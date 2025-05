News & Trends 2 0

Galaxy S25 Edge: 5,8 mm dünn und trotzdem voller aktueller Technik

Nachdem es bisher hieß "Nur anschauen, nicht anfassen" ist die Zeit gekommen Samsungs extrem dünnes Galaxy S25 Edge in die Hand zu nehmen.

Nach mehreren Auftritten, bei denen man das Galaxy S25 Edge nur aus der Ferne betrachten konnte, hat Samsung sein extrem dünnes Smartphone Galaxy S25 Edge vorgestellt. Ich konnte mir einen ersten Eindruck von dem nur 5,8 Millimeter dicken Gerät machen.

Das dünnste Smartphone der Welt von Samsung

Smartphones möglichst dünn zu bauen, ist ein wieder belebter Trend. Mit seinen 5,8 Millimetern – ohne Kamera-Bump – ist das Galaxy S25 Edge das derzeit dünnste erhältliche Smartphone. Am nächsten dran kommt das Hot 50 Pro des chinesischen Herstellers Infinix, das 6,88 Millimeter dick ist. Das mit 5,75 Millimetern minimal dünnere Tecno Spark Slim existiert bisher nur als Konzept und Ausstellungsstück bei Messen. Das bisher dünnste kaufbare Smartphone bleibt das Motorola Moto Z von 2016 mit nur 5,2 Millimetern.

Im Vergleich mit dem Pixel 9 Pro XL wirkt das Galaxy S25 Edge sehr dünn.

Das Honor Magic V3 kommt nominell sogar auf nur 4,4 Millimeter. Die erreicht das Falt-Smartphone aber nur aufgeklappt. Mit dem gleichen Formfaktor wie das S25 Edge misst es 9,2 Millimeter. Schon länger halten sich zudem Gerüchte um ein extra dünnes iPhone Air. Wie dünn es sein wird, dürften wir aber frühestens im September erfahren, wenn Apple die nächste iPhone-Generation vorstellt.

Wie sich das Leichtgewicht anfühlt

Das Galaxy S25 Edge fühlt sich im ersten Moment vor allem leicht an. Bereits nach kurzer Zeit sind seine 163 Gramm aber nichts Ungewöhnliches mehr – auch wenn es damit das bisher leichteste Smartphone von Samsung ist. Es ist dezent, aber nicht zu schmal. Ich kann es sicher greifen und mache mir keine Sorgen, dass es zu filigran ist. Allerdings habe ich mein Smartphone auch nicht in der Gesäßtasche. Dezente Biegeversuche stimmen mich zuversichtlich.

Das Galaxy S25 Edge ist so dick wie drei 1-Euro-Münzen.

Das S25 Edge ist zwar 2,4 Millimeter und damit fast 30 Prozent dünner als das Pixel 9 Pro XL. Das merke ich in der Hand. Nach kurzem Ausprobieren macht es bei der Nutzung des Smartphones keinen Unterschied – wenn ich andere Ausstattungsmerkmale außen vor lasse. Stattdessen ist es vor allem eine Lifestyle-Entscheidung, das Design des S25 Edge zu wählen.

Top-Smartphone mit kleinem Akku und ohne Telekamera

Trotz der extrem geringen Abmessungen spart Samsung beim Galaxy S25 Edge nicht bei der Ausstattung. Es sei eine Herausforderung gewesen, Premium-Hardware in solch ein schlankes Gehäuse zu bauen. Trotzdem teilt das S25 Edge viele Merkmale mit dem Galaxy S25 Ultra: zum Beispiel Display, Prozessor und Hauptkamera. Die gravierendsten Unterschiede dürften die fehlenden Telekameras und der kleine Akku sein. Wie dieser sich auf die Laufzeit des Smartphones auswirkt, müssen die ausführlichen Tests zeigen. Die sehr lange Akkulaufzeit des Ultra lässt hoffen, dass das Edge auch mit kleinerem Akku gut nutzbar ist.

Display: 6,7 Zoll Dynamic AMOLED, QHD+, 1-120 Hertz

Prozessor: Snapdragon 8 Elite

Hauptkamera: 200 Megapixel

Ultraweitwinkelkamera: 12 Megapixel

Frontkamera: 12 Megapixel

Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte

Datenspeicher: 256 / 512 Gigabyte

Akku: 3900 mAh, 25 Watt via Kabel, 15 Watt kabellos (Qi2)

Sogar eine kleine Kühlkammer hat Samsung im Galaxy S25 Edge unter bekommen. Diese soll dafür sorgen, dass der verbaute Prozessor seine Leistung nicht drosseln muss.

Die drei Farbvarianten des Galaxy S25 Edge

Das S25 Edge verfügt wie das S25 Ultra über einen Titanrahmen und ist nach IP68 wasserdicht. Es hat in Tests also 30 Minuten in 1,5 Metern Wassertiefe überstanden. Während Samsung für die Rückseite Gorilla Glass Victus 2 nutzt, kommt auf der Vorderseite ein ganz neues Schutzglas zum Einsatz: Gorilla Glass Ceramic 2. Dafür hat Samsung extra mit Corning, dem Hersteller von Gorilla Glass, zusammen gearbeitet und Kristalle in die Glasmatrix eingearbeitet. «Die Verbindung aus Glas- und Kristallkomponenten macht das Display robust, ohne dabei die Lichtdurchlässigkeit zu beeinflussen», so der Hersteller. Genaue Angaben zur Festigkeit bleibt er allerdings schuldig.

Die Software ist mit den anderen S25-Modellen identisch.

Ab Werk läuft Android 15 auf dem S25 Edge. Samsung versieht das Betriebssystem mit seiner Benutzeroberfläche One UI 7.0 und verspricht, das Smartphone sieben Jahre lang mit Software- und Sicherheitsupdates zu versorgen. Die Galaxy AI mit allen KI-Funktionen wie bei den anderen S25-Modellen ist ebenfalls mit an Bord.

Preis und Verfügbarkeit

Vorbestellungen für das Galaxy S25 Edge sind ab sofort möglich.

In der Schweiz haben wir zudem eine Aktion, wo es bei Vorbestellung die größere Speichervariante mit 256 Gigabyte für die unverbindliche Preisempfehlung des 128-Gigabyte-Modells gibt.

Passendes Zubehör für das Galaxy S25 Edge bietet Samsung ebenfalls an. Natürlich wird das Smartphone mit einer Hülle dicker. Seine Hüllen sollen aber immerhin 12 Prozent dünner als die des Galaxy S25 Plus ausfallen.

Mit der Hülle nähert sich das Galaxy S25 Edge dem Pixel 9 Pro XL – ohne Hülle – an

