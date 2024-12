Google versorgt Pixel 6 und 7 zwei Jahre länger mit Android-Updates

Alle Pixel 6 und 7 Smartphones sowie das Pixel Fold versorgt Google zwei Jahre länger mit Android-Updates als eigentlich geplant.

Ursprünglich wollte Google die Pixel 6- und 7-Serie sowie das erste eigene Falt-Smartphone Pixel Fold nur drei Jahre lang mit Updates versorgen. Beim Pixel 6 wäre damit nach dem aktuellen Update auf Android 15 Schluss gewesen. Nach der neuesten Ankündigung geht es nun aber bis Android 17 weiter.

Heimliche Verlängerung des Update-Zeitraums

Der Android-Experte Mishaal Rahman hat aufmerksam auf die Support-Webseite von Google geschaut. Dabei ist ihm aufgefallen, dass der Hersteller den Zeitraum für Betriebssystemupdates für insgesamt sieben Smartphones von drei auf fünf Jahre verlängert hat. Konkret handelt es sich um folgende Smartphones:

Pixel Fold

Pixel 7a

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 6a

Für die Pixel 6 bedeutet das Updates bis Android 17 und für die Pixel 7 sowie das Fold bis Android 18. Google hat inzwischen bestätigt, dass es sich bei der Support-Verlängerung um keinen Tippfehler handelt.

Die Android-Updates haben zwar an Relevanz verloren, trotzdem fühlt es sich mit der Ankündigung besser an, die Geräte länger zu benutzen. Daran ändert sich auch nichts, dass Google neue Funktionen vermehrt über sogenannte Pixel Drops oder Updates im Play Framework verteilt.

Android-Update mit kleineren Neuerungen

Gerade erst hat Google mehrere Neuerungen für Android angekündigt, die nicht nach bestimmten Geräten, sondern nach Android 14 verlangen. Teilweise genügt sogar Android 5 oder es müssen mindestens drei Gigabyte Arbeitsspeicher auf dem Gerät vorhanden sein.

So lassen sich zum Beispiel Fotos und Videos über Quick Share nun auch via QR-Code teilen. Die automatischen Untertitel in Videos erhalten beschreibende Elemente und Spotify lässt sich über Gemini steuern. Die Bildbeschreibungen von Lookout greifen jetzt auch auf Gemini zu und die Tastatur-App Gboard erhält neue Sticker-Kombinationen in der Emoji Kitchen.