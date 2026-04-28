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Govees neue Deckenlampe spielt animierte GIFs ab

Govee macht die Deckenlampe zur digitalen Leinwand und verbaut in der neuen Smart Ceiling Light Ultra 616 einzeln steuerbare LEDs. Damit zeigt sie Fotos, Animationen und KI-generierte Kunstwerke über deinem Kopf an.

Die Produktdesigner der chinesischen Smarthome-Schmiede Govee haben wieder eine neue Idee, wofür sich bunte LEDs verwenden lassen. Lampion-Ketten mit Aquarium-artigen Birnen und auffällig animierbare Lichtervorhänge machen es vor: Lampen lassen sich auch als Leinwand nutzen.

Konkret ist die jüngste Innovation namens Smart Ceiling Light Ultra (H1270) eine kreisrunde Deckenleuchte mit 616 dicht angeordneten und einzeln steuerbaren LEDs. Sie können unter der milchigen, 53 Zentimeter großen Oberfläche ganz nach deinem Geschmack Bilder und Animationen darstellen. Das ist komplett unnötig – aber auch irgendwie cool. Und für genau solche Ideen ist Govee bekannt.

Mit der Govee-App nimmst du ein Foto auf – falls du die Funktion in der chaotischen Software findest – oder nutzt ein vorhandenes Bild aus deiner Galerie. Die App skaliert das Bild auf das Raster aus 616 LEDs herunter und überträgt das Ergebnis an die Leuchte. Durch den KI-Assistenten der App kannst du auch ein Bild generieren und als GIF animieren lassen. Alternativ malst du dein eigenes «Kunstwerk» direkt auf die Leinwand in der App.

Mangelt es dir an Ideen und Kreativität, stehen darüber hinaus laut Govee 100 vorgefertigte Szenen sowie einige Musik-Modi zur Verfügung.

Die «Mona Lisa» ist erkennbar. Wenn du es weißt.

Quelle: Govee

Eine Hintergrundbeleuchtung wirft gleichzeitig Lichteffekte an die Wand, was der Lampe eine Art bunte Aura aus Licht verschafft. Das ist grundsätzlich nichts Neues, vorhandene Modelle der Smart-Ceiling-Reihe machen das auch. Doch die Hintergrundbeleuchtung der Smart Ceiling Light Ultra lässt sich mit dem Motiv der Lampenoberfläche koppeln und es so visuell über die Lampe hinaus erweitern. Diesen Ambilight-Effekt kennst du vielleicht von Fernsehern und Monitoren.

RGBWWIC, hohe Farbtreue und 5000 Lumen

Die Oberflächen- und Hintergrund-LEDs nutzen die RGBWWIC-Technologie. Durch separate Reinweiß- und Warmweiß-Dioden lässt sich das weiße Lichtspektrum besser wiedergeben. Die Lampe unterstützt Weißwerte zwischen 2700 und 6500 Kelvin (K). Drehst du die weißen LEDs auf volle Helligkeit auf, schafft die Ceiling Light Ultra bei 6500K laut Govee 5000 Lumen. In anderen Worten: das Licht knallt richtig.

Was bedeutet RGBWWIC? Diese wenig griffige Abkürzung gibt an, dass die LEDs nicht nur bunte RGB-Dioden, sondern jeweils zwei zusätzliche Dioden für reinweiße und warmweiße (WW) Farbtöne nutzen. Dadurch sind schönere Weißtöne und bessere Farbübergänge möglich. IC steht für «independent control» und bedeutet, dass sich einzelne Segmente des Streifens individuell steuern lassen. Dadurch kann das Farbband mehrere Farben gleichzeitig anzeigen und dadurch Verläufe und Animationen darstellen.

Bei der Farbtreue gibt Govee für das warmweiße Licht (2700K) einen Farbwiedergabeindex (Colour Rendering Index, CRI) von 95 auf der Skala bis 100 an. 100 entspricht der natürlichen Beleuchtung durch das Sonnenlicht. Mit einem Wert von 95 liegt die Lampe bei der Qualität der Farbwiedergabe im oberen Bereich.

Ganz so übertrieben cool wie im Marketing-Video dargestellt, ist die Bilddarstellung nicht. Die Lampe verfügt über keine Funktion, um dich an den Strand zu beamen.

Quelle: Govee

Neu ist auch die DaySync-Funktion. Eine vergleichbare Funktion gibt es bei der Konkurrenz von Philips Hue schon lange. Mit dieser Einstellung passt die Lampe selbständig die Beleuchtung an die aktuelle Tageszeit an.

Smarthome-Kompatibilität und Verfügbarkeit

Die Smart Ceiling Light Ultra ist Matter-kompatibel. Dadurch lässt sich die Lampe in verschiedene Smarthome-Systeme einbinden, unter anderem Apple Homekit, Alexa, Google Assistant und Samsung Smartthings.

Die Lampe ist ab sofort erhältlich. Govee gibt einen UVP von 249 Euro an. Meine Kollegin aus dem Waren-Management klärt ab, ob du die neue Lampe auch bei uns bestellen kannst.

Übrigens: Die Idee, Lampen als Leinwände zu verwenden, ist nicht neu. Einen ganz anderen Ansatz verfolgte beispielsweise 2017 der Schweizer Designer Leonardo Novella mit seiner Povlamp. Eine rotierende Lichtstange stellte hochaufgelöste, Holo-artige Bilder als Lampenschirm dar. Leider erreichte seine Kickstarter-Kampagne nicht die notwendige Unterstützung, sodass die Lampe nie auf den Markt kam.

Titelbild: Govee

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