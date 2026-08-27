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Ikea und Xbox machen den Controller zum Möbelstück

Mit Yxstaby bringen Ikea und Xbox gemeinsam Möbel und Wohnaccessoires für Gamer auf den Markt. Einige Produkte greifen Formen des Xbox-Controllers auf, andere sollen Gaming-Hardware unauffälliger in Wohnräume integrieren.

Die limitierte Kollektion umfasst neun Produkte und erscheint im Oktober 2026. In der Schweiz verkauft Ikea «Yxstaby» sowohl in seinen Einrichtungshäusern als auch online.

Vom Analogstick zum Hocker

Am deutlichsten zeigt sich der Xbox-Einfluss beim Thumbstick-Hocker. Für seine Form nutzen die Designer die ursprünglichen 3D-Daten des Controllers. Der Hocker erinnert dadurch an einen stark vergrößerten Analogstick und lässt sich beim Sitzen leicht neigen. Auch die strukturierte Oberfläche des Sticks findet sich auf der Sitzfläche wieder.

Beim Hocker wird aus einem kleinen Bedienelement des Controllers ein eigenständiges Möbelstück.

Quelle: Ikea

Weitere Produkte greifen bekannte Controller-Elemente auf. Das Steuerkreuz, das sogenannte D-Pad, dient etwa als Vorlage für ein grünes Kissen und eine Ablage aus Edelstahl. Ein verspiegelter Schaukasten ergänzt die Reihe und bietet Platz für Controller, Spielfiguren und andere Sammlerstücke.

Weniger auffällig fällt der Gaming-Bezug bei den größeren Möbeln aus. Ein TV-Halter auf Rollen besitzt auf der Rückseite Stauraum für Zubehör und Kabel. Du kannst ihn samt Fernseher durch den Raum bewegen. Laut Ikea handelt es sich um den ersten mobilen TV-Halter dieser Art im Sortiment.

Konsole, Steckdosenleiste und Kabel lassen sich direkt hinter dem Fernseher unterbringen.

Quelle: Ikea

Dazu kommen ein Beistelltisch mit Stauraum, in dem sich Controller während des Ladens verstauen lassen, ein leichter Gamingsessel sowie ein Monitorständer für einen oder zwei Bildschirme. Letzterer bietet zusätzliche Ablagen für Smartphone, Headset und Controller.

Mehr Stauraum für Gaming-Zubehör

Für kleinere Räume gibt es außerdem einen Laptophalter mit integriertem Stauraum. Darin finden Controller, Kabel und andere Hardware Platz. Der Deckel lässt sich als Unterlage für einen Laptop verwenden.

Optisch setzt Ikea vor allem auf Weiß, Schwarz und Beige, ergänzt durch grüne Akzente. Dahinter steht die Idee, Gaming-Möbel stärker in gemeinsam genutzte Wohnräume zu integrieren. Sie sollen weniger wie klassische Gaming-Ausrüstung wirken und sich leichter mit bestehender Einrichtung kombinieren lassen.

Der weiße Gamingsessel mit grünem D-Pad-Kissen zeigt die wiederkehrende Farbkombination der Kollektion.

Quelle: Ikea

In Deutschland startet der Verkauf am 1. Oktober in den Ikea-Einrichtungshäusern und am 15. Oktober online. Der Thumbstick-Hocker kostet 39,99 Euro, das D-Pad-Kissen 14,99 Euro und der mobile TV-Halter 99,99 Euro. Mit 129 Euro ist der Beistelltisch das teuerste Produkt der Reihe.

Für die Schweiz nennt Ikea bislang lediglich Oktober als Verkaufsstart. Preise hat das Unternehmen noch nicht veröffentlicht.

Titelbild: Ikea

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