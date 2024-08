Huawei arbeitet an einem doppelt gefaltetem Smartphone

Ein bisher unbekanntes Smartphone von Huawei lässt sich zu einem Tablet ausklappen. Dafür verfügt es über zwei Scharniere und bleibt trotzdem erstaunlich dünn.

Yu Chengdong, der CEO der Huawei Consumer Group, hat sich bereits zwei Mal in der Öffentlichkeit mit dem neuen Doppelfaltsmartphone erwischen lassen. Die Bilder laden zu Mutmaßungen ein. Konkrete Informationen zu dem Gerät gibt es aber bisher nicht.

Aufgeklappt im Flieger, zusammengefaltet in der Hand

Das erste Mal wurde Yu Chengdong am 9. Mai mit dem neuen Smartphone abgelichtet. Damals saß er in einem Flugzeug und hatte das Gerät zu seiner vollen Größe ausgeklappt. Auf den ersten Blick könnte er auch ein etwa 10 Zoll großes Tablet in der Hand halten.

Aufgeklappt erreicht das Smartphone Tabletformat.

Quelle: X / faridofanani96

Die Vermutung, dass es sich nicht um ein Tablet, sondern um ein Smartphone handelt, legt ein Foto nahe, das einige Tage später beim chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo erschien. Auf diesem Bild hält er das Smartphone im zusammengeklappten Zustand in der Hand. Deutlich zu erkennen sind die drei Elemente, aus denen es besteht.

Zusammengefaltet scheint das Huawei-Smartphone ähnlich dick wie andere Falt-Smartphones.

Quelle: Weibo/@whylab

Auf den Fotos sieht das namenlose Smartphone ähnlich dick aus wie andere Falt-Smartphones, beispielsweise das Galaxy Fold 6 – wobei das Gerät von Samsung nur ein Scharnier und zwei Elemente hat.

Nur ein Prototyp oder fast marktreif?

Huawei hat sich bisher nicht zu dem Smartphone geäußert. Es gibt keinen Namen und keine technischen Details. Außerdem ist unklar, ob der Chef nur einen Prototyp testet, oder ein fast marktreifes Gerät in den Fingern hält, das bald offiziell vorgestellt wird.

Mit dem Versuch, ein Smartphone-Display möglichst groß auszuweiten, ist Huawei nicht alleine. Unter anderem haben TCL, Samsung oder LG bereits entsprechende Geräte gezeigt. Diese arbeiten aber eher mit Roll-Displays und nicht mit zwei Scharnieren – und sind bisher nicht über das Stadium als Prototyps bei einer Messe herausgekommen.