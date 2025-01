News & Trends 11 1

Fürs Trailrunning und Tauchen: Die Suunto «Ocean» soll beides meistern

Wenn du sportlich aktiv bist und gerne tauchst, kennst du es: Neben der Sportuhr brauchst du einen Tauchcomputer. Und schnell häuft sich mehr Technik an, als dir lieb ist. Mit der «Ocean» will Suunto dieses Problem lösen. Und bietet eine vollwertige Tauch- und Sportuhr in einem.

Tauchcomputer und Sportuhren waren bisher relativ unterschiedliche Gadgets. Erstere dienen in erster Linie dazu, deine Sicherheit unter Wasser zu gewährleisten, indem sie dir Tiefe, Dauer und mögliche Dekompressionszeiten anzeigen. Zudem warnen sie bei zu schnellem Auf- oder Abstieg. Moderne Tauchelektronik punktet mit zusätzlichen Funktionen wie der drahtlosen Überwachung von Luft- und anderen Atemgasen, Tauchprofilen und Apps für ein elektronisches Logbuch. Suunto «Ocean» gewann ISPO-Award Mit Sportuhren, die deine Herzfrequenz, sportliche Leistung und Erholung überwachen, hatten Tauchcomputer somit wenig gemeinsam. Das ändert sich gerade drastisch. Auf der internationalen Bootsmesse «Boot» in Düsseldorf zeigten Hersteller wie Suunto und Garmin neue Uhren, die Sport- und Tauchfunktionen vereinen. Und damit nicht nur Gelegenheitstaucherinnen und -taucher ansprechen (wie andere Uhren mit Tauchfunktionen, zum Beispiel die Apple Watch), sondern auch ambitionierte Sporttaucherinnen und -taucher. Jetzt gelang es dem finnischen Hersteller mit der «Ocean», eine hochwertige Tauchuhr und eine moderne Sportuhr in einem Gehäuse zu vereinen. Wenige Woche zuvor wurde die «Ocean» auf der internationalen Sportmesse ISPO in München bereits mit einem Preis ausgezeichnet. Die ISPO-Jury würdigte das Zusammenspiel von Sport- und Tauchuhr mit einem Award.

Quelle: Siri Schubert «Die ‹Ocean› bringt Suuntos 90 Jahre lange Erfahrung mit Tauchcomputern und unsere 25 Jahre Erfahrung mit Sportuhren zusammen», sagt Filip Skrlec, Marketing Manager für die DACH-Region im Gespräch auf der Boot. Die Sportuhr-Software entspreche der Suunto «Race S», die im Gegensatz zur Suunto «Race» eine verbesserte Herzfrequenzmessung bieten soll. Produkttest Wie die Suunto «Race» mein Handgelenk und Herz eroberte von Siri Schubert Zu den Sportuhr-Features zählen 95 verschiedene Sportprofile, Offline-Karten, Multiband-GPS, Erholungsmessung – kurz gesagt alles, was moderne Sportwatches aktuell bieten. Äusserlich zeigt sich die Uhr mit Saphirglas, Edelstahl und Amoled-Display alltags-, sport- und tauchtauglich. Wasserdicht ist sie bis 100 Meter. Der Vibrationsalarm warnt vor zu schnellem Auf- und Abtauchen. Der Akku soll bis zu 60 Stunden Tauchen ermöglichen. Beim Sport mit GPS-Tracking hält eine Akkuladung laut Herstellerangaben 50 Stunden. Neue Tauchfunktion zeigt Unterwasser-Routen an Eine Neuerung, die Marketing-Manager Filip Skrlec besonders hervorhebt, ist die Fähigkeit, 3D-Routen des Tauchgangs zu erstellen. «Die Funktion ist noch in der Beta-Phase und wird fortlaufend verbessert und weiterentwickelt», räumt er ein. Bisher soll es jedoch schon möglich sein, anhand der GPS-Daten des Ein- und Ausstiegs sowie des Tiefenprofils und der Distanzmessung Routen des Tauchgangs in der App zu erstellen. Das sei beispielsweise für Fotografinnen und Fotografen sinnvoll, die anhand der Route besser dokumentieren können, wo sie bestimmte Meereslebewesen aufgenommen haben. Neuerung: In der App wird die Tauchroute sichtbar.

Quelle: Siri Schubert Zusätzlich bietet die «Ocean» eine Reihe von Tauchmodi für das Tauchen und Freitauchen sowie drahtlose Flaschendrucküberwachung (Gasintegration) mit den sogenannten Pods, die direkt an den Flaschen angebracht werden. Die Uhr lässt sich auf verschiedene Atemgasmischungen einstellen. Wenn du die Uhr noch individueller programmieren möchtest: Sie verfügt über einen Bühlmann-16-Tauchalgorithmus mit Gradientenfaktoren und konfigurierbaren Anstiegsprofilen. Es gibt die «Ocean» in den Farben Schwarz und Sand. Dazu passen verschiedene 22-Millimeter-Armbänder, die du dank unterschiedlicher Längen auf den Arm, den Neoprenanzug oder den Trockenanzug einstellen kannst. Sportuhr + Smartwatch EUR 762,20 Suunto Ocean 49.90 mm, Polyamid, One Size 2 Sportuhr + Smartwatch EUR 762,03 Suunto Ocean 49.90 mm, Polyamid, One Size 2 Uhrenarmband EUR 49,98 Suunto Athletic 2 22 mm, Silikon, Suunto 9 Peak Pro, Suunto 5 PEAK 2 Sportuhr + Smartwatch EUR 762,20 Suunto Ocean 49.90 mm, Polyamid, One Size 2 Sportuhr + Smartwatch EUR 762,03 Suunto Ocean 49.90 mm, Polyamid, One Size 2 Uhrenarmband EUR 49,98 Suunto Athletic 2 22 mm, Silikon, Suunto 9 Peak Pro, Suunto 5 PEAK 2

Titelbild: Siri Schubert

