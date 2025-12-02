Galaxy Z Trifold: Samsung faltet doppelt

News & Trends
Huaweis Doppel-Falt-Smartphone wird zum 10-Zoll-Tablet
von Jan Johannsen
Ohne großes Event hat Samsung sein Doppel-Falt-Smartphone vorgestellt. Das Galaxy Z Trifold kommt noch vor Weihnachten in den Handel – zumindest in Südkorea.
Mit einer schnöden Pressemitteilung hat Samsung das Galaxy Z Trifold vorgestellt. Es ist das erste Smartphone des Herstellers, das sich mit zwei Scharnieren falten lässt und zu einem 10-Zoll-Tablet wird. Damit folgen die Südkoreaner Huawei, die mit dem Mate XT schon länger ein ähnliches Gerät anbieten.
Anders als das Mate XT faltet das Galaxy Z Trifold aber nicht in Z-Form. Stattdessen klappst du die beiden äußeren Seiten nach rechts und links auf oder zur Mitte hin zu. Anders als bei Huawei ist keine halb aufgeklappte Nutzung möglich. Die Scharniere hat Samsung nach eigenen Angaben auf 200.000 Faltvorgänge getestet. Das entspricht 100 Faltungen am Tag über einen Zeitraum von fünf Jahren.
Das 6,5 Zoll große äußere Display soll dem des Galay Z Fold 7 entsprechen. Das innere Display entspricht mit einer Größe von 10 Zoll – und 2160 × 1584 Pixeln und einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz – einem Tablet und lässt sich auch ähnlich nutzen. So kannst du drei Apps vertikal nebeneinander verwenden oder die Desktop-Oberfläche Samsung Dex ohne externen Bildschirm direkt auf dem Z Trifold starten. Das ist auch beim Galaxy Tab S11 möglich. Das Z Trifold untersützt den S Pen nicht.
Mit einem Gewicht von 309 Gramm ist das Galaxy Z Trifold ein schweres Smartphone oder ein leichtes Tablet. Zusammengeklappt ist es 12,9 Millimeter (mm) dick und damit 0,1 mm dicker als das zusammengefaltete Mate XT und 4,7 mm stärker als das Galaxy S25 Ultra. Die drei Paneele des Trifold sind unterschiedlich dick. Sie messen 4,2 mm mit USB-C-Anschluss, 3,9 mm inklusive SIM-Schacht und 4,0 mm.
Das Gehäuse zum Schutz der zwei unterschiedlich großen Scharniere besteht aus Titan und der Rahmen aus «Advanced Armor Aluminum». Für die Rückseite verwendet Samsung einen Glasfaser-Verbundwerkstoff und schützt das kleine Display mit Gorilla Glass Ceramic 2 vor Beschädigungen. Das Falt-Display muss ohne extra Schutz auskommen. Das gesamte Smartphone ist nach IP48 wasserdicht, aber nicht vor dem Eindringen von Staub geschützt.
Die übrige Ausstattung im Überblick:
Samsung verkauft das Galaxy Z Trifold ab dem 12. Dezember zuerst nur in Südkorea. Dort kostet es 3.590.400 Südkoreanische Won, was umgerechnet etwa 2100 Euro oder knapp unter 2000 Franken sind – ohne Importkosten wie Steuern und Zölle.
Anschließend soll es auch in anderen Ländern verfügbar sein. Namentlich nennt der Hersteller China, Taiwan, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA ohne genauere Daten.
Als Grundschüler saß ich noch mit vielen Mitschülern bei einem Freund im Wohnzimmer, um auf der Super NES zu spielen. Inzwischen bekomme ich die neueste Technik direkt in die Hände und teste sie für euch. In den letzten Jahren bei Curved, Computer Bild und Netzwelt, nun bei Digitec und Galaxus.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen