Inspiriert von Pilzen leuchtet die Special Edition des Asics Gel Kayano 14 im Dunkeln

Passend zur dunklen Jahreszeit lanciert Asics einen Sneaker, der im Dunkeln leuchtet. Der «Gel Kayano 14 Yakoutake» wurde von der Biolumineszenz japanischer Pilze inspiriert und ist ein echter Blickfang.

Nachts verwandelt sich die Atmos-Sonderedition des «Asics Gel Kayano 14» in ein fluoreszierendes Kunstwerk, das von der Biolumineszenz des japanischen Yakoutake Pilzes inspiriert wurde. Im Hellen sieht der Schuh dagegen recht unscheinbar aus mit seiner weissen, erdigen und silbernen Farbgebung. Er ist das Ergebnis einer Kollaboration zwischen Asics und der japanischen Streetwear und Sneaker Boutique Atmos Tokyo.

Dezent bei Tag, glitzernd-glamourös bei Nacht.

Quelle: Sneaker Bar Detroit

Das neongrüne Schimmern im Wald und Wasser fasziniert

Biolumineszenz, das Leuchten von Algen, Pilzen und anderen Organismen, fasziniert mich seit meiner Jugend. Nachts durch das Meeresleuchten zu schwimmen, ist eine meiner liebsten Erinnerungen an einen Aufenthalt in Dänemark. Und seit ich weiss, dass auch manche Haie leuchten, ist meine Faszination noch gestiegen.

Fachbücher Hanserblau Wenn Haie leuchten Deutsch, 2022, Julia Schnetzer

Fachbücher Hanserblau Wenn Haie leuchten Deutsch, 2022, Julia Schnetzer

Die Innensohle der Glow-in-the-dark-Sneaker zeigt, wie die Yakoutake-Pilze den Waldboden erhellen. Doch nicht nur Fans biologischer Phänomene wird der Sneaker ansprechen (der leider nur in limitierter Auflage erhältlich sein wird), schliesslich handelt es sich um eine weitere Spielart des nicht nur bei Sammlern beliebten Laufschuhs.

Die Innensohle zeigt den ideengebenden Leuchtpilz.

Quelle: House of Heat

Schon der erste Asics Gel Kayano wurde von der Natur inspiriert

Der Original Asics Gel Kayano 14 kam 2008 auf den Markt und gehört zur Gel-Kayano-Laufschuh-Kollektion, die inzwischen bei Nummer 31 angekommen ist.

Benannt sind die Schuhe nach ihrem Entwickler, dem Schuhdesigner Toshikazu Kayano, der 1992 von Asics den Auftrag bekam, den besten Laufschuh der Welt zu entwickeln. Schon damals liess sich Kayano von der Natur inspirieren, genauer gesagt vom Hirschkäfer, dessen Exoskelett ihn auf die Idee der unterstützenden Elemente im Gel Kayano brachte.

Seither hat der Gel Kayano bei Asics-Fans Kultstatus, ähnlich wie der Samba bei Adidas-Aficionados. Der Kayano 14 ist besonders beliebt, obwohl er der erste Schuh der Serie war, der nicht von Kayano selbst, sondern von Hidenori Yamashita designt wurde. Der Sneaker kam 2020 – nach einer Pause – wieder auf den Mark und entwickelte sich schnell zu einem der beliebtesten Modelle von Asics.

Auch ohne Glow-in-the-dark-Schuhe sichtbar sein

Dass das Schimmern in der Dunkelheit auch einen praktischen Nutzen haben kann, ist unbestritten. Doch da der Sneaker in Europa wahrscheinlich fast so schwierig zu finden sein wird wie Leuchtkäfer am Stadtrand, habe ich hier eine Reihe von Tipps zusammengestellt, wie du beim Joggen in der Dunkelheit strahlen kannst, auch ohne die «Asics Gel Kayano 14 Yakoutake» Sneaker.

Ratgeber Mit diesen hellen Teilen läufst du dem Winterblues davon von Siri Schubert

Der Glow-in-the-dark-Schuh soll einem Bericht von Sneaker Bar Detroit zufolge am 14. November gelauncht und zunächst nur in Japan erhältlich sein.