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Frankreich ermittelt gegen Apple wegen geplanter Obsoleszenz

Neue Kamera, kaputtes Face ID? Frankreich stellt Apple wegen blockierter iPhone-Reparaturen vor Gericht – und wittert geplante Obsoleszenz.

Die Pariser Staatsanwaltschaft zerrt Apple vors Gericht. Sie werfen dem Unternehmen vor, technische Sperren in seine iPhones eingebaut zu haben, die verhindern, dass unabhängige Verkaufsstellen iPhones reparieren können. Laut der französischen Organisation Halte à l’Obsolescence programmée (HOP) findet am 25. Februar 2027 ein Termin zur Vorbereitung statt. Wie die Nachrichtenagentur AFP erfahren haben will, startet der Prozess selbst am 17. Juni nächsten Jahres.

Diesem Prozess geht eine Untersuchung voraus, die bereits Jahre dauerte. Die ursprünglichen Ermittlungen der französischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde (DGCCRF) begannen schon im Mai 2023 mit ihren Ermittlungen.

Was soll Apple genau getan haben?

Im Zentrum der Beweisführung steht die sogenannte «Serialisierung». Apple koppelt einzelne Bauteile wie Display, Akku oder Kamera über Seriennummer an ein bestimmtes iPhone. Tauscht eine Reparaturstelle ein Teil aus, erkennt iOS den Wechsel. Die Anklage behauptet nun, dass das OS dann gewisse Funktionen eingeschränkt oder die Nutzer mit Warnhinweisen belästigt hat.

Auch das HOP führt konkrete Beispiele an: Nach dem Tausch der Frontkamera habe Face ID nicht mehr funktioniert. Und auch die Anzeige des Akkuzustands sei teilweise nicht mehr angezeigt worden. Ersatzteile von Drittanbietern seien von iOS teilweise blockiert worden (hätten gar nicht funktioniert). Und dann habe es Fälle gegeben, in denen iPhones mit Komponenten aus anderen iPhones nicht mehr richtig liefen. Hier bleibt das HOP allerdings schwammig. Die Ermittler sehen hier den Versuch, die Nutzungsdauer von Geräten absichtlich zu verkürzen, um Nutzerinnen und Nutzer zum Neukauf zu bewegen.

Apple bestreitet die Vorwürfe. Die Hard- und Software sei auf Langlebigkeit ausgelegt und seit 2024 werden sogar gebrauchte Originalteile bei Reparaturen akzeptiert. HOP erkennt diese Bemühungen an, will die Entwicklung aber weiter beobachten.

Was droht Apple?

Frankreich stuft die gezielte Behinderung von Reparaturen als eigenen Straftatbestand ein. Sollte Apple schuldig gesprochen werden, kann sich die Busse am Jahresumsatz Apples orientieren und Betroffene können zudem Schadenersatz fordern. Bis es soweit ist, kann es aber noch Monate oder sogar Jahre dauern.

Titelbild: Shutterstock

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