Forschende entwickeln Display mit extremer Pixeldichte

LEDs so klein wie Viren: ein technischer Durchbruch soll in Zukunft extrem scharfe Displays ermöglichen. Sie würden sich zum Beispiel für VR-Headsets eignen.

Forschende der chinesischen Zhejiang University in Zusammenarbeit mit der britischen University of Cambridge haben eine neue LED-Technologie entwickelt. Die «nano-PeLED»-Pixel sind 90 Nanometer klein, was im Bereich eines Virus liegt. Sie ermöglichen eine Pixeldichte von 127 000 Pixel pro Zoll (ppi). Aktuelle Micro-LEDs werden bei einer Grösse unter 10 000 Nanometer zu ineffizient.

Verschiedene Pixeldichten von micro- and nano-PeLEDs.

Quelle: Zhejiang University

Displays mit hoher Pixeldichte werden zum Beispiel in Virtual-Reality-Headsets eingesetzt. Dort könnten nano-PeLEDs in Zukunft für schärfere Bilder sorgen. Sie basieren auf dem aus Solarzellen bekannten Mineral Perowskit. Gemäss den Forschenden sollen sie günstiger in der Produktion sein als die bisher führende Micro-LED-Technologie.

Die zugehörige Studie haben die Forschenden im Wissenschaftsmagazin «Nature» publiziert. Darin beschreiben sie auch ein neues Herstellungsverfahren, das für die winzigen Halbleiter nötig wird. Klassische Fotolithografie direkt auf dem Perowskit würde das Material beschädigen. Stattdessen wird die Struktur in eine andere Ebene des Halbleiters geprägt.

Der Fabrikationsprozess von micro- and nano-PeLEDs

Quelle: Zhejiang University

Wie bei allen technischen Durchbrüchen der Displaytechnik stellt sich die Frage, ob und wann die Forschung es in kommerzielle Produkte schafft. Die Wissenschaftler geben an, dass sie gemeinsam mit der chinesischen Firma LinkZill bereits daran arbeiten. LinkZill soll programmierbare Schaltkreise für den Betrieb der Displays entwickeln. Das dürfte aber noch dauern. So schnell darfst du also nicht mit VR-Headsets mit 127 000 ppi hoffen.

Titelbild: Zhejiang University

