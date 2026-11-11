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GrapheneOS soll auf weitere Motorola-Smartphones kommen

Das Signature 27 soll nicht das einzige Motorola-Smartphone mit GrapheneOS bleiben. Das hat die Organisation hinter der Google-freien Android-Version bekannt gegeben. Dafür muss allerdings Qualcomm an seinen Chipsätzen arbeiten.

GrapheneOS ist bisher nur für Pixel-Geräte von Google verfügbar. Das Motorola Signature 27 ist das erste Smartphone eines anderen Herstellers, auf dem das Betriebssystem laufen soll. Einen Zeitplan oder eine Ankündigung, wann es so weit ist, gibt es allerdings bisher nicht. Auf Bluesky hat sich die GrapheneOS Foundation zu einigen Fragen geäußert.

MTE als wichtiges Mittel gegen Sicherheitslücken

Auf die Anmerkung, dass der Preis für das Signature 27 «schockierend hoch» sei, erklärt GrapheneOS, dass es nur das erste Gerät sei. Es soll weitere Smartphones von Motorola geben, die das Betriebssystem unterstützen. Dabei besteht aber eine große Abhängig von Qualcomm. Eine verlangte Sicherheitsfunktion namens «Memory Tagging Extension» (MTE) ist derzeit nur mit dem schätzungsweise bis zu 300 Euro teuren Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 verfügbar. Sobald Qualcomm die Funktion auch in günstigeren Chipsätzen einbaut, kann GrapheneOS auch auf günstigeren Smartphones laufen.

Was ist MTE? Memory Tagging Extension (MTE) ist eine Hardware-basierte Sicherheitsfunktion, die Apps und Hacker daran hindert absichtlich oder unabsichtlich falsche Bereiche des Speichers auszulesen. Schätzungsweise 70 Prozent der für Hacks ausgenutzten Sicherheitslücken basieren auf Speicherfehlern. MTE überwacht, dass Software nur für auf sie freigegeben Bereiche des Speichers zugreift. Unbefugte Zugriffe werden verhindert und gemeldet. Die Funktion ist Teil der ARM-Architektur von Chipsätzen aber noch nicht weitverbreitet.

Bis dahin, bleibt nur das teure Signature 27. Allein für das Gerät helfen derzeit mehrere Ingenieure und Entwickler von Motorola dabei GrapheneOS dabei auf das Smartphone zu portieren.

GrapheneOS profitiert von der Kooperation mit Motorola

Der offizielle Support von Motorola könnte GrapheneOS auch in anderen Bereichen helfen. So habe der Smartphone-Hersteller größere Chancen Qualcomm dazu zu bewegen MTE in weiteren Chips zu integrieren. Zudem gibt es weitere Argumente, dass Banking- und andere kritische Apps nicht im Play Store gefangen bleiben, sondern offiziell unter GrapheneOS laufen.

Die Installation von GrapheneOS auf dem Signature 27 soll so einfach wie bisher bei den Pixel-Geräten sein. Möglicherweise wird es auch einen Verkauf von Geräten mit vorinstallierten Google-freiem Betriebssystem geben.

Trotz des hohen Preises des Signature 27 aus, freut sich die GrapheneOS Foundation auf ein Smartphone mit deutlich mehr Leistung. Gegenüber dem Pixel 11 Pro XL rechnet sie mit 60 Prozent mehr CPU- und 80 Prozent mehr GPU-Leistung. Zudem seien die Kameras «signifikant besser». Damit die Bildqualität nicht einschränkt wird, soll das Betriebssystem die Kamera-App von Motorola unterstützen.

Pixel noch nicht abgeschrieben

Trotz des neuen Partners und aller Hürden, die Google aufgebaut hat, gibt die GrapheneOS Foundation die Pixel-Smartphones nicht auf. Seit Android 16 gibt es keinen Pixel-Support mehr im Android Open Source Project. Das erhöht den Aufwand für das Team, da sie die Software per Reverse Engineering aufwendig zerlegen müssen, um GrapheneOS zu entwickeln.

Weiterhin hält die GrapheneOS Foundation ihre Einladung an weitere Hersteller offen, ihre Geräte für das Betriebssystem zu öffnen. Dafür müssten sie aber die hohen Anforderungen mit unter anderem MTE oder sieben Jahre Softwaresupport erfüllen.

Titelbild: Motorola

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