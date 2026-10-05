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Ich zeig dir jetzt einen Blush, kaufen sollst du ihn aber nicht

Was folgt, ist keine Kaufempfehlung. Auch kein Produkttest. Nur eine Einladung, dir etwas anzuschauen.

Manche Produkte ziehen dich auf den ersten Blick in ihren Bann. Vielleicht, weil sie ein schönes Verpackungsdesign, eine aussergewöhnliche Farbe oder eine ulkige Textur besitzen. Beim Capsule Burst Serum Blush von Catrice ist es die Formel, die mein Interesse geweckt hat.

Die gesamte Kollektion umfasst 16 Produkte und soll Mitte Oktober in den Handel kommen.

Über dieses Format Du musst einen Gegenstand nicht besitzen, um Freude daran zu haben. Manchmal reicht es, die Augen über ein Produktfoto wandern zu lassen. Zu geniessen – und dann weiterzuziehen. Wie im Museum. Willkommen zu meinem Format, in dem ich dir bildnerisch und ohne viel Blabla Beauty-Produkte vorstelle. Und das aus einem einzigen Grund: Weil sie eben «Einfach nur schön» sind. Nicht mehr und nicht weniger.

Make-up trifft auf Hautpflege

Das Wangenrouge ist Teil des neuen Trend Drops «The Formula (+) Edit», einer limitierten Kollektion, die sich an aktuellen Trends orientiert. In diesem Fall an der sogenannten «Skinification» von Make-up: Schminkprodukte werden um Wirkstoffe aus der Hautpflege ergänzt. Dadurch sollen sie nicht nur decken, sondern auch die Haut pflegen. Es entstehen Hybridformeln und «vertraute Texturen werden dabei völlig neu interpretiert», wie Catrice es ausdrückt. Mit dem zweiphasigen Serum-Blush ist ihnen das – zumindest optisch – gut gelungen.

Die Pigmentperlen sind von einem transparenten Gel umgeben.

Im zylinderförmigen Tank des Pumpspenders reihen sich erbsengrosse Pigmentkugeln aneinander wie bei einer Perlenkette. Sie sind umgeben von einem transparenten, feuchtigkeitsspendenden Gel. Dieses enthält Squalan und Glycerin.

Die ersten drei Pumpstösse sehen etwas traurig aus: Es kommt mehr Gel als Pigment raus.

Durch das Pumpen werden die beiden Phasen zu einer wirklich ansprechenden Herbst-Farbe vermischt. Jetzt könnte man doch glatt in Versuchung kommen, oder?

Ein sattes, beeriges Weinrot: C030 Berry Veil. Insgesamt soll der Blush in drei ähnlichen Nuancen erscheinen.

Für alle, die es tatsächlich irgendwie in der Geldbörse juckt: Lasst mich den verführerischen Schleier etwas anheben. In der Anwendung verhält sich die Formel nämlich wie ein bockiger Tint, der zu fleckigen Ergebnissen führt. Womit wir zurück bei meiner These angekommen wären: Du musst nicht alles haben, was ansatzweise cool aussieht. Anschauen und abhaken!

Der Blush wurde mir von Catrice vorab zur Verfügung gestellt.

Titelbild: Natalie Hemengül

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