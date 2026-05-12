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I/O 2026: Google zeigt Gemini Intelligence und Android 17 vorab

Gemini soll noch mehr Aufgaben erledigen und Android 17 bekommt neue Emojis, Creator-Tools und Wellbeing-Funktionen. Bei Android Auto spielt die Displayform keine Rolle mehr.

Bereits eine Woche vor Beginn der Entwicklerkonferenz I/O verrät Google in der «The Android Show: I/O Edition» Neuerungen für Android 17. Zu denen gehören unter anderem Gemini Intelligence, Screen Reactions und 3D-Emojis. Nutzt du Android Auto, enthält die Karte während der Navigation bald eine 3D-Ansicht und mehr Details.

Gemini Intelligence erledigt noch mehr Aufgaben für dich

Im Gegensatz zum bisherigen Betriebssystem spricht Google bei Android 17 von einem Intelligenzsystem. Die KI-Agenten von Gemini können noch mehr Aufgaben für dich erledigen. Gemini Intelligence ist nicht fest an Android 17 gebunden. Beides hängt zwar zusammen, wird von Google aber unterschiedlich aktualisiert und die KI kommt nicht nur auf Smartphones zum Einsatz.

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Die neuen Funktionen von Gemini Intelligence sollen ab Sommer 2026 in mehreren Wellen erscheinen, zuerst für Pixel-Geräte von Google und Galaxy-Modelle von Samsung. Ab Juni soll Gemini in Chrome für eine intelligentere Autofill-Funktion im Web sorgen.

Insgesamt überarbeitet Google mit Gemini Intelligence das Erscheinungsbild des KI-Assistenten und macht unter anderem ersichtlich, wann die KI arbeitet und nachdenkt. Sie soll nicht nur wie bisher Fragen beantworten, sondern Dinge erledigen.

Als Beispiel nennt Google das Bestellen von Tickets oder Reservierungen in Hotels oder in Restaurants. Erinnert mich an die Versprechen, die es schon vor Jahren zum Google Assistant gab. Aber jetzt soll es besser funktionieren.

Das könnte hauptsächlich daran liegen, dass Gemini besser versteht, was du sagst, auch wenn es nicht perfekt formuliert ist. Einkaufslisten erstellt der KI-Assistent über die Gboard-Tastatur etwa erst, wenn du mit deinen Gedanken fertig bist. Zwischendurch von dir sprachlich wieder gelöschte Dinge – «Ach nein, Oliven sind noch da.» – sollen nicht erscheinen. Als Gimmick können die Begriffe auch als Emojis und nicht nur ausgeschrieben auf der Liste auftauchen.

Zudem kann Gemini in Zukunft Widgets für dich erstellen. Du sagst, was du im Widget sehen willst, und die KI schreibt den Code dafür und setzt das Widget auf deinen Homescreen. Falls dir das bekannt vorkommt: Nothing hat seit dem Phone (3) etwas Ähnliches und bietet mit dem Nothing Playground einen Ort zum Teilen der Widgets.

Gemini Intelligence wird teils direkt auf dem Gerät laufen und teils auf die Cloud zurückgreifen. Welche Funktion Internetzugriff benötigt, erklärt Google nicht, sondern sagt nur, es hänge von Qualität und Verfügbarkeit sowie der Sinnhaftigkeit ab.

Android 17: Screen Reactions, neue Emojis, Pause-Tool und Datentausch

Für Android 17 kündigt Google neben Gemini Intelligence noch weitere neue Funktionen oder Tools an.

So lassen sich zum Beispiel «Screen Reactions» aufnehmen. Es sind weder ein App-Wechsel noch ein Green Screen nötig, um sich sprechend in den Vordergrund eines Fotos oder Videos zu stellen. Die Funktion kommt im Sommer zuerst auf Pixel-Smartphones.

Später im Jahr soll Android 17 mit überarbeiteten Emojis punkten. In 3D-Optik sollen sie detaillierter sein. Anfangs benötigst du für sie die Gboard-Tastatur von Google.

Der Datentausch von QuickShare zu AirDrop soll sich verbessern und auf Smartphones von Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi und Honor kommen. Sollte dein Smartphone nicht dazugehören, kannst du mit QuickShare einen QR‑Code generieren, über den andere mit ihren iOS-Geräten auf die Daten in der Cloud zugreifen können.

Mit «Pause Point» gibt es ein neues Werkzeug für dein Wohlbefinden. Mit ihm kannst du Apps als ablenkend markieren und etwa die Nutzungszeit durch einen Timer begrenzen. Atemübungen sollen ebenfalls für Ruhe sorgen und weitere Helfer fürs digitale Wohlbefinden sollen im Laufe des Jahres folgen.

Mit Pause Point einen Timer für Apps setzen.

Quelle: Google

Der Wechsel vom iPhone zu Android-Geräten soll sich vereinfachen. Zu den drahtlos übertragbaren Daten gehören in Zukunft Passwörter, Fotos, Nachrichten, Apps, Kontakte, das Layout des Startbildschirms und eSIMs. Das soll zuerst auf Pixel- und Galaxy-Modellen funktionieren.

Zudem erlaubt Android 17 Instagram den Zugriff auf Kamerafunktionen wie Ultra HDR, Bildstabilisierung und den Nachtmodus. Dadurch wird die integrierte Kamera der App besser. Dazu kommen exklusive Bearbeitungsmöglichkeiten in der Edits-App von Instagram. Die Youtube-App wiederum erweitert sich um Videoschnitt mit Adobe Premiere.

Google hat auch an den Sicherheitsfunktionen geschraubt.

Quelle: Google

Android Auto: Neues Erscheinungsbild und Videos laufen im Hintergrund weiter

Android Auto, das Android auf den Bildschirm in deinem Auto bringt, erreicht mit Android 17 ebenfalls eine neue Generation. Mit «Material 3 Expressive» kommt die seit Android 16 übliche Designsprache auch ins Cockpit und schert sich nicht mehr um Größe und Form der Anzeige. Das System passt sich an.

Die Form des Bildschirmes spielt keine Rolle.

Quelle: Google

Bei der Navigation zeigt die Karte mehr Details und Gebäude in 3D-Ansicht an. Youtube und Spotify bekommen ebenfalls eine optische Überarbeitung. Wer nicht am Steuer sitzt, kann sich HD-Videos mit 60 FPS anschauen – zuerst nur bei Youtube, später auch in anderen Apps. Erlaubt eine Video-App die Wiedergabe im Hintergrund, kann man sie während der Fahrt auch nur hören (bei Youtube Musik ist dafür die kostenpflichtige Premium-Version nötig). Die Unterstützung von Dolby Atmos kommt für einige Apps und Fahrzeuge von acht Automarken.

Neue Ansicht bei der Navigation.

Quelle: Google

Gemini Intelligence kommt auch ins Auto und bestellt zum Beispiel auf dem Rückweg vom Ausflug das Abendessen nach Hause. In über 100 Autos von 16 Marken erhält der KI‑Assistent Zugriff auf Informationen zum jeweiligen Wagen. Gemini weiß dann, ob ein Paket in den Kofferraum passt oder was welche Warnleuchte bedeutet.

Titelbild: shutterstock.com/Norbert Maurice

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