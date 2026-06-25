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«GTA 6» kostet 80 Franken und kommt ohne Disc

«GTA 6» kann ab sofort vorbestellt werden. Die Standard-Version kostet 80 Franken oder Euro. Eine Disc gibt es dafür nicht.

Seit Mitternacht des 25. Juni ist «GTA 6» auf der PS5 und der Xbox Series X/S vorbestellbar. Der offizielle Preis liegt bei 80 US-Dollar für die Standard-Version und 100 US-Dollar für die Ultimate Edition. Zum Leidwesen der Schweizerinnen und EU-Bürger passt Rockstar das Preisschild bei uns nicht an. Umgerechnet würde das Spiel 65 Franken oder 70 Euro, respektive 81 Franken/ oder 88 Euro kosten. Stattdessen ändert Rockstar lediglich die Währung am Ende des Betrags. Sprich: Das Game kostet mindestens 80 Franken oder Euro.

«GTA 5» hat 2013 noch 60 US-Dollar gekostet. Bereits mit dem Launch der PS5 und Xbox Series X/S haben einige Spielehersteller angekündigt, die Preise zu erhöhen. Gemacht haben es bisher nur wenige und auch nur auf 70 US-Dollar. Nintendo hat schliesslich vor einem Jahr die magische Grenze durchbrochen und für «Mario Kart World» 80 US-Dollar verlangt. Während Nintendo sowieso sein eigenes Süppchen kocht, ist zu befürchten, dass «GTA 6» die Schleusentore auch für andere öffnet.

Der Ausflug nach Leonida wird teuer.

Quelle: Rockstar

Wenn du denkst, dass es für den höheren Preis wenigstens eine Disc gibt, hast du dich geschnitten. Der physischen Version liegt lediglich ein Download-Code bei. Viele Hersteller dürften diesem Beispiel folgen. Gerüchten zufolge könnte eine Disc-Version im Dezember nachgereicht werden. Immerhin wird die Box vorzeitig versandt, damit sie rechtzeitig am 12. November, eine Woche vor dem offiziellen Release, verfügbar ist. Dann startet nämlich der Pre-Load.

Shops hinter Paywall und «GTA Online» Die Befürchtungen, dass «GTA 6» standardmässig 100 oder mehr US-Dollar kosten wird, haben sich immerhin nicht bewahrheitet. Wenn ich mir anschaue, was in der Ultimate Edition enthalten ist, weckt das bei mir den Verdacht, dass der wahre Preis übers Hintertürchen kommt. Neben verschiedenen Waffen, Fahrzeugen und kosmetischen Dingen sind ein Bekleidungsgeschäft, ein Friseursalon und zwei Auto-Tuningshops nur mit der Ultimate Edition betretbar. Immerhin ist davon auszugehen, dass es in Leonida, dem Schauplatz des Spiels, auch andere Shops geben wird, wo du dich und deine Fahrzeuge verändern kannst.

Der Tuning-Shop Rideout Customs ist nur in der Ultimate Edition betretbar.

Quelle: Rockstar

Ebenfalls bestätigt ist, dass zum Launch nur die Kampagne verfügbar sein wird. Zum «GTA Online»-Nachfolger wurde bisher kein Wort verloren. Bei «GTA 5» wurde der Online-Modus zwei Wochen später kostenlos nachgereicht. Ob das dieses Mal wieder der Fall sein wird, steht in den (Rock)Stars.

Am besten auf der PS5? Anlässlich des Vorbestellungsstarts hat sich auch Sony zu Wort gemeldet. In ihrem Blog schreiben sie, dass das Spiel auf der PS5 dank der ultraschnellen SSD nahezu ohne Ladezeiten auskommt. Auch die Dualsense-Funktionalitäten würden voll ausgenutzt. Zudem wird es eine PS5-Pro-Enhanced-Version geben. Wofür die zusätzliche Leistung der Konsole verwendet wird, verrät Sony bisher nicht. Zu erwarten sind höhere Auflösung, Bildrate und bessere Beleuchtung.

Auf der PS5 Pro dürfte «GTA 6» am besten aussehen.

Quelle: Rockstar

Während Fans weiterhin auf einen echten Gameplay-Trailer warten, hat Rockstar immerhin 63 neue Screenshots veröffentlicht. Die detaillierte Grafik beeindruckt dabei besonders. Die dürfte selbst leistungsstarke PCs in die Knie zwingen – ah, Moment. Die PC-Version wurde ja nach wie vor nicht erwähnt. Dann wird die ganze Panikmache um den Launch wieder von vorn losgehen.

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