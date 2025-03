News & Trends 9

Für Lossless Audio hängt Apple die AirPods Max ans Kabel

Die neueste Generation der Over-Ear-Kopfhörer von Apple soll dank neuer Firmware bald verlustfreies Audio wiedergeben können. Dafür musst du die AirPods Max aber ans Kabel hängen.

Apples Premium-Kopfhörer können nach einem bald kommenden Software-Update verlustfreies Audio und Audio mit ungewöhnlich niedriger Latenz wiedergeben. Das hat der Konzern aus Cupertino angekündigt. Das Firmware-Update kommt zusammen mit iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 im April.

«Lossless Audio», wie Apple das Format nennt, kommt mit 24 Bit und 48 kHz auf die AirPods Max. So sei die «Integrität der Originalaufnahmen» garantiert, teilt Apple mit. Mit dem Update bieten die Apple-Kopfhörer zudem neu «Audio mit extrem niedriger Latenz». Voraussetzung dafür ist die Verwendung eines speziellen Kabels, das du an den USB-C-Port des AirPods Max anschliesst. USB-C? Richtig, USB-C. Falls du das alte Modell der Apple Over-Ears mit dem Lightning-Anschluss hast, geht die Neuerung an Dir vorbei. Apple bezieht sich bei seinen Angaben zu «lossless» auf den eigenen Codec ALAC. Es gibt im Markt allerdings noch andere verlustfreie Audio-Formate. Ob Apple diese zukünftig ebenfalls unterstützt, ist noch unbekannt.

Einfach erklärt: Abtastrate und Bittiefe Die Abtastrate oder Samplingrate beschreibt in der digitalen Signalverarbeitung, wie oft ein Analogsignal innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgetastet wird. Dabei werden bei einer Audioaufnahme in gleichmässigen Intervallen Abtastungen entlang der Schallwellen vorgenommen und das Signal von einem analogen in ein digitales Format konvertiert. Eine höhere Abtastrate führt in der Regel zu einer besseren Qualität der Audiowiedergabe, weil mehr Details transportiert werden. Die Bittiefe beschreibt – stark vereinfacht gesagt – wie viele Details in einer Audiodatei enthalten sind. Je höher die Bittiefe, desto nuancierter der Sound.

Apple scheint mit dem neuen Feature allerdings ohnehin eher auf ein anderes Klientel zu zielen. Als Normal-Hörer freust du dich einfach nur über das «ultimative Hörerlebnis». Immerhin gibt es im Katalog von Apple Music tatsächlich über 100 Millionen Songs, die als «Lossless Audio»-Version zur Verfügung stehen. Diese Bibliothek gibt es zwar bereits seit vier Jahren, konnte aber ausgerechnet mit Apples Premium-Kopfhörern bisher nicht genutzt werden. Die In-Ears AirPods Pro 2 und die AirPods 4 können das bereits – aber nur, wenn du dir auch noch die Vision Pro zulegen würdest.

In der Medienmitteilung wird aber vor allem betont, dass die AirPods Max bald «eine noch bessere Leistung für die Musikproduktion bieten». Musikschaffende bekämen «erhebliche Verbesserungen beim Songwriting, Beatmaking, bei der Produktion und beim Mixing». Im gesamten Workflow in Logic Pro – Apples App zur Musikproduktion – oder anderen Anwendungen könnte nun 3D-Audio mit Head Tracking produziert werden. Hier ist zudem interessant, dass die maximale Abtastrate nach Apples Firmware-Upgrade bei 48 kHz liegt. Apples Codec ALAC unterstützt aber bis zu 192 kHz. Dies ist für das menschliche Gehör zwar ohnehin nicht hörbar, kann in der Musikproduktion im Studio schon eine Rolle spielen – und dafür wird das Upgrade ja auch angepriesen.

Ein teures Kabel ist nötig

Der Schlüssel in die schöne neue Sound-Welt ist ein Kabel. Das verbindet den USB-C-Anschluss des AirPods Max mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss. Es ist 120 Zentimeter lang und kostet 39 Franken in der Schweiz und 45 Euro in Deutschland.

Das bidirektionale Kabel verbindet die AirPods Max mit dem MacMini oder einem iPad. Für die Nutzung am iPhone dagegen brauchst du einen Adapter.

Titelbild: Martin Jungfer

