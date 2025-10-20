News & Trends 1 0

Gregario wird auf der Bespoked 2025 zum «Best New Builder» gekürt

Das italienische Bike-Tech-Unternehmen Gregario wurde auf der diesjährigen Bespoked in Dresden zum besten neuen Hersteller gewählt. Die Fachjury würdigt damit ein junges Unternehmen, das als erster Hersteller einen massgefertigten Monocoque-Rahmen produziert.

Patentiertes Formwerkzeug mit variabler Geometrie

Ausschlaggebend für die Jury waren laut Mitteilung die Einzigartigkeit, die technische Qualität und die innovative Weitsicht des Projekts von Gregario. Und weiter: «Mit dem auf der Messe präsentierten Modell VERA AR stellte das junge Bike-Tech-Unternehmen aus dem Piemont das Ergebnis von über drei Jahren Entwicklung und Forschung vor: den ersten kompletten Monocoque-Rahmen, der individuell nach Mass gefertigt werden kann.»

Dieser zum bisherigen Fertigungsvorgang eines Carbon-Fahrradrahmens «revolutionäre Ansatz» erlaube:

die komplett individuelle Anpassung des Rahmens an die Sitzposition und den Fahrstil des Radfahrers beziehungsweise der Radfahrerin

die Reduzierung von Industrieabfall und somit eine geringere Umweltbelastung

eine konstante strukturelle Qualität, da keine Verbindungsstellen erforderlich sind

Das komplette Bike gibt es zu einem Einstiegspreis ab 12'300 Euro.

Gregario ist ein italienisches Start-Up mit Sitz in Mondovi (Piemont), das 2019 von den Ingenieuren Salvatore Botrugno und Paolo Baldissera gegründet wurde.

Titelbild: Gregario

