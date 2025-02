Dive Award 2025: Das Seayos ist wie ein Navi fürs Tauchen

Wenn du tauchst, wird es dir bekannt vorkommen: Schlechte Sicht, Strömung, ein leicht verkanteter Kompass und schon ist die Orientierung futsch. Das französische Unternehmen Seayos hat jetzt ein autonomes GPS-Gerät für Tauchende entwickelt. Und gewann den 2025 Dive-Award für das beste Produkt der internationalen Bootsmesse «Boot».

Navigieren ist einer der wichtigsten und zugleich anspruchsvollsten Skills beim Tauchen. Doch oft ist es schwierig, die Orientierung zu behalten. Gerade, wenn du bei schlechter Sicht in einem neuen Tauchgebiet unterwegs bist. Deshalb hat Seayos jetzt das erste Stand-Alone GPS-Gerät für Taucherinnen und Taucher entwickelt. Und wendet sich dabei an Hobby-Sportler und Profis.

Wie ein Navi unter Wasser

Das Gerät gibt es in zwei Ausführungen für Berufs- und Freizeittauchende. Es soll sowohl die Sicherheit erhöhen als auch das Wiederfinden von interessanten Plätzen und das Kartografieren unter Wasser erleichtern.

Du kannst das Seayos wie ein Navi unter Wasser nutzen. Zum Beispiel, um dich an deinen Einstiegsort zurückführen zu lassen. Oder an einen speziellen Ort, den du bei deinem vorherigen Tauchgang markiert hast und den du dir nun genauer anschauen möchtest. Auch das Importieren von interessanten Punkten und das Navigieren dorthin ist möglich.

Seayos funktioniert an der Oberfläche oder unter Wasser

«Der Seayos verfügt über zwei verschiedene Arten der Ortung, das Oberflächentracking und die Bodenverfolgung, die beide kontinuierlich sind», erklärt mir Seayos-Mitgründerin Dagmar Allender.

Bei der Oberflächenortung kannst du den Seayos wie eine Boje (bei Forschungstauchenden auch als Blubb bekannt) an der Oberfläche entlang ziehen. Es empfängt Satellitensignale an der Oberfläche, während du unter Wasser bist. Dabei nutzt das Gerät GNSS-Signale (also neben GPS auch Galileo-, Glonass- und Beidou-Satellitensysteme). Wenn du deine Aufzeichnungen beendet hast, bringst du den Seayos wieder auf den Meeres- oder Seegrund. Und siehst die Route auf dem Gerät.

Für ein genaues Satellitensignal lässt du das Gerät wie eine Boje aufsteigen.

Quelle: Seayos

Bei der Bodenverfolgung bleibt der Seayos bei deinem Tauchgang bei dir. Du hältst ihn horizontal vor dir. Das Gerät kennt dank GNSS-Ortung deinen Einstiegspunkt. Nun berechnet es anhand von Kompass und Tiefenmesser deine Route.

Selbst Kurznachrichten können gesendet werden

Im Profi-Modell kommen noch weitere Funktionen hinzu wie die Möglichkeit, Nachrichten zwischen dem Boot und den Tauchenden zu senden und die Routen mehrerer Tauchender zu überwachen. Laut Unternehmensangaben ist ein Upgrade von Freizeit- zu Profi-Modellen möglich.

Der Seayos wurde in Frankreich entwickelt und wird auch dort produziert.