iOS 18 ist da: Alles, was du zum Update wissen musst

iOS 18 steht ab sofort zur Installation bereit. Welche neuen Funktionen das Update bringt, wie du sie benutzt und welche iPhones es unterstützen, erfährst du hier.

Anfang Juni hat Apple iOS 18 vorgestellt und den Sommer über in teilweise öffentlichen Beta-Versionen finalisiert. Ab sofort kannst du das Update auf deinem iPhone installieren – Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Einige Funktionen fehlen allerdings auf älteren Modellen und auf Apple Intelligence musst du auch mit dem iPhone 16 noch warten.

Die neuen Funktionen von iOS 18

Mit iOS 18 gibt es mehr Möglichkeiten, den Homescreen zu personalisieren. Du kannst Apps und Widgets jetzt komplett frei positionieren, den App-Logos einen neuen monochromen Look geben sowie ihre Beschriftung zugunsten größerer Symbole ausblenden.

Das Kontrollzentrum lässt sich erstmals anpassen. Du kannst Steuerelemente hinzufügen und entfernen sowie ihre Anordnung verändern. Und auch auf dem Sperrbildschirm kannst du nun noch mehr Apps als Shortcut auswählen. Die Zahl von zwei Shortcuts bleibt aber unverändert.

Deine Privatsphäre sollen gesperrte Apps besser schützen, falls du dein Smartphone entsperrt aus der Hand gibst. Du kannst Apps zusätzlich mit Face ID absichern oder sogar in einen versteckten Ordner verschieben, dessen Inhalt ebenfalls nur nach einer Entsperrung über Face ID sichtbar ist.

In der Nachrichten-App (Messages) bekommst du neue Möglichkeiten für mehr Emotionen und Effekte. In «Tabbacks» – einer Schnellantwortleiste – kannst du nun auf alle Emojis zugreifen. Mehr Bewegung bekommen deine Texte mit Effekten: Bestimme für einzelne Wörter eine Animation, wie «Explodieren» oder «Hüpfen». Willst du zu einem bestimmten Zeitpunkt antworten, kannst du deine Nachricht mit Zeit und Datum hinterlegen.

Ab dem iPhone 14 können Apples Smartphones im Notfall SOS-Nachrichten über Satelliten verschicken. Diese erweitert Apple mit iOS 18 um herkömmlichen Textnachrichten mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Für die Kommunikation mit Nicht-iPhones unterstützt iOS 18 den Standard RCS, den unter anderem Google für seine Messages-App nutzt. RCS ermöglicht den Versand von mehr Medien als SMS und MMS und zuverlässigere Gruppennachrichten.

Eine neue Ordnung gibt es in der Mail-App. Sie kategorisiert die E-Mails jetzt in Primär – für die wichtigsten Inhalte – sowie Transaktionen, Updates und Werbung. Für die letzten drei fasst sie auch mehrere Nachrichten eines Absenders zusammen.

Die Karten-App bringt neue topografische Karten und die Möglichkeit, eigene Hiking-Routen zu erstellen – inklusive Offlinezugriff.

Mit der Wallet-App kannst du Geld mit anderen iPhone-Usern austauschen, ohne die Handynummer angeben zu müssen. Einfach die iPhones zusammenhalten und per Knopf an der Seite bestätigen.

Die Fotos-App hat einen ganz neuen Look bekommen. Apple hat hauptsächlich an der Übersicht gearbeitet. Beispielsweise sortiert die App nach verschiedenen Kategorien:

Erinnerungen

Trips

Menschen und Haustiere

vergangene Tage

Du kannst zudem zwischen verschiedenen Tagen hin- und herwechseln, dir Bildcollagen anzeigen lassen und das Ganze per Knopfdruck teilen.

Die Fotos-App im neuen Look.

Quelle: Apple

In Safari gibt es eine neue Option, um nervige Dinge wie Werbung, Newsletter-Hinweise oder Pop-ups verschwinden zu lassen. Dabei klingt «Distraction Control» deutlich besser als die deutsche Übersetzung «Ablenkende Objekte ausblenden».

Die neue Passwörter-App soll es noch einfacher machen, auf Passwörter und andere Anmeldeinformationen zuzugreifen. Sie funktioniert im Apple-Kosmos geräteübergreifend und warnt vor schlechten und geleakten Passwörtern. Sie dürfte vor allem den bisher etablierten Passwort-Managern große Konkurrenz machen.

Die Notizen-App löst Rechenformeln und Gleichungen direkt beim Eintippen.

Die Kalender-App wird mit der Erinnerungen-App verbunden und zeigt Termine und Aufgaben aus dieser an.

Für die Home-App gibt es mit iOS 18 einen Gastzugang. So kannst du anderen den Zugriff auf deine smarten Geräte erlauben. Etwa, wenn sie dich besuchen und für dich die Blumen gießen.

Der Spielmodus aktiviert sich von selbst, sobald du ein Spiel startest. Er minimiert die Hintergrundaktivitäten des iPhones, damit mehr Leistung für das Spiel zur Verfügung steht. Außerdem soll er die Latenz zu per Bluetooth verbundenen Controllern und Kopfhörern reduzieren.

Mit einem iPhone 15 Pro oder neuerem Smartphone kannst du nun 3D-Videos für die Wiedergabe auf der Apple Vision Pro aufnehmen.

iPhone Mirroring erlaubt es dir, dein iPhone über deinen Mac zu steuern. Das iPhone muss dafür nicht entsperrt sein und sich auch nicht im gleichen Raum befinden.

Apple Intelligence: Die KI lässt noch auf sich warten

Zum Start gehört Apple Intelligence noch nicht zum Umfang von iOS 18. Die ersten seiner neuen KI-Funktionen schaltet Apple voraussichtlich im Oktober mit iOS 18.1 für die Gerätesprache «Englisch (USA)» frei. In den folgenden Monaten will Apple weitere Features freischalten. Nach und nach auch in weiteren lokalisierten Englisch-Varianten für Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Großbritannien.

2025 soll Apple Intelligence dann auf Chinesisch, Französisch, Japanisch und Spanisch funktionieren. Deutsch fehlt unter den bisher angekündigten Sprachen. Zudem erklärt Apple, dass «Apple Intelligence in der EU derzeit nicht für das iPhone und iPad verfügbar» ist. Die EU-Regeln halten andere Firmen aber auch nicht davon ab, ihre KI-Dienste in Europa anzubieten. Auch wenn es noch dauern kann, dürfte die Verfügbarkeit in der EU nur eine Frage der Zeit sein.

Für Apple Intelligence gibt es noch eine weitere Einschränkung. Die KI-Dienste funktionieren nicht auf allen iPhones mit iOS 18, sondern nur auf allen Varianten des iPhone 16 und den Pro-Modellen des iPhone 15.

Diese iPhones erhalten iOS 18

Läuft auf deinem iPhone iOS 17, dann kannst du auch iOS 18 installieren. Konkret handelt es sich um alle Smartphones von Apple, die ab dem iPhone Xs erschienen sind.