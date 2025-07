News & Trends 5 5

Garmins neue Tauchboje soll die Kommunikation unter Wasser verbessern

Misskommunikation, schlechte Sicht und Navigationsfehler – das sind einige der grössten Risiken beim Tauchen. Garmins Descent S1-Tauchboje ermöglicht das Senden von Nachrichten unter Wasser und soll das Tauchen dadurch sicherer machen.

Garmin hat seine Descent-Tauchcomputer-Serie um ein neuartiges Tool erweitert: die S1-Boje. Dank ihr sollen Sport- und Freizeit-Tauchende untereinander und mit der Crew Nachrichten austauschen können. Zudem sollen sie die Distanz zur Boje und andere relevante Informationen im Blick behalten können.

Die Boje kommuniziert per Funk, Wlan und kompatiblen Tauchcomputern

Die Garmin Boje setzt dabei auf eine proprietäre Funktechnik, das Subwave-Sonar-Netzwerk. Die Crew kann so vom Boot aus mit bis zu acht Tauchenden im Umkreis von 100 Metern kommunizieren. An der Oberfläche verbindet sich die Boje per WLAN mit der Garmin Dive App, um Informationen zum Tauchgang zu übertragen. Unter Wasser können Tauchende einander vorformulierte Nachrichten schicken und ihre Entfernung zur Boje sehen.

Vorausgesetzt, sie haben die passenden Computer und Transponder. Am besten funktionieren laut Garmin die Tauchcomputer «Descent Mk3i» und der «Descent X50i». Nachrichten empfangen, aber nicht senden können die Garmin-Modelle «Descent Mk2i +» und der Transceiver «Descent T2».

Mehr Infos zur Reichweite der Boje und den Möglichkeiten, sie mit Garmin Tauchuhren zu verbinden, gibt’s hier. Aktuell haben wir keine der kompatiblen Modelle im Sortiment, andere Garmin-Tauchcomputer aus der Descent-Serie findest du hier.

Die Boje verspricht bessere Orientierung unter Wasser und ein Nachverfolgen des Tauchgangs in der App.

Quelle: Garmin

Wie Tauchende von der Boje profitieren Wenn du über deinen Tauchcomputer und dem Garmin Transceiver T2 mit der Boje verbunden bist, kannst du gemäss den Angaben von Garmin:

Zurück zur Boje navigieren Auf deinem Tauchcomputer sind die Entfernung zur Boje und die Richtung zu sehen. Solltest du während des Tauchgangs die Orientierung verlieren, kannst du so zur Basis zurückfinden.

Nachrichten an die Bootscrew schicken Tauchende können dem Team an der Oberfläche mitteilen, wo sie sich befinden, wohin sie tauchen, wie lange ihre Dekompressionszeit ist und ob sie früher auftauchen müssen.

Anderen Tauchenden Mitteilungen senden Sind deine Tauch-Buddies in einer Entfernung von maximal 100 Metern unterwegs, kannst du ihnen voreingestellte Nachrichten senden, wenn du sie aus den Augen verloren hast.

Deinen Tauchgang analysieren In der Garmin Dive App kannst du dir nach dem Tauchgang anzeigen lassen, wo du getaucht bist und wie lange du dich an bestimmten Orten aufgehalten hast.

Die Crew auf dem Boot erhält Informationen über Tiefe und Distanz der Tauchenden.

Quelle: Garmin

Welche Vorteile das System für die Crew auf dem Boot hat Angestrengt nach Blasen an der Oberfläche oder Signalbojen Ausschau halten, um Tauchende zu orten? Das soll mit der S1-Boje ein Ende haben. Denn mit ihr kann das Bootsteam:

Die Position der Tauchenden verfolgen Bis zu 100 Metern Entfernung von der Boje kann die Bootscrew in etwa sehen, wo sich die Tauchenden befinden.

Nachrichten in die Tiefe schicken Sollte sich das Wetter ändern oder andere Ereignisse eine schnelle Rückkehr zum Boot erfordern, kann das Team vom Boot aus Nachrichten schicken und Tauchende zurückrufen. Zudem können sie über weitere voreingestellte Nachrichten mit den Personen unter Wasser kommunizieren.

Alarme bei zu niedrigem Flaschendruck oder zu grosser Tiefe senden Über den Descent T2 Transceiver kann die Crew an Bord überwachen, ob der vereinbarte minimale Flaschendruck oder das Tiefenlimit überschritten wurde. Falls es Probleme gibt, erhält das Team an der Oberfläche automatisch ein Alarmsignal.

Batterielaufzeit, Gewicht und Preis Die Boje wiegt nach Angaben von Garmin weniger als ein Kilo und ist bis zu zehn Metern Tiefe wasserdicht (IPX8). Um sich mit der Garmin Dive App zu verbinden, verwendet sie ein eigenes WLAN mit bis zu 60 Metern Reichweite. Dieses Herstellervideo gibt einen Einblick in die Funktionsweise.

Die Garmin S1-Boje haben wir derzeit nicht im Sortiment. Sie soll laut Angaben von Garmin rund 2500 Franken kosten. Für Tauchschulen, Vereine und private Tauchgruppen, die bereits kompatible Tauchcomputer aus der Garmin Descent-Serie nutzen, könnte sie sinnvoll sein, um Sicherheit und Kommunikation unter Wasser zu ergänzen und zu verbessern.

Titelbild: Garmin

