HP goes C64: In dieser Tastatur steckt ein kompletter PC

Das HP EliteBoard G1a ist ein vollständiger PC in einer Tastatur. Anders als der C64 ist er aber nicht zum Zocken gedacht, sondern als Arbeitsgerät im Büro.

Während der C64 ein Revival erlebt, stellt HP mit dem EliteBoard G1a auf der CES 2026 seinen eigenen Tastatur-Computer vor. Der erste KI-PC mit Copilot+ in diesem Formfaktor soll vor allem auf Büroschreibtischen stehen.

Robuster Mini-PC für Desk-Sharing

Komplett heißt der Tastatur-Computer «HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC». Er bietet eine vollständige Tastatur inklusive Nummernblock und Funktionstasten. Da er insgesamt nur zwölf Millimeter hoch ist, dürfte der Tastenhub sehr gering ausfallen.

Der Tastatur-Computer braucht einen Monitor.

Quelle: HP

HP stattet den Rechner mit AMD-Prozessoren aus der «Ryzen AI 300»-Reihe aus. Die sollen über 50 TOPS schaffen und sind entsprechend für KI-Anwendungen geeignet. Deswegen ist das EliteBoard auch ein Copilot+ PC mit Microsofts gleichnamigem KI-Tool und weiteren KI-Funktionen an Bord. Für Grafikberechnungen ist eine integrierte Radeon 800M zuständig. Zum Arbeitsspeicher macht der Hersteller noch keine Angaben.

Auf der Rückseite des EliteBoard befinden sich zwei USB-C-Anschlüsse. Sie dienen zur Stromversorgung des Rechners und zur Bildausgabe auf Monitore. Um welche Anschlüsse es sich genau handelt, sagt HP nicht.

Die zwei USB-C-Anschlüsse auf der Rückseite sind die einzigen des EliteBoard G1a.

Quelle: HP

Vom C64 oder auch dem Raspberry Pi 500 unterscheidet sich das EliteBoard G1a nicht nur durch Windows 11 als Betriebssystem. HPs Tastatur-Computer lässt sich mit einem Akku ausstatten. Mit ihr kann man den Rechner ohne Ausschalten von einem Bildschirm zum anderen tragen. Mit einem Gewicht von 750 Gramm ist der kleine PC auch leichter als ein Notebook.

Ebenfalls nur optional verfügt das EliteBoard über einen Fingerabdrucksensor. Der gehört nicht zur Standardausstattung. Eine kabellose Maus, die bereits mit dem PC verbunden ist, befindet sich dagegen im Lieferumfang. Die gesamte Tastatur Der gesamte PC soll einfach zu reinigen sein und kein Problem damit haben, wenn ein Getränk über ihn verschüttet wird.

Die Maus gehört zum Lieferumfang.

Quelle: HP

Preis und Verfügbarkeit

HP zufolge soll das EliteBoard G1a ab März erhältlich sein. Preisangaben macht der Hersteller bisher nicht. Ebenfalls ist noch unklar, welche Tastatur-Layouts es geben wird. Da Firmenkunden die Zielgruppe sind, ist zudem unklar, wie gut der Tastatur-PC im herkömmlichen Handel verfügbar sein wird.

Titelbild: HP

