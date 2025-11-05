Deine Daten. Deine Wahl. Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen. Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden. Allem zustimmen Nur das Nötigste Einstellungen ImpressumDatenschutzerklärung Sprunglinks Navigation Zum Hauptinhalt springenZur Navigation springenZur Fusszeile springen Galaxus Galaxus Galaxus Galaxus Navigation nach Kategorien Menü Suche Anmelden Navigation nach Kategorien News & Trends 10 1 Fünf neue Brettspiele von der Messe «Spiel» in Essen Simon Balissat Simon Balissat Bilder: 5.11.2025 Essen wird jährlich zum Mekka für Brettspiel-Fans. Die «Spiel» ist die grösste Messe in diesem Bereich und ich war erstmals dabei. Eine kleine Auswahl an Spielen, die mir geblieben sind. Trotzdem habe ich ein paar interessante Brettspiele entdeckt, die ich dir nicht vorenthalten will. Railway Boom Ab 14 Jahren, 2 bis 4 Personen Feyas Swamp Ab 12 Jahren, 2 bis 4 Personen Speakeasy Ab 14 Jahren, 1 bis 4 Personen Coming of Age Ab 14 Jahren, 1 bis 4 Personen Shinjuku Zum Schluss ein Spiel, das den ferrophilen Weeb in mir noch einmal befriedigt und das du jetzt sofort kaufen kannst! In Shinjuku geht es darum, das U-Bahn-Netz von Tokio aufzubauen, Geschäfte zu bauen und Waren auszuliefern. Auch Godzilla hat einen Gastauftritt! Erstmals habe ich dieses Spiel vor einem Jahr in einem kleinen Brettspielladen in Hong Kong gesehen, jetzt gibt es eine Deutsche Version. Und du kannst sie jetzt hier bestellen! Yeah. Ab 10 Jahren, 2 bis 4 Personen Titelbild: Simon Balissat Dieser Artikel gefällt mir! 10 Personen gefällt dieser Artikel







Sehr kurzfristig konnte ich dieses Jahr erstmals zur «Spiel» in Essen und ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Komplette Reizüberflutung! Mittelmässig vorbereitet und meistens alleine bin ich durch die sechs Hallen geirrt, habe mir Brettspiele angeschaut und ein paar Dinge gekauft, meistens weil sie schön ausgesehen haben. Dilettantisch. Die meisten Besucherinnen und Besucher kamen in Gruppen, um die Spiele gemeinsam zu testen. Sie haben Checklisten mit ihren Highlights abgearbeitet und ganze Bollerwagen mit Spielen gefüllt. Nächstes Jahr gestalte ich meinen Besuch schlauer…

Dieses Spiel trifft zwei meiner Nerven: Japan und Eisenbahn. Als ferrophiler Weeb ist das mein Traumspiel! Jede Person am Tisch übernimmt die Kontrolle über eine Bahngesellschaft in Japan und versucht, besser als die Konkurrenz zu sein. Geschicktes Bieten um neues Rollmaterial, Zugang zu neuen Orten oder neue Technologien bringen Vorteile. Eine effiziente Zugkomposition füllt die Kassen und bringt Siegpunkte. Hinter dem Spiel steckt Hisashi Hayashi, Entwickler von Bomb Busters, dem Spiel des Jahres 2025. Ob es ein deutsches Release geben wird, ist nicht klar.

Züge bauen in Japan. Herz, was willst du mehr?

News & Trends «Bomb Busters» entschärft die Konkurrenz beim Spiel des Jahres 2025 von Ramon Schneider

«Feyas Swamp ist ausverkauft», stand schon kurz nach Messeeröffnung am Stand von Fractal Juegos. Der Hype um das neue Spiel von «Terra Mystica» und «Gaia Project»-Autor Helge Ostertag war riesig. Im Spiel geht es darum, in einem Sumpf Ressourcen zu sammeln und der Moor-Herrscherin Feya möglichst viele Opfergaben zu bringen. Wir fahren im Sumpf herum, gründen Siedlungen und lassen unsere Arbeiter diese Aufgaben erledigen. So süss die Aufmachung ist, die Mechaniken hinter «Feyas Swamp» sind komplex. Nächstes Jahr soll die deutsche Version bei [Strohmann Games](/search?q=strohmann games) erscheinen.

Lass dich von der Aufmachung nicht täuschen, das Spiel ist knüppelhart.

Quelle: Fractal Juegos

Ist dir «Feyas Swamp» zu putzig und zu simpel, dann ist «Speakeasy» vielleicht was für dich. Hier übernimmst du die Rolle eines Mafia-Gauners während der Prohibition in Manhattan. Du gründest illegale Bars und Casinos und versuchst so am meisten Geld zu scheffeln. Einschüchtern, Bestechen, Schmuggeln: Jedes Mittel ist Recht, um zum grössten Gangster der Stadt aufzusteigen. Autor Vital Lacerda sagt, es sei sein bisher bestes Spiel. Eine deutsche Version lässt sich bei Skellig Games vorbestellen oder bei Veröffentlichung dann auch bei Galaxus kaufen.

Die grafische Aufmachung des Spiels stammt von Ian O'Toole und ist wunderschön.

Quelle: Kickstarter

Ein Spiel über die Irrungen und Wirrungen des Heranwachsens. Bist du als Kind noch abhängig von deinen Eltern, wirst du dich im Verlauf des Spiels immer mehr abnabeln. Erstmals verlieben, Freunde finden und deine Träume leben: Das sind genauso Teile des Spiels wie pubertäre Emotionen zwischen Enttäuschung, Wut und Trauer. Ziel des Spiels ist es, am Schluss mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Vielleicht schaffe ich es ja wenigstens hier, wenn es im echten Leben schon nicht geklappt hat. «Coming of Age» lässt sich leider noch nicht vorbestellen. Auch über eine Deutsche Version ist bisher noch nichts bekannt.

Adoleszenz in Brettspielform.

Quelle: Ludonova

