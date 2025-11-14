Deine Daten. Deine Wahl.

News & Trends
Gerüchte ums Doppel-Falt-Smartphone von Samsung verdichten sich

14.11.2025

Am 5. Dezember soll Samsung sein Falt-Smartphone mit zwei Scharnieren vorstellen. Derzeit sickern immer mehr Details zum Smartphone durch, das sich auf Tabletgröße aufklappen lässt.

In den letzten Monaten hat Samsung immer wieder angedeutet, an einem dreiteiligen Smartphone zu arbeiten. Nun hat der Branchenkenner Evan Blass etliche Details zum Smartphone veröffentlicht.

Aus 6,5-Zoll-Smartphone wird ein 10-Zoll-Tablet

Zu den Infos, die Blass durchsickern lässt, gehört der Name des Smartphones: Samsung Galaxy Z TriFold. Das Tri steht dabei für die drei beweglichen Elemente und nicht die Menge der möglichen Faltungen. Zusammengefaltet soll das Gerät über ein 6,5 Zoll großes Display mit einer Helligkeit von 2600 Nits verfügen. Aufgeklappt wird es dann zu einem Tablet mit 10 Zoll großem Touchscreen. Mit 1600 Nits ist das innere Display etwas dunkler.

Die drei Abschnitte sollen mit 3,9 und 4,0 und 4,2 Millimetern unterschiedlich dick sein. Zusammengeklappt soll das Z TriFold dann 12,1 Millimeter messen. Damit wäre es etwas dünner als das Huawei Mate XT.

Samsung stattet seinen Smartphone-Tablet-Hybrid angeblich mit einer 200-Megapixel-Kamera aus. Sollte das zutreffen, handelt es sich wahrscheinlich um die Kamera, die bereits beim Galaxy S25 Ultra und S25 Edge als Hauptkamera zum Einsatz kommt.

Blass spricht zudem noch von einem nicht genauer benannten Snapdragon-Chipsatz sowie einem 5437-mAh-Akku, die im Galaxy Z TriFold Verwendung finden sollen.

Vorstellung im Dezember?

Am 5. Dezember 2025 könnten wir Gewissheit über die Ausstattung von Samsungs neuestem Smartphone haben. An diesem Tag soll der Konzern das Gerät angeblich in Südkorea vorstellen – und es könnte sein, dass es erstmals nur dort erhältlich ist. Mit einem kolportiertem Preis von etwa 3000 US-Dollar ist es auch nichts, was spontan unterm Weihnachtsbaum landen wird.

