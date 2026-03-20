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Hörbücher als Sammlerstücke: Bastei Lübbe launcht physisches Format

Der Verlag Bastei Lübbe will Hörbücher wieder mehr zu «echten» Büchern machen. Er präsentiert mit «Shelfie.Audio» ein Hörbuchformat, das du dir dekorativ ins Regal stellen kannst.

So praktisch Hörbücher ja auch sind, einen Wermutstropfen haben sie: Meistens sind sie rein digital. Es gibt nichts anzufassen und verschenken lassen sie sich auch nicht gut, weil sie an einen Account gebunden sind. Im Vergleich zum echten Buch sehen Hörbücher auch nicht schön aus. Sie haben weder ein hübsches Cover noch einen künstlerischen Farbschnitt.

Das will der Verlag Bastei Lübbe ändern und präsentiert mit «Shelfie.Audio» eine Innovation auf dem Hörbuchmarkt. Die Idee ist einfach: Hörbücher sollen die gleichen Vorteile bieten wie die Printausgabe. Statt einer Datei kaufst du ein physisches Objekt, das du ins Regal stellen kannst. Daher auch der Name «Shelfie»: shelf ist der englische Begriff für «Regal».

So sehen Shelfies aus. Sie sind etwa halb so groß wie ein klassisches Buch.

Quelle: Bastei Lübbe

Dekorative Hörbücher fürs Regal und zum Verschenken

Um das Hörbuch anzuhören, benötigst du auf deinem Mobilgerät die kostenlose «Shelfie.Audio»-App. Sie ist für Android und iOS verfügbar. Hältst du dein Gerät mit aktiviertem NFC an ein Shelfie, wird dieses Hörbuch über den enthaltenen NFC-Chip für dich freigeschaltet und bei bestehender Internetverbindung heruntergeladen. Zum Anhören benötigst du das Shelfie nicht mehr.

Das aktivierte Hörbuch ist nicht an einen Account gebunden, sondern an das physische Shelfie. Daher kannst du es auch gut verschenken. Sobald das Shelfie auf einem anderen Gerät aktiviert wird, gehen die Nutzungsrechte laut Bastei Lübbe darauf über. Die gleichzeitige Nutzung durch mehrere Personen ist also nicht möglich.

Der Dienst verzichtet auf Abos oder einen Online-Zwang beim Hören des Buchs.

Am 4. Mai geht es los

Shelfie.Audio wurde von Bastei Lübbe entwickelt, doch der Verlag gibt an, dass die Technologie auch für andere Verlage offen sei. Zum Start befinden sich rund 30 Shelfies unterschiedlicher Genres im Programm, darunter Romane von Ken Follett und Andreas Eschbach. Bastei Lübbe hat angekündigt, regelmäßig weitere Klassiker und Neuheiten aus der Hörbuch-Landschaft veröffentlichen zu wollen.

Kaufen kannst du Shelfies ab dem 4. Mai für 16,99 Euro oder Franken. Sie sind im Shelfie.Audio-Online-Shop und exklusiv über Thalia sowie deren Filialen erhältlich. Auf Nachfrage habe ich erfahren, dass es in der Schweiz zunächst keine Shelfies im stationären Handel geben wird. Du kannst sie aber online bei Orell Füssli bestellen. Solltest du bis zum 22. März die Leipziger Buchmesse besuchen, kannst du dort ein erstes Ohr auf die Shelfies werfen.

Titelbild: Bastei Lübbe

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