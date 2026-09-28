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Honor Magic 9 Pro: Mit Arri filmen wie die Profis

Wer mit dem Honor Magic 9 Pro bis zur nächsten Familienfeier nicht zwei Blockbuster gefilmt hat, hat die Hilfsmittel vom neuen Kooperationspartner Arri nicht ausgenutzt.

Honor hat in China das Magic 9 Pro vorgestellt. Das neue Topmodell ist das erste Smartphone, bei dem sich die Kooperation mit dem Filmkamerahersteller Arri bemerkbar macht. Die Rückseite soll an eine alte Kamera erinnern und bei der Videoaufnahme gibt es viele neue Optionen.

Ein Smartphone für Cineasten

Honor bezeichnet das Magic 9 Pro als nicht weniger als ein «handheld cinema system», das einen professionellen Kinoarbeitsablauf ermöglichen soll. Arri liefert unter anderem Farbräume und Presets für die Videoaufnahme sowie Color Gradings für die Nachbearbeitung.

Die Kameras auf der Rückseite sollen an eine Arriflex-Kamera erinnern.

Quelle: Honor

Honor nimmt die ikonischen Arriflex-Kameras mit ihren drei Linsen als Inspiration für das Design des Kamerasystems auf der Rückseite des Magic 9 Pro. Dir stehen zwei 200-Megapixel-Kameras und eine 50-Megapixel-Kamera zur Verfügung:

Hauptkamera: 200 Megapixel, 1/1,28 Zoll, f/1,57, optische Bildstabilisierung mit 3-Grad-Gimbal

Telekamera: 200 Megapixel, 1/1,4 Zoll, f/2,6

Ultraweitwinkelkamera: 50 Megapixel, f/2,0

Die Frontkamera verfügt über einen quadratischen 55-Megapixel-Sensor. Der soll nicht nur Aufnahmen im 1:1-Format ermöglichen, sondern alle hochformatigen Aufnahmen besser machen als klassische Sensoren im Querformat.

Außerdem setzt Honor mit dem H1 auf einen Bildprozessor aus eigener Entwicklung. Dieser verschiebt unter anderem die Rauschreduzierung durch KI in den RAW-Bereich und soll so mehr echte Bildinformationen speichern. Er soll den Rauschabstand um bis zu acht Dezibel verbessern und unterstützt 14 Stufen beim Dynamikumfang. Dadurch sollen Texturen, Details und natürliche Übergänge auch bei schwierigen Lichtbedingungen erhalten bleiben.

Das Honor Magic 9 Pro verfügt über ein großes Display.

Quelle: Honor

Arri hat Honor unter anderem bei der Sensorkalibrierung geholfen und stellt mit «Arri LogC3 Curve» und «Arri Wide Gamut 3» zwei Farbräume zur Verfügung. Für Aufnahmen kannst du zudem aus 14 Presets des Filmstudiotechnikexperten wählen. Color Gradings sind sogar 87 Stück vorhanden.

Der «Arri Cinema Mode» soll dir die wichtigsten Aufnahmeeinstellungen in einer «fokussierten Oberfläche zur Verfügung stellen: Auflösung, Bildrate, Verschlusszeit, ISO, Weißabgleich, Fokus, Objektivauswahl, Seitenverhältnis, Stabilisierung, Belichtungskorrektur, Audio-Voreinstellungen und Anzeigemodus.

Das Honor Magic 9 Pro erscheint auch in Grau und Schwarz.

Quelle: Honor

Für gute Videos mit wenig Aufwand stattet Honor das Magic 9 Pro mit einem System aus vier Mikrofonen aus. Bei der Bearbeitung sollen wiederum zwei Lautsprecher dafür sorgen, dass du den Ton gut hörst.

Mit dem Zubehör unterstreicht Honor ebenfalls den Anspruch, ein Arbeitsgerät fürs Filmstudio anzubieten. So gibt es mit dem SmallRig Mobile Video Kit eine Halterung, um das Smartphone mit weiterem Zubehör zu verbinden oder in ein Stativsystem einzubauen. Mit den zwei Telekonvertern G200 und G500 lässt sich die Brennweite des Magic 9 Pro verlängern.

Honor bietet Telekonverter zum Anstecken für das Magic 9 Pro an.

Quelle: Honor

Die übrige Top-Ausstattung des Magic 9 Pro in der Übersicht:

Display: 6,8 Zoll OLED, 2868 × 1320 Pixel, 10.000(!) Nits im Peak bei HDR-Inhalten

Prozessor: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Speichervarianten: 12 + 256 GB, 12 + 512 GB, 16 + 512 GB, 16 GB + 1TB

Akku und Laden: 8800 mAh, 100 Watt, 80 Watt wireless jeweils mit Honor SuperCharge

Das Smartphone ist nach IP69K staub- und wasserdicht sowie vor heißem Wasser und harten Wasserstrahlen geschützt.

Das Honor Magic 9 Pro ist überdurchschnittlich wasserdicht.

Quelle: Honor

Preis und Verfügbarkeit

Das Honor Magic 9 Pro erscheint zuerst nur in China. Wann und zu welchem Preis das Smartphone in Europa erhältlich sein wird, hat der Hersteller bisher nicht bekannt gegeben.

Was bei der Ankündigung nicht fehlen darf: ein mit dem Magic 9 Pro aufgenommener Kurzfilm.

Titelbild: Honor

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