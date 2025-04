News & Trends 7 2

Uggs und Regen? Keine gute Kombi – bis jetzt

Wasserflecken machen Ugg-Boots schnell unansehnlich. Doch Designer Reese Cooper liefert jetzt zwei wetterfeste Versionen der Kultschuhe.

Ugg-Boots zählen nicht nur wegen ihrer klobigen Silhouette zu den Ugly Shoes – sie altern auch schlecht. Ein ungeschickter Tritt ins Nass und sie sehen mit ihren schmuddeligen Wasserflecken so aus, als hätten sie schon vor fünf Blutmonden und drei Schaltjahren in die Tonne gehört.

Uggs für alle Wetterlagen

Genau diese Schwäche hat Reese Cooper in seiner Kollaboration mit Ugg nun adressiert. Der 26-Jährige, bekannt für seine Outdoor-inspirierten Designs, hat wasserfeste Versionen von zwei klassischen Ugg-Modellen entwickelt. Dem «Classic Ultra Mini Boot» verpasste er ein Obermaterial aus nicht saugfähigem Stoff sowie eine innere Membran und eine Nahtabdichtung aus Gore-Tex. Optisch weicht das überarbeitete Design nur wenig vom Original ab.

Weitaus auffälliger sind die Modifikationen am «Classic Mini Boot». Cooper hat den Schafslederstiefel im Grunde mit einem Regenmantel ausgestattet: Der Schuh wird von einem wasserabweisenden Cordura-Ultralite-Bezug umhüllt, dessen Höhe sich mithilfe von Gummikordeln flexibel anpassen lässt. So kann der Stiefel auf unterschiedliche Arten getragen werden: Sei es mit hohem Schaft und reingesteckten Hosen oder so, dass die Hülle lose um den Knöchel fällt.

Ugg x Reese Cooper – das komplette Line-up.

Quelle: Reese Cooper

So sieht ein wasserfester «Ultra Mini Boot» aus.

Mit dem «Mini Boot» kannst du angeblich durchs Wasser waten.

Quelle: Reese Cooper

Not macht erfinderisch

Reese Coopers Inspiration für seine Kollektion mit Ugg entstand aus eigener Not heraus. So habe er selbst die Erfahrung gemacht, dass die Schuhe den Launen des Wetters nicht standhalten. «Ich habe sie ständig mit Wasser ruiniert», so der US-Amerikaner gegenüber dem Lifestyle-Magazin Highsnobiety, «da kam mir die Idee, sie tatsächlich wasserdicht zu machen».

Coopers Ziel: Ugg-Boots zu entwerfen, die wahrhaftig als Alltagsschuhe taugen. Solche, die unbesorgt schmutzig werden dürfen. Die Leute sollen sie in die Welt hinaustragen, sie mit Schlamm bedecken. «Dafür wurden sie gemacht», betont Cooper.

Senior Editor Pia Seidel hat Ugg x Reese Cooper am Salone del Mobile entdeckt.

Quelle: Pia Seidel

Das Lifestyle-Magazin Highsnobiety zeigte den «Reese Cooper Classic Mini» im Rahmen der Ausstellung «Terra Incognita».

Das Modell ist in Beige, Feuerrot und Schwarz erhältlich.

Quelle: Pia Seidel

Robust, aber teuer

Die wetterfesten Schuhe haben ihren Preis. So kostet der «Reese Cooper Classic Ultra Mini» knapp 250 Franken – also rund 70 Franken mehr als die Standard-Ausführung. Beim «Reese Cooper Classic Mini» zahlst du sogar über 100 Franken drauf: Der Preis beläuft sich auf knapp 310 Franken.

Ein Teil der Kollektion wurde kürzlich während der Mailänder Designwoche im Rahmen der Ausstellung «Terra Incognita» von Highsnobiety gezeigt. Ugg x Reese Cooper ist seit dem 11. April direkt bei den beiden Marken sowie im ausgewählten Einzelhandel verfügbar – leider nicht bei Galaxus.

