wandleuchten.
Vor senfgelbem Hintergrund wird der Garderobenständer zur Zeichnung auf Glas, flankiert von zwei Wandleuchten.
Die halbkugelförmige Version wirft weiches Licht zurück an die Wand.
Die halbkugelförmige Version wirft weiches Licht zurück an die Wand.

Die Kollektion

Nocturne entwickelt eine bestehende Flos-Reihe namens «Noctambule» weiter: mundgeblasenes Borosilikatglas trifft auf die Technik von Lichtschienen. Die Nocturne gibt's als Boden-, Pendel- und Wandversion, mit konischen oder halbkugelförmigen Diffusoren. Ein Lichtring markiert den Übergang zur Struktur. Eine dimmbare LED steckt komplett in Glas und niedervoltigem Aluminiumprofil. Das Leuchtmittel selbst bleibt unsichtbar.

Nocturne verbindet die zarte Poesie des Glases mit der präzisen Logik der Aluminium-Extrusionen.
Konstantin Grcic
Handgeformtes Borosilikatglas trifft auf Aluminium.
Handgeformtes Borosilikatglas trifft auf Aluminium.
Nocturne verbindet Handwerk mit blendfreiem Licht.
Nocturne verbindet Handwerk mit blendfreiem Licht.

Noch nicht bei Galaxus

Nocturne gibt's bei uns aktuell noch nicht. Die Noctambule-Reihe führen wir aber schon, und sie folgt demselben Prinzip: Ein oder mehrere mundgeblasene Glaszylinder enden unten in einem offenen, kegelförmigen Glasschirm. Tagsüber verschwindet das klare Glas fast im Raum, erst abends zeigt sich die Leuchte von einer ganz anderen Seite. Es gibt sie als Steh- und Hängeleuchte, beide dimmbar.

Produktbild Flos Noctambule Low Floor Led Boden-/Stehleuchte (1980 lm)
Stehlampe

Flos Noctambule Low Floor Led Boden-/Stehleuchte

1980 lm

Produktbild Flos Noctambule Cone Suspension Led Hängeleuchte (3960 lm)
Pendelleuchte

Flos Noctambule Cone Suspension Led Hängeleuchte

3960 lm

Produktbild Flos Noctambule Low Floor Led Boden-/Stehleuchte (4950 lm)
Stehlampe

Flos Noctambule Low Floor Led Boden-/Stehleuchte

4950 lm

Flos Noctambule Low Floor Led Boden-/Stehleuchte (1980 lm)
Stehlampe

Flos Noctambule Low Floor Led Boden-/Stehleuchte

1980 lm

Flos Noctambule Cone Suspension Led Hängeleuchte (3960 lm)
Pendelleuchte

Flos Noctambule Cone Suspension Led Hängeleuchte

3960 lm

Flos Noctambule Low Floor Led Boden-/Stehleuchte (4950 lm)
Stehlampe

Flos Noctambule Low Floor Led Boden-/Stehleuchte

4950 lm

Titelbild: Pia Seidel

11 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Pia Seidel
Senior Editor
Pia.Seidel@digitecgalaxus.ch

Mit der Begeisterung eines Cheerleaders feiere ich gutes Design und bringe dir alles näher, was mit Möbeln und Inneneinrichtung zu tun hat. Regelmässig kuratiere ich einfache, aber raffinierte Interior-Entdeckungen, spüre Trends auf und interviewe kreative Köpfe zu ihrer Arbeit. 

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Weitere Beiträge aus dem Magazin

Alle anzeigen

Weitere Beiträge aus dem Magazin

4 Kommentare

Avatar
later