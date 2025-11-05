Deine Daten. Deine Wahl.

Simon Balissat
News & Trends
101

Fünf neue Brettspiele von der Messe «Spiel» in Essen

Simon Balissat
5.11.2025
Bilder: Simon Balissat

Essen wird jährlich zum Mekka für Brettspiel-Fans. Die «Spiel» ist die grösste Messe in diesem Bereich und ich war erstmals dabei. Eine kleine Auswahl an Spielen, die mir geblieben sind.

Trotzdem habe ich ein paar interessante Brettspiele entdeckt, die ich dir nicht vorenthalten will.

Railway Boom

Ab 14 Jahren, 2 bis 4 Personen

Feyas Swamp

Ab 12 Jahren, 2 bis 4 Personen

Speakeasy

Ab 14 Jahren, 1 bis 4 Personen

Coming of Age

Ab 14 Jahren, 1 bis 4 Personen

Shinjuku

Zum Schluss ein Spiel, das den ferrophilen Weeb in mir noch einmal befriedigt und das du jetzt sofort kaufen kannst! In Shinjuku geht es darum, das U-Bahn-Netz von Tokio aufzubauen, Geschäfte zu bauen und Waren auszuliefern. Auch Godzilla hat einen Gastauftritt! Erstmals habe ich dieses Spiel vor einem Jahr in einem kleinen Brettspielladen in Hong Kong gesehen, jetzt gibt es eine Deutsche Version. Und du kannst sie jetzt hier bestellen! Yeah.

Ab 10 Jahren, 2 bis 4 Personen

Titelbild: Simon Balissat

User Avatar
User Avatar
Simon Balissat
Teamleader Editorial
Simon.Balissat@digitecgalaxus.ch

Als ich vor über 15 Jahren das Hotel Mama verlassen habe, musste ich plötzlich selber für mich kochen. Aus der Not wurde eine Tugend und seither kann ich nicht mehr leben, ohne den Kochlöffel zu schwingen. Ich bin ein regelrechter Food-Junkie, der von Junk-Food bis Sterneküche alles einsaugt. Wortwörtlich: Ich esse nämlich viel zu schnell. 

