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Full HD ohne Matsch: Update bringt bessere Bildqualität für die Playstation Portal

Das neue Systemsoftware-Update für die Playstation Portal ermöglicht mit dem «1080p High Quality»-Modus eine deutlich höhere Bitrate auf dem Handheld.

Wer auf der Playstation Portal zockt, hat vielleicht schon leidvolle Erfahrungen mit der Bildqualität gemacht. Die Games sind nicht lokal auf dem Gerät installiert, sondern werden von der Playstation – oder exklusiv für PlayStation-Plus-Premium-Mitglieder – aus der Cloud gestreamt. Eine schnelle Internetverbindung ist daher Voraussetzung für ein flüssiges Spiel mit scharfer Bildqualität. Du benötigst zum Spielen laut Sony mindestens 5 Mbit/s. Die Bitrate, also die Übertragungsrate, ist jedoch limitiert. Auch bei höherer Geschwindigkeit siehst du kein besseres Bild.

Ein Systemsoftware-Update bringt zusätzlich zur 1080p-Auflösung den neuen Modus «1080p High Quality» auf deine Portal. Dafür empfiehlt Sony eine Geschwindigkeit von mindestens 15 Mbit/s. Damit können pro Sekunde deutlich mehr Daten übertragen werden: Die Bildqualität profitiert bei gleicher Auflösung von der höheren Bitrate. Du siehst weniger Kompressionsartefakte und somit ein schärferes Bild mit mehr Details. Bei schnellen Bewegungen im Spiel dürfte das Bild zudem stabiler sein.

Der neue Modus ist sowohl für Remote Play als auch Cloud-Streaming seit dem 18. März verfügbar. Du musst ihn allerdings selbst aktivieren. Du findest die Einstellung im Schnellmenü unter «Maximale Auflösung».

Für den «1080p High Quality»-Modus benötigst du eine Download-Rate von mindestens 15 Mbit/s.

Quelle: Sony

Das Update hat darüber hinaus ein paar kleinere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche in Cloud-Streaming-Sessions im Gepäck.

Du siehst beim Zocken jetzt eine deutlich sichtbare Einblendung, wenn du eine Spieleinladung erhältst. Schaltest du eine Trophäe frei, erkennst du jetzt besser, welche genau: Die Mitteilung zeigt den Namen der Trophäe und das zugehörige Bild. Die Information zu einer errungenen Platin-Trophäe wird sogar von einer speziellen Animation begleitet. Auf der Suchoberfläche sollte die Bildschirmtastatur nun sofort geöffnet werden und beim Öffnen eines Spiele-Bundles kannst du auswählen, welches der enthaltenen Games du spielen möchtest.

Titelbild: Shutterstock/PJ McDonnell

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