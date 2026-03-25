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In kleinen Schritten voran: Galaxy A57 und A37 vorgestellt

Samsung stellt mit dem Galaxy A57 und dem Galaxy A37 zwei neue Mittelklasse-Smartphones vor. Mit wenigen Neuerungen schaffen sie es, etwas besser als ihre Vorgänger zu sein.

Das Galaxy A57 wird dünner und bekommt einen neuen Chipsatz. Beide Smartphones werden robuster und erhalten KI-Tools aus der S26-Serie. Ein neuer Bildprozessor soll für bessere Fotos sorgen, beim Akku gibt es keine Änderung.

Neuerungen außerhalb des Datenblatt

Der Blick auf das Datenblatt der beiden neuen Smartphones offenbart nur wenige Veränderungen.

So steht das + beim SuperAMOLED-Display des Galaxy A57 für die Bauform. Hier befindet sich ein flexibles Display unter dem Schutzglas, beim Galaxy A37 klebt das AMOLED-Display dagegen auf einem weiteren Glas. Ein Grund, warum das A57 dünner geworden ist. Davon unabhängig sind die Displayränder des A57 um 0,5 bis 1,2 Millimeter schmaler als beim Vorgänger.

Beim Galaxy A57 (links) ist der Rahmen um das Display schmaler.

Samsung verbaut erstmals in der A-Serie LPDDR5X-Arbeitsspeicher. Damit erreichen beide Geräte höhere Datenraten als ihre Vorgänger – Samsung spricht von 17 und 75 Prozent mehr. Die Chipsätze bieten im Vergleich zu den Vorgängern Steigerungen bei der CPU und GPU im niedrigen zweistelligen Bereich. Größer fallen die Zuwächse bei der für KI-Anwendungen relevanten NPU aus: 42 Prozent beim A57 und 167 Prozent beim A37. Das Galaxy A57 erhält durch den neuen Chipsatz Wi-Fi 6E sowie Bluetooth 6.0.

Der Aluminiumrahmen des Galaxy A57 (links) ist für besseren Empfang durch kleine Antennen unterbrochen.

Optisch gibt es mit der am Rand halbtransparenten Kameraerhebung ein neues Detail auf der Rückseite. Die spiegelt bei beiden Geräten stark und zieht Fingerabdrücke an. Der Rahmen des Galaxy A57 besteht aus Aluminium und wirkt hochwertiger als der aus Kunststoff des Galaxy A37.

Das Galaxy A37 und A57 sind auch für einen schnellen Outfit-Check geeignet.

Mit ihrer IP68-Zertifizierung können die neuen A‑Modelle länger und tiefer in Wasser tauchen als ihre Vorgänger. Sie sind aber immer noch nicht für die Nutzung unter Wasser gedacht. Für Vorder- und Rückseite der Smartphones nutzt Samsung Gorilla Glass Victus+. Das kam erstmals bei der S22-Serie zum Einsatz und soll nicht nur kratzfest sein, sondern auch Stürze aus zwei Metern auf raue Oberflächen überstehen.

Detailanpassungen bei den Kameras

Samsung verbaut im Galaxy A37 einen neuen Bildsensor, der bei der Pixelgröße mit einem Mikrometer mit dem A57 gleichzieht. Ein neuer Bildprozessor soll vor allem bei Dunkelheit das Rauschen minimieren und Details verstärken – beim A37 bei Fotos und beim A57 bei Videos.

Die Kameras sind von außen nicht zu unterscheiden.

Beim Galaxy A57 will Samsung durch eine neue Aufnahmetechnik mit dunklen und hellen Frames die Aufnahme von HDR-Bildern beschleunigen. Zudem soll beim Zoomen der Wechsel zwischen der Ultraweitwinkel- und der Hauptkamera nicht mehr sichtbar sein. Beim Galaxy A37 entscheidet die KI mit, welche Bereiche zum Vordergrund oder zum unscharfen Hintergrund gehören.

Beide Smartphones liefert Samsung mit Android 16 und der Benutzeroberfläche OneUI 8.5 aus. Betriebssystemupdates und Sicherheitsaktualisierungen sollen sie sechs Jahre lang erhalten. Samsung spendiert seinen Mittelklasse-Modellen einige der neuen KI-Tools der S26-Serie. Dazu gehört, dass die KI Aufgaben App-übergreifend erledigen kann – derzeit beschränkt auf Apps von Google, Samsung und einigen Drittanbietern wie Spotify oder WhatsApp.

Die vier Farbvarianten des Galaxy A57.

Mit Gemini, Bixby und Perplexity stehen drei installierte KI-Agents zur Auswahl. Circle-to-Search ist in der neuesten Version verfügbar, die mehrere Objekte auf einem Bild erkennen und suchen kann. Eine Transkription gibt es für Aufnahmen mit dem Rekorder oder mit der Telefon-App. Bearbeitungsvorschläge für Fotos machen beide Smartphones, die Funktion «Bestes Gesicht» lässt dich aber nur auf dem A57 auswählen, welches Gesicht von welcher Aufnahme auf das fertige Gruppenbild soll.

Neu im Sortiment Jetzt erhältlich: Samsung Galaxy A37 und A57

Samsung Galaxy A57

In Deutschland bietet Samsung die 512-Gigabyte-Variante des Galaxy A57 nicht an.

128 Gigabyte

Smartphone Neu EUR 529,– Samsung Galaxy A57 128 GB, Awesome Navy, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone Neu EUR 529,– Samsung Galaxy A57 128 GB, Awesome Icyblue, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone Neu EUR 529,– Samsung Galaxy A57 128 GB, Awesome Lilac, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone Neu EUR 529,– Samsung Galaxy A57 128 GB, Awesome Gray, 6.70", Dual SIM, 5G 1

256 Gigabyte

Smartphone −5% Neu EUR 559,– minus EUR 30.– mit Gutscheincode Samsung Galaxy A57 256 GB, Awesome Navy, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone −5% Neu EUR 559,– minus EUR 30.– mit Gutscheincode Samsung Galaxy A57 256 GB, Awesome Icyblue, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone −5% Neu EUR 559,– minus EUR 30.– mit Gutscheincode Samsung Galaxy A57 256 GB, Awesome Lilac, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone −5% Neu EUR 559,– minus EUR 30.– mit Gutscheincode Samsung Galaxy A57 256 GB, Awesome Gray, 6.70", Dual SIM, 5G 1

512 Gigabyte

Smartphone Samsung Galaxy A57 512 GB, Awesome Navy, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone Samsung Galaxy A57 512 GB, Awesome Icyblue, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone Samsung Galaxy A57 512 GB, Awesome Lilac, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone Samsung Galaxy A57 512 GB, Awesome Gray, 6.70", Dual SIM, 5G 1

Samsung Galaxy A37

Das Galaxy A37 steht ebenfalls in vier Farben zur Auswahl.

Die vier Farbvarianten des Galaxy A37.

128 Gigabyte

Smartphone Neu EUR 429,– Samsung Galaxy A37 128 GB, Awesome Lavender, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone Neu EUR 429,– Samsung Galaxy A37 128 GB, Awesome White, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone Neu EUR 429,– Samsung Galaxy A37 128 GB, Awesome Graygreen, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone Neu EUR 429,– Samsung Galaxy A37 128 GB, Awesome Charcoal, 6.70", Dual SIM, 5G 1

256 Gigabyte

Smartphone −9% Neu EUR 474,– minus EUR 45.– mit Gutscheincode Samsung Galaxy A37 256 GB, Awesome Lavender, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone −9% Neu EUR 474,– minus EUR 45.– mit Gutscheincode Samsung Galaxy A37 256 GB, Awesome White, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone −9% Neu EUR 474,– minus EUR 45.– mit Gutscheincode Samsung Galaxy A37 256 GB, Awesome Graygreen, 6.70", Dual SIM, 5G 1 Smartphone −9% Neu EUR 474,– minus EUR 45.– mit Gutscheincode Samsung Galaxy A37 256 GB, Awesome Charcoal, 6.70", Dual SIM, 5G 1

Titelbild: Jan Johannsen

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