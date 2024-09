Günstiger und einfacher: Netatmo lanciert neue Smart-Home-Brand Omajin

Überraschend lanciert der französische Smart-Home-Spezialist Netatmo eine neue Marke: Unter dem Label Omajin gibt es zum Start Kameras, Steckdosen und ein Babyphone.

Damit hat wohl niemand gerechnet. Netatmo hat sich seit über zehn Jahren einen guten Namen mit Wetterstationen, aber auch Rauchmeldern, Überwachungskameras, smarten Türklingeln und anderen Smart-Home-Produkten gemacht. Bei uns im Store sind momentan über 70 Produkte des französischen Herstellers erhältlich.

Nun lanciert Netatmo eine neue Tochtermarke mit dem Namen «Omajin by Netatmo» oder einfach nur Omajin. Der Name ist eine Wortkreation aus «Home» und «Imagine». Die Idee: Die Produkte sind günstiger als jene von Netatmo, einfacher zu installieren und zu bedienen, bieten aber auch weniger Funktionen.

Kein Apple Home, kein Matter

Und was du auch wissen musst: Die Omajin-Gadgets benötigen eine separate App und bilden ein eigenes Ökosystem. Du kannst also nicht Netatmo- und Omajin-Produkte in derselben App steuern.

Die neue Produktelinie wird ab sofort ausgerollt, bis Ende September sollen sie auch mit dem Google Assistenten und Amazon Alexa bedienbar sein. Ein Apple-Home-Support ist nicht verfügbar, da gab es bei der Pressekonferenz zur Lancierung auch auf Nachfrage keine Informationen dazu. Der herstellerübergreifende Smart-Home-Standard Matter wird ebenfalls nicht unterstützt.

Die Verbindung zu den Geräten erfolgt über eine eigene App.

Fünf erste Gadgets von Omajin

Zum Start hat Omajin fünf Produkte angekündigt, die zum grossen Teil auch bereits bei uns im Shop aufgeschaltet sind. Die lokale Datenspeicherung auf den mitgelieferten SD-Karten ist jeweils inklusive. Sobald du auch Cloudspeicher brauchst, musst du ein Abo ab rund 4.50 Franken oder Euro pro Monat abschliessen. Die Daten werden laut Netatmo bei Amazon auf Servern in Europa gespeichert.

Solarbetriebene Kamera

Diese Outdoor-Überwachungskamera hat weder Kabel noch Stecker. Sie wird per WLAN mit der Omajin-App gekoppelt. Zur Stromversorgung dienen integrierte Solarpanels, die einen 8800 mAh grossen Akku laden. Im Idealfall reicht das aus für den Dauerbetrieb. Die Auflösung beträgt 1080p, und es gibt auch eine Nachtsichtfunktion. Die wasserfeste Kamera kann Menschen, Tiere und Fahrzeuge erkennen. Bei einem Alarm kannst du den Scheinwerfer oder eine Sirene auslösen.

Drahtlose Kamera

Diese zweite Kamera ist für den Innen- und Aussenbereich geeignet. Hier muss der 9600 mAh grosse Akku jeweils von Hand geladen werden. Laut Hersteller soll aber trotzdem eine «monatelange Autonomie» möglich sein. Die restlichen technischen Features sind sehr ähnlich wie bei der solarbetriebenen Kamera. Übrigens kommt die drahtlose Kamera direkt mit zwei verschiedenen Halterungen für die Wandmontage oder das Aufstellen der Kamera auf einem Gestell.

Drahtlose Videotürklingel

Auch dieses Gadget ist wasserfest und kann ganz ohne Kabel oder Stecker montiert werden. Der 6700 mAh grosse Akku soll für rund zehn Monate reichen, bevor er wieder geladen wird. Die Klingel dient auch gleich als Sicherheitskamera mit Erkennung von Personen und integrierter Sirene. Du kannst dank Mikrofon und Lautsprecher auch mit Leuten vor der Türe kommunizieren.

Babyphone

Die Kamera mit Nachtsichtfunktionen erkennt Bewegungen und Weinen und meldet dies per Benachrichtigung. Über die App kannst du Schlaflieder oder weisses Rauschen abspielen, ein Nachtlicht einschalten oder auch mit dem Baby sprechen. Die Kamera überwacht auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Zimmer.

Vernetzte Steckdose

Einerseits kannst du mit der Steckdose den Energieverbrauch der verbundenen Geräte überwachen, andererseits diese über die App auch ein- und ausschalten. Dies lässt sich auch programmieren, etwa wenn immer zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Licht eingeschaltet oder in den Ferien eine Anwesenheit simuliert werden soll. Die Steckdose kann nicht nur über WiFi bedient werden, sondern auch über Bluetooth.

Wann das Produkt in einer Schweizer Version erhältlich und bei uns im Shop verfügbar sein wird, ist noch unklar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 20 Franken oder Euro.

Nur für Einsteiger gedacht

Das Konzept tönt insgesamt vielversprechend, wenn denn auch wirklich der Betrieb und die Einrichtung so einfach sind, wie der Hersteller versichert. Die Produkte sind aber klar nur für all jene gedacht, die sich ein- oder zwei solcher Smart-Home-Gadgets kaufen und möglichst ohne Aufwand betreiben wollen. Sobald eine Vernetzung und vertiefte Steuerung gefragt ist, stösst das Omajin an Grenzen.