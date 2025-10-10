News & Trends 1 0

«Game of Thrones»-Spin-off: Der erste Trailer zeigt das Herz von Westeros

HBO zeigt im neuen «Game of Thrones»-Spin-off eine neue Seite von Westeros. Eine, in der Ritter nicht nur kämpfen, sondern an Ehre, Freundschaft und Menschlichkeit glauben. Das sind die Geschichten von Dunk und Egg.

George R. R. Martin hat wieder eine neue Sidequest angenommen. Und wer hätte es gedacht: Sie hat nichts damit zu tun, endlich seine Hauptquest zu beenden: «The Winds of Winter» fertig zu schreiben. Stattdessen kehrt der «A Song of Ice and Fire»-Autor mit einem weiteren «Game of Thrones»-Spin-off zurück nach Westeros. Denn HBO hat den ersten Trailer zu «A Knight of the Seven Kingdoms» veröffentlicht:

Diesmal geht’s nicht um Drachen, Machtspiele oder Massaker, sondern um Ritter, Ehre und, naja, vermutlich trotzdem um die eine oder andere Enthauptung. Aber der Reihe nach.

Ein kleiner Ritter, ein grosser Traum

Klingt alles also sehr episch, ist es auch, aber auf eine angenehm bodenständige und Hoffnung machende Art: Statt um Intrigen und Königsmorde geht es hier um Ritterehre, Freundschaft, Standesunterschiede und darum, in einer Welt voller Niedertracht und Verrat einfach ein guter Mensch zu bleiben. Genau darum mögen viele Fans die «A Knight of the Seven Kingdoms»-Geschichten sogar mehr als «A Song of Ice and Fire».

Die Geschichten selbst erschienen zwischen 1998 und 2010 als drei Novellen: «The Hedge Knight», «The Sworn Sword» und «The Mystery Knight». Zusammengenommen ergeben sie rund 400 Seiten – also ein überschaubarer Happen für George-R.-R.-Martin-Verhältnisse. Die Serie adaptiert nun die erste dieser Geschichten und soll den gleichen, leicht melancholischen und dennoch hoffnungsvollen Ton treffen.

Westeros wird wieder lebendig

Und ja, der Trailer zeigt genau das, was man sich erhofft: mittelalterliche Turniere, eine Prise Melancholie, ein bisschen Schwertgeklirr und das Gefühl, dass Westeros wieder lebendig wird. Nur etwas kleiner und menschlicher als sonst. Der Start ist für den 18. Januar 2026 geplant, hierzulande wohl auf Sky Show.

Bis dahin bleibt zu hoffen, dass Martin nicht noch eine weitere Sidequest startet, ehe er endlich die gottverdammten Bücher fertig schreibt.

Oder wie Dunk wohl sagen würde: «Ein Ritter darf träumen.»

Titelbild: HBO

