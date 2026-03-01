News & Trends 9 1

Honor Magic V6: dünnes und robustes Falt-Smartphone vorgestellt

Das Honor Magic V6 soll das dünnste Falt-Smartphone auf dem Markt und trotzdem robust sein. Mit seiner IP69-Zertifizierung ist es so wasserdicht wie kein anderes Foldable und sein Scharnier trägt sogar 80 Kilogramm.

Beim Mobile World Congress in Barcelona hat Honor das Magic V6 vorgestellt. Dem Hersteller zufolge ist es mit 7,85 Millimetern das dünnste Falt-Smartphone – allerdings nur, wenn die Kameraerhebung nicht eingerechnet wird.

Dünn ist es nur, wenn die Kamera nicht mitzählt.

Wasserdicht und stabiles Scharnier

Die geringe Dicke hält Honor nicht davon ab, das Scharnier zusätzlich zu verstärken. Es soll über 500. 000 Faltvorgänge überstehen und sein Stahl hält 2800 Megapascal aus. Der Hersteller demonstriert das mit einem 80 Kilogramm schweren Mann, der am Smartphone hängt.

Das Scharnier soll lange halten.

Ebenfalls für die Robustheit spricht die IP68/69-Zertifizierung. Das bedeutet, es kann nicht nur in Wasser eintauchen, sondern dort auch gefaltet werden. Sogar einem Hochdruckreiniger muss es für diese Zertifizierung standhalten.

Honor demonstriert die Faltfähigkeit unter Wasser.

Lange Akkulaufzeit und noch weniger Faltentiefe

Honor verbaut im Magic V6 einen Silizium-Carbon-Akku der fünften Generation. Mit einem Anteil von 25 Prozent Silizium erreicht er eine höhere Energiedichte. So passt eine Kapazität von 6660 mAh in das dünne Gehäuse. Die Batterie soll das große Display 24 Stunden lang mit Energie versorgen.

Honor bekommt viel Akkukapazität in das dünne Falt-Smartphone.

Das Außendisplay des Magic V6 misst 6,52 Zoll und aufgeklappt wächst der Touchscreen auf 7,95 Zoll. Beide Bildschirme bieten eine adaptive Bildwiederholrate von 1–120 Hertz. Der spürbare Falz zwischen den zwei Hälften des grossen Bildschirms soll weniger spürbar sein. Der Hersteller spricht von einer 44 Prozent geringeren Faltentiefe als beim Vorgänger.

Auf der Suche nach der Falte im Display.

Für reichlich Leistung sorgt im Magic V6 der Snapdragon 8 Elite Gen 5. Honor stattet das Smartphone zudem mit zahlreichen KI-Tools aus.

Preis und Verfügbarkeit

Honor will das Magic V6 erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf den Markt bringen. Die Verfügbarkeit der Farben und Speichervarianten wird lokal unterschiedlich sein. Preisangaben macht der Hersteller bisher nicht.

Titelbild: Jan Johannsen

