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iCloud-Hintertür: Britische Regierung muss Befehl an Apple zugeben

Ein Gericht zwingt Londons Innenministerium zuzugeben, dass es von Apple eine iCloud-Hintertür verlangt hat. Ob das rechtens ist, klärt sich 2027.

Monatelang herrschte Stille rund um das «iCloud-Backdoor-Gate» und die britische Regierung. Das Investigatory Powers Tribual hat nun bestätigt, dass das Innenministerium 2025 tatsächlich angeordnet hat, die Verschlüsselung von Apples iCloud zu umgehen, respektive, eine Hintertür für Strafverfolgungsbehörden einzubauen. So sollen britische Beamte sämtliche Daten im Klartext lesen können. Apple behauptet, diese Anordnung aber nie umgesetzt zu haben.

Um mehr Licht ins Dunkel zu bringen, hat das Gericht – welches unter anderem für Überwachungsfragen zuständig ist – zudem beschlossen, dass die Regierung sich offiziell dazu äussern und die Anordnung zugegben muss. Das Argument des Innenministeriums, dass eine Bestätigung dieser Anordnung die nationale Sicherheit gefährde, wies das Gericht zurück.

Die Kläger sind die Menschenrechtsorganisation Privacy International and Liberty sowie Apple selbst.

Entscheid über Rechtmässigkeit folgt 2027

Der genaue Wortlaut der Anordnung bleibt zunächst geheim. Das Tribunal verhandelt nächstes Jahr, ob und welche Details veröffentlicht werden dürfen. Auch ob die Anordnung rechtmässig ist, will das Tribunal 2027 klären. Warum dies so lange dauert, liegt in der Art der Prozessführung begründet: Das Tribunal tagt entweder öffentlich, privat oder geschlossen. Im letzteren Fall dürfen nicht einmal die Kläger anwesend sein. Sie werden durch einen Juristen vertreten.

Apple als Kläger bringt mehrere Argumente vor, wieso die Anordnung nicht rechtens sei:

Die britische Regierung dürfe kein Abhören von Kommunikation ausserhalb des Vereinigten Königreichs anordnen. Das Überwachungsgesetz erlaube es nicht, einem Tech-Unternehmen vorzuschreiben, welche Sicherheitsfunktionen es seinen Kunden anbietet. Vor Erlass des Befehls habe keine ausreichende Konsultation stattgefunden. Die Backdoor greife unverhältnismässig in die Menschenrechte gemäss der Europäischen Menschenrechtskonvention ein. Die Regierung behandle Apple anders als andere Tech-Konzerne und diskriminiere das Unternehmen damit.

Während das Tribunal die ersten drei Punkte öffentlich verhandeln will, kommt für Punkt vier der Private und für Punkt fünf der Geschlossene zur Anwendung.

Geheimniskrämerei schadet dem Vertrauen

Für das Gericht zählte in diesem Schritt vor allem eins: Die Anordnung an Apple sei ohnehin allgemein bekannt gewesen. Zahlreiche Zeitungen und Portale hätten darüber berichtet. Teilweise bezogen sich die Berichte sogar auf Regierungsquellen. So habe das Argument der Regierung, in Fragen der nationalen Sicherheit ohnehin schweigen zu müssen, kaum Gewicht.

Titelbild: Shutterstock

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