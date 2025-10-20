Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Gregario
News & Trends
10

Gregario wird auf der Bespoked 2025 zum «Best New Builder» gekürt

Patrick Bardelli
21.10.2025

Das italienische Bike-Tech-Unternehmen Gregario wurde auf der diesjährigen Bespoked in Dresden zum besten neuen Hersteller gewählt. Die Fachjury würdigt damit ein junges Unternehmen, das als erster Hersteller einen massgefertigten Monocoque-Rahmen produziert.

Patentiertes Formwerkzeug mit variabler Geometrie

Ausschlaggebend für die Jury waren laut Mitteilung die Einzigartigkeit, die technische Qualität und die innovative Weitsicht des Projekts von Gregario. Und weiter: «Mit dem auf der Messe präsentierten Modell VERA AR stellte das junge Bike-Tech-Unternehmen aus dem Piemont das Ergebnis von über drei Jahren Entwicklung und Forschung vor: den ersten kompletten Monocoque-Rahmen, der individuell nach Mass gefertigt werden kann.»

Dieser zum bisherigen Fertigungsvorgang eines Carbon-Fahrradrahmens «revolutionäre Ansatz» erlaube:

  • die komplett individuelle Anpassung des Rahmens an die Sitzposition und den Fahrstil des Radfahrers beziehungsweise der Radfahrerin
  • die Reduzierung von Industrieabfall und somit eine geringere Umweltbelastung
  • eine konstante strukturelle Qualität, da keine Verbindungsstellen erforderlich sind

Das komplette Bike gibt es zu einem Einstiegspreis ab 12'300 Euro.

Gregario ist ein italienisches Start-Up mit Sitz in Mondovi (Piemont), das 2019 von den Ingenieuren Salvatore Botrugno und Paolo Baldissera gegründet wurde.

Titelbild: Gregario

1 Person gefällt dieser Artikel.

User Avatar
User Avatar
Patrick Bardelli
Senior Editor
Patrick.Bardelli@digitecgalaxus.ch

Vom Radiojournalisten zum Produkttester und Geschichtenerzähler. Vom Jogger zum Gravelbike-Novizen und Fitness-Enthusiasten mit Lang- und Kurzhantel. Bin gespannt, wohin die Reise noch führt.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    Bambus, wie du ihn noch nie gesehen hast – dank Gucci

    von Pia Seidel

  • Hintergrund

    Gravelbike trifft Zeitgeist

    von Michael Restin

  • Hintergrund

    Führ mich zum Schotter

    von Michael Restin