Grafikkartenpreise steigen – Nvidia setzt auf Modelle mit weniger Speicher

Nvidia verlagert die Produktion der RTX-50-Serie. Künftig stehen die günstigeren RTX-5060-Modelle im Mittelpunkt, während Highend-Karten seltener und teurer werden. Die Speicherkrise zeigt Wirkung.

Laut einem Bericht von Board Channels (via Videocardz) hat Nvidia seine Lieferstrategie geändert. Die Produktion der RTX 5060 Ti 16 GB und RTX 5070 Ti wird zurückgefahren. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf die RTX 5060 8 GB und RTX 5060 Ti 8 GB. Der Grund: Die 8-GB-Modelle benötigen nur vier statt acht GDDR7-Module – ein entscheidender Vorteil bei knappen Speicherchips.

Besonders der chinesische Markt soll mit den 8-GB-Varianten beliefert werden. Die RTX 5060 erhält dabei die grössten Stückzahlen, gefolgt von der RTX 5060 Ti 8 GB. Weitere Preiserhöhungen im nächsten Quartal hält Board Channels für möglich. Wie immer bei solchen Berichten handelt es sich erstmal um Gerüchte. Du solltest sie mit Vorsicht geniessen. Aber die Preiserhöhungen bei den GPUs deuten in diese Richtung.

Highend-Karten werden Luxusgüter Wer eine RTX 5090 kaufen will, muss tief in die Tasche greifen: Viele Modelle sind ausverkauft oder kosten in der Schweiz über 3000 Franken. In den USA beginnt der Preis bei 3500 Dollar, einige Varianten nähern sich der 5000-Dollar-Marke. Die RTX 5080 ist hierzulande noch besser verfügbar, doch auch sie wird teurer.

Selbst die günstigeren RTX 5070 und RTX 5060 Ti ziehen wieder an, nachdem sie Ende 2025 noch unter der unverbindlichen Preisempfehlung lagen. Die Speicherkrise treibt die Preise weiter nach oben.

Nvidia soll zudem erwägen, ältere Modelle wie die RTX 3060 8 GB wieder in Produktion zu nehmen, um den Einstiegsmarkt zu bedienen. Auch Neuauflagen älterer GPUs mit moderneren Features wie DLSS-Unterstützung stünden im Raum.

Kein Ende der Krise in Sicht Die DRAM-Knappheit betrifft nicht nur Grafikkarten. Laptop- und Smartphone-Hersteller sollen den Arbeitsspeicher ihrer Geräte reduzieren oder Markteinführungen verschieben. Selbst Microsoft und Sony diskutieren laut Berichten über Verzögerungen bei der nächsten Konsolengeneration.

Ohne neue Produktionsstätten für Speichermodule, die nicht über Nacht entstehen, bleibt die Lage angespannt. Eine Entspannung ist frühestens Ende 2027 oder Anfang 2028 zu erwarten. Bis dahin gilt: Highend wird unbezahlbar, Mainstream zur Rarität.

