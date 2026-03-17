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Grafik-Revolution oder «KI-Slop»? Nvidias DLSS 5 spaltet die Gemüter

Nvidia stellt die nächste Entwicklungsstufe seiner Upscaling-Technologie vor. DLSS 5 soll für fotorealistische Grafiken sorgen. Das Ergebnis wird kontrovers diskutiert.

Nvidia will die Gaming-Welt mit DLSS 5 revolutionieren. Die neueste Version der Echtzeit-Upscaling-Technologie sei «der bedeutendste Durchbruch des Unternehmens im Bereich der Computergrafik seit der Einführung von Echtzeit-Raytracing». Es soll bereits Ende 2026 für ausgewählte Nvidia-Grafikkarten erscheinen.

Was ist DLSS? DLSS steht für «Deep Learning Super Sampling». Es ist eine von Nvidia entwickelte Echtzeit-Upscaling-Technologie. Mithilfe von KI-Algorithmen werden niedrig aufgelöste Bilder hochskaliert. Damit können Games mit niedriger interner Auflösung ohne spürbare Qualitätsverluste hochaufgelöst dargestellt werden. Die neueren DLSS-Versionen bieten fortgeschrittenere Funktionen wie Multi Frame Generation. Mit diesem Feature werden für jeden nativ berechneten Frame bis zu drei KI-generierte Zwischenbilder erzeugt. Das sorgt für ein bedeutend flüssigeres Spielerlebnis.

In einer Pressemitteilung schreibt das Unternehmen: «DLSS 5 führt ein Echtzeit-Neural-Rendering-Modell ein, das Pixel mit fotorealistischer Beleuchtung und Materialien anreichert.» Das neue Modell solle die Lücke zwischen Realität und Rendering schliessen und Entwicklerstudios visuelle Effekte auf Hollywood-Niveau ermöglichen. Nvidia-CEO Jensen Huang meint: «25 Jahre nachdem Nvidia den programmierbaren Shader erfunden hat, erfinden wir die Computergrafik erneut. DLSS 5 ist der GPT-Moment für Grafik.»

Das neue KI-Modell wird trainiert, um komplexe Szenensemantiken wie Figuren, Haare, Stoffe, transluzente Haut und Lichtverhältnisse zu verstehen. Mit diesem Verständnis soll DLSS 5 komplexe Effekte korrekt darstellen – etwa Volumenstreuung bei Haut, den feinen Glanz von Stoffen und anderen Materialien oder die dynamischen Wechselwirkungen zwischen Licht und Haaren.

Nvidia will den Entwicklerinnen und Entwicklern volle Kontrolle über Intensität, Farbkorrektur und Maskierung der Effekte geben. So können die Studios präzise festlegen, wo und wie die KI-Verbesserungen zum Einsatz kommen, um den individuellen Look ihres Spiels zu bewahren.

Einige der grössten Publisher und Studios werden DLSS 5 unterstützen, sobald es veröffentlicht wird. Darunter: Capcom, Hotta Studio, NetEase, NCSoft, S-Game, Tencent, Ubisoft und Warner Bros. Games. Auch Todd Howard von Bethesda zeigt sich begeistert: «Mit DLSS 5 kommen künstlerischer Stil und Detailreichtum voll zur Geltung, ohne die traditionellen Einschränkungen des Echtzeit-Renderings. Wir freuen uns darauf, mit dieser neuen Technologie zu arbeiten und DLSS 5 in Starfield sowie in zukünftige Titel von Bethesda zu bringen.»

Auch die Kollegen von Digital Foundry sind von den ersten Demonstrationen beeindruckt, die sie an der Game Developers Conference in San Francisco gesehen haben:

«DLSS 5 off» vs. «DLSS 5 on» – die Unterschiede im Detail

Im Zuge der Ankündigung veröffentlicht Nvidia eine Reihe von Vergleichsbildern zu verschiedenen Spielen. Mit diesen kannst du dir selbst ein Bild von den Unterschieden machen.

Oben ist jeweils die Version ohne DLSS 5. Unten die Version mit DLSS 5.

«Resident Evil: Requiem»

«Resident Evil: Requiem» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Resident Evil: Requiem» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Resident Evil: Requiem» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Resident Evil: Requiem» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Resident Evil: Requiem» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Resident Evil: Requiem» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

Einschätzung: Auch wenn es zunächst den Anschein macht: DLSS 5 ändert nichts an den Charaktermodellen. Graces und Leons Modelle sind bei beiden Varianten identisch. Lediglich die Darstellung der Texturen, Materialien, Haut und Beleuchtung wird drastisch angepasst. Für mich geht die Rechnung hier nicht auf. Besonders Graces Screenshots erinnern mich an KI-generierte Inhalte und nicht an eine hyperrealistische Darstellung der Szene. Grace sieht zudem nicht mehr wie Grace aus. DLSS 5 geht einen Schritt zu weit und zerstört den Look des Originals gänzlich.

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Kritik «Resident Evil Requiem» ist das erhoffte Horror-Meisterwerk von Domagoj Belancic

«EA Sports FC 26»

«EA Sports FC 26» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«EA Sports FC 26» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«EA Sports FC 26» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«EA Sports FC 26» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

Einschätzung: Hier funktioniert DLSS 5 viel besser. Die Beleuchtung wirkt realistischer, natürlicher. Details in den Gesichtern der Fussballspieler kommen deutlich besser zur Geltung. Besonders der erste Screenshot-Vergleich sieht beeindruckend aus – fast so als wären es zwei verschiedene Hardware-Generationen. Ich kann mir vorstellen, dass DLSS 5 bei Spielen ohne künstlerische Vision und mit Anspruch auf Hyperrealismus gut funktionieren wird.

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«Starfield»

«Starfield» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Starfield» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Starfield» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Starfield» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Starfield» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Starfield» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Starfield» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Starfield» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

Einschätzung: Einige Änderungen überzeugen, andere fühlen sich falsch an. Die Charaktermodelle sehen plötzlich verdammt detailliert aus. Dadurch befindet sich «Starfield» auf den Screenshots teilweise in der «Uncanny Valley» – teilweise bin ich von den neuen Gesichtern jedoch auch komplett überzeugt. Unglaublich, dass dies keine neuen Modelle sind. Ganz schrecklich finde ich den zweiten Screenshot-Vergleich – die beiden Charaktere sehen aus, als wären sie mit Photoshop nachträglich eingefügt, überschärft und aufgehellt worden. Die überarbeitete Darstellung der Materialien gefällt mir jedoch gut.

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Hintergrund Die Zukunft von «Starfield»: Was ändert sich mit dem grossen Update? von Domagoj Belancic

«Hogwarts Legacy»

«Hogwarts Legacy» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Hogwarts Legacy» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Hogwarts Legacy» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Hogwarts Legacy» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Hogwarts Legacy» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Hogwarts Legacy» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

Einschätzung: Die Charaktere sehen schrecklich aus. Wieso leuchtet die Spielfigur im ersten Vergleich? Wieso werden die Falten im dritten Vergleich so übertrieben dargestellt? Die Umgebungsbeleuchtung im zweiten Screenshot-Paar sieht... anders aus. Ob besser oder schlechter, weiss ich nicht. Einfach anders.

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«Zorah»

«Zorah» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Zorah» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Zorah» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Zorah» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Zorah» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Zorah» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Zorah» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Zorah» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Zorah» ohne DLSS 5.

Quelle: Nvidia

«Zorah» mit DLSS 5.

Quelle: Nvidia

Einschätzung: Nvidia zeigt auch seine Pathtracing-Demo «Zorah» im neuen DLSS-5-Glanz. Mir scheint, als würde der Upscaler hier etwas konservativer eingesetzt werden. Besonders die Beleuchtung gefällt mir in einigen Screenshots. Andere Vergleiche scheinen jedoch lediglich ein bisschen heller zu sein als ohne DLSS 5.

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Überwiegend negative Reaktionen online

Unter Vergleichsvideos und in sozialen Medien findet man vorwiegend negative Reaktionen zu Nvidias neuestem KI-Upscaler. User beschweren sich, dass Games mit DLSS 5 aussehen wie KI-generierte Videos. Statt einer Grafik-Revolution produziere Nvidia seelenlosen «KI-Slop», der die ursprüngliche künstlerische Intention der Games zerstöre.

Besonders das Aussehen der Charaktere wird kritisiert. Graces Gesicht aus «Resident Evil: Requeim» erinnere an einen schlechten «sexy Fan Mod», bei dem weibliche Spielfiguren «attraktiver» gestaltet werden. DLSS 5 sei eine Real-Life-Version des «Hire Fans»-Memes, bei dem Spielfiguren mit übertrieben geschminkten Modellen ersetzt werden. Ein glorifizierter KI-Beauty-Filter.

Apropos Memes – zumindest gibt es bei all der Kontroverse auch ordentlich was zu lachen:

@OfficialPCMR / X

@Okami13_ / X

@OfficialPCMR / X

@Okami13_ / X

Was meinst du? Ist DLSS 5 die von Nvidia angepriesene Grafik-Revolution oder der KI-Untergang der Gaming-Branche? Oder vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen?

Titelbild: Nvidia

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