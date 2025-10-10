Deine Daten. Deine Wahl.

Coperni
News & Trends
31

Hautpflege zum Anziehen? Coperni bringt eine Carewear-Linie heraus

Laura Scholz
10.10.2025

Das französische Label Coperni macht nicht einfach nur Mode. Nach Taschen aus Glas, Kleidern zum Aufsprühen und hundeähnlichen Robotern gibt es jetzt Funktionskleidung, die mittels Mikroorganismen die Haut pflegen soll.

Wenn im dicht getakteten Zeitplan der Paris Fashion Week Coperni auf dem Programm steht, sind die Erwartungen hoch. Denn hier tragen in der Regel nicht einfach nur schlanke Menschen Kleider über den Laufsteg. Nein, bei Coperni schwingt immer ganz viel Innovation mit, wird Mode mit Technologie verwoben. So auch an der Frühjahr/Sommer-26-Show am 6. Oktober.

«C+» nennen Designer Arnaud Vaillant und Sébastien Meyer ihren neuen Geniestreich. Die dreiteilige Capsule Collection, die sie optisch unauffällig unter die Hauptkollektion mischten, hat es wortwörtlich in sich: Der Polyamid-Elastan-Mix, der in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Textilhersteller HeiQ entwickelt wurde, ist mit Prä- und Probiotika angereichert. Ja, genau eben jenen Mikroorganismen, die uns sonst eher beim Thema Darmgesundheit geläufig sind.

Skincare zum Anziehen ist also tatsächlich ein Ding. Und kommt in diesem Fall in Form eines Bodys, eines langärmeligen Tops und einer Leggings daher. Alle drei Teile gibt es in den Farben Grau und Schwarz, Kostenpunkt: 150 bis 180 Euro. Nach etwa 40 Waschgängen sollen die aktiven Inhaltsstoffe ihre Wirkung verlieren.

Probierst du die Carewear aus? Schreib es in die Kommentare.

Titelbild: Coperni

User Avatar
User Avatar
Laura Scholz
Senior Editor
Laura.Scholz@digitecgalaxus.ch

Immer zu haben für gute Hits, noch bessere Trips und klirrende Drinks.

