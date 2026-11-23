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Grafikkarte zu teuer? Lern sie selbst zu entwickeln

Die Preise von Grafikkarten kannten in den letzten Jahren vor allem eine Richtung: himmelwärts. Mit dem Game «It Thinks!» lernst du spielerisch, selbst GPUs zu designen.

Selbstverständlich wirst du mit einem Computerspiel nicht über Nacht zum GPU-Designer. Mal abgesehen davon, dass du neben dem Design auch noch die Teile brauchst. «It Thinks!» gibt dir aber einen super Einblick, was in einer Grafikkarte steckt. Da das Spiel selbst auf einer Kartoffel läuft, kannst du dir damit wenigstens die Zeit vertreiben, bis du genug Geld für eine reale Recheneinheit hast.

Eine GPU aus Logikgattern Du fängst mit NAND-Gattern an und baust daraus immer komplexere Schaltungen. Deine Designs kannst du testen und zu wiederverwendbaren Bauteilen machen. Dazu gibt es eine kompakte Assemblersprache, mit der du Programme für deine eigene Hardware schreibst.

Dabei musst du auch praktische Grenzen im Blick behalten: Chipfläche, Geschwindigkeit, Speicherbandbreite, Stromverbrauch und Effizienz bei der Parallelisierung. Ausserhalb der Kampagne kannst du auf einer freien Werkbank mit bis zu 4000 Bauteilen experimentieren, interaktive Geräte bauen und deine Designs mit anderen teilen. Elektrotechnik-Kenntnisse brauchst du laut Entwickler keine.

Zu Beginn muss ich noch einfache Schaltungen ertellen.

Veröffentlicht hat das Spiel der Indie-Entwickler Catchy. «It Thinks!» ist ein Hardware-Puzzle mit Simulation: Du verbindest Schaltkreise, entwirfst wiederverwendbare Chips und programmierst die Hardware, die du gebaut hast. Die Kampagne umfasst 62 Aufgaben in sechs Stufen. Sie beginnt bei einfacher Logik und führt über Speicher und CPU-Kerne bis zur Parallelverarbeitung und Matrixmultiplikation.

Dass jemand damit einen Konkurrenten zur RTX 5090 baut, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn das Spiel auch nur eine künftige GPU-Ingenieurin oder einen künftigen GPU-Ingenieur für Grafikhardware begeistert, hat es sich schon gelohnt.

Fordernd, aber intuitiv Ich habe das Spiel ausprobiert. Es hat’s in sich. Selbst beim Tutorial musste ich ordentlich hirnen. Hier merke ich meine fehlenden Kenntnisse in Elektrotechnik. Nachdem ich mich aber reingefuchst habe, ist es intuitiv und ich verstehe schnell, was ich machen muss. An gewissen Stellen wirkt das Interface etwas überladen. Da gefällt mir «Turing Complete», das den gleichen Ansatz verfolgt, besser, weil es übersichtlicher ist.

Im Spiel muss ich eine steile Lernkurve hinlegen.

Nachdem ich beide Spiele mehrere Stunden gezockt habe, weiss ich jedenfalls, dass ich nicht mehr Chip-Designer werde. Dennoch habe ich viel gelernt und verstehe nun besser, was da genau passiert, wenn eine GPU rechnet.

Das Spiel ist seit dem 19. November 2026 auf Steam für PC erhältlich. Die Reaktionen fallen bisher gut aus. «It Thinks!» gibt’s zum Einführungspreis von rund 12 Franken, später kostet es 15 Franken.

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