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HoverAir Versa: Die fliegende Pocket-Kamera kommt im Oktober

HoverAir hat die Spezifikationen der neuen Versa veröffentlicht. Die Drohne mit abnehmbaren Flügeln kann nun auf der Crowdfuning-Plattform Indiegogo vorbestellt werden.

Vor drei Wochen stellte HoverAir die neue Selfie-Drohne Versa vor. Das Besondere daran: Die Flügel sind abnehmbar. Damit lässt sich das Gerät auch als Pocket-Kamera nutzen. Mit dem Gimbal und dem Handgriff gleicht sie einer DJI Osmo Pocket.

News & Trends HoverAir Versa, die fliegende Gimbal-Kamera David Lee 120 Likes 120 9 Kommentare 9

Jetzt sind die genauen Spezifikationen bekannt. Die Drohne wiegt 230 Gramm und fliegt damit in der prüfungsfreien Gewichtsklasse bis 250 Gramm. Sie hat nicht nur ein Fach für eine microSD-Karte, sondern auch 64 GB internen Speicher eingebaut.

Die Flügel sind abnehmbar, die Drohne wird dann zur Pocket-Kamera.

Quelle: HoverAir

Der Sensor ist mit 1/1,3 Zoll relativ gross, die Lichtstärke des Objektivs beträgt f/2. Die Foto-Auflösung liegt bei 12 MP, Videos erzeugt die Kamera mit maximal 4K bei 60 Bildern pro Sekunde. Für Aufnahmen im Hochformat kann die HoverAir Versa ihre Kamera um 90 Grad drehen.

Wie gut die Aufnahmen sind, werden Praxistests zeigen. Aus den Spezifikationen lässt sich das kaum herauslesen – diese sind nicht schlecht, aber auch nicht aussergewöhnlich gut. Beim angegebenen Dynamikumfang von 17,5 Blendenstufen habe ich grosse Zweifel. Das wäre mehr als eine Vollformatkamera.

Der Bildschirm ist drehbar.

Quelle: HoverAir

Für den Betrieb als reine Kamera braucht das Gerät einen Bildschirm. Der ist 1,64 Zoll gross und bietet 280×456 Pixel. Er verwendet OLED-Technologie und kann ebenfalls um 90 Grad gedreht werden.

HoverAir gibt eine Flugzeit von 14 Minuten an. Das ist im Rahmen des Erwartbaren. Die Selfie-Drohnen X1 und X1 Promax schaffen laut Hersteller 11 beziehungsweise 16 Minuten. In meinen Tests betrug die reale Flugzeit 10 beziehungsweise 13,5 Minuten.

Vorbestellungen, Preis und Liefertermin

Die HoverAir Versa gibt es in Schwarz und Weiss. Sie startete als Crowdfunding-Projekt auf Indiegogo. Dort kann sie bereits vorbestellt werden. In einer aktuell laufenden 48-Stunden-Sonderaktion kostet die Fly-More-Combo 4800 Hongkong-Dollar, das wären etwa 490 Franken oder 520 Euro. Danach kostet sie 6770 Hongkong-Dollar. Geliefert wird sie voraussichtlich ab Oktober. Da wir die bisherigen HoverAir-Drohnen selber anbieten, gehe ich davon aus, dass man sie bis dann auch bei uns im Shop bestellen kann.

Titelbild: HoverAir

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