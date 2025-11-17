News & Trends 9 1

Fotograf gelingt Aufnahme von Skydiver vor der Sonne

Durch ein Teleskop fotografierte Andrew McCarthy in der Wüste von Arizona, wie ein Fallschirmspringer vor der Sonne vom Himmel fällt. Das Bild geht viral.

Dem US-amerikanischen Astrofotograf Andrew McCarthy ist eine erstaunliche Aufnahme gelungen: «The Fall of Icarus» zeigt einen Fallschirmspringer, der vor der Sonnenoberfläche durchs Bild fällt. Für das Foto waren viel Planung, Vorbereitung und etwas Glück nötig. Dafür geht das Resultat nun viral.

Der Titel «Der Fall des Ikarus» bezieht sich auf eine Sage aus der griechischen Mythologie.

Quelle: Andrew McCarthy

McCarthy fotografierte seinen Freund, den Musiker und Skydiver Gabriel Brown, von der Wüste von Arizona aus durch ein Teleskop. Brown sprang von einem Paramotor (ein Gleitschirm mit Propellerantrieb) aus rund einem Kilometer Höhe. Per Funk koordinierten die beiden Position und Zeitpunkt des Absprungs. Sechs Versuche waren nötig, bis das Timing passte.

Damit der Fallschirmspringer im Verhältnis zur Sonne so klein erscheint, war eine extrem lange Brennweite und eine weite Aufnahmedistanz nötig. Der Abstand zwischen McCarthy und Brown betrug rund 2,5 Kilometer.

«Deshalb müssen wir von Menschen geschaffene Kunst unterstützen»

Das Foto sieht besonders spektakulär aus, weil McCarthy ein Teleskop mit einem Filter für Hydrogen-Alpha-Licht verwendete. Es enthüllt Details auf der Sonnenoberfläche, die sonst nicht sichtbar wären. Auf dem Stern wüten aktuell heftige Sonnenstürme, welche die Atmosphäre aufwühlen.

Wie in der Astrofotografie üblich, ist das fertige Bild das Resultat aus mehreren Aufnahmen. McCarthy fing den Fallschirmspringer vor der Sonne zwar in einem Bild ein. Damit so viele Details auf der Sonnenoberfläche sichtbar sind, fügte er mehrere Aufnahmen zu einem hochaufgelösten Mosaik zusammen.

Die Details der Sonnenoberfläche werden dank Hα-Filter sichtbar. Der Körper des Skydivers erscheint wie ein schwarzes Loch, weil er kein Hα-Licht reflektiert.

Quelle: Andrew McCarthy

McCarthy dokumentierte seine Arbeit mit mehreren kurzen Clips in sozialen Medien und wird für sein Foto regelrecht gefeiert. Auf seiner Webseite sind limitierte Prints verfügbar.

Auch in den Zeiten von KI-generierter Kunst scheinen echte Bilder noch immer gefragt zu sein. Die Geschichten dahinter wirken inspirierender, als wenn jemand einen Prompt in ein Textfeld schreibt. Oder wie ein Reddit-User es ausdrückt: «This is why we need to keep supporting real human-made art. This is f***ing beautiful!»

Titelbild: Andrew McCarthy

