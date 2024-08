iPhone-Lautstärkeregler funktioniert nicht mehr mit Spotify Connect

Per Taste lässt sich die Lautstärke von Spotify auf Lautsprechern nur noch steuern, wenn du die Musik mittels AirPlay überträgst. Schuld daran soll eine Schnittstelle sein, die Apple gemäss Spotify nicht mehr unterstützt.

Nutzt du Spotify Connect auf einem iPhone, kannst du die Lautstärke nicht mehr mit den physischen Tasten verändern. Laut Spotify führt Apple die dafür nötige Schnittstelle nicht mehr weiter. Stattdessen musst du neu die App öffnen und den digitalen Slider verschieben. «Wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung», schreibt der Streaming-Anbieter auf seiner Support-Seite.

Sonos unterstützt den Lautstärkeregler in seiner iPhone-App ebenfalls seit Monaten nicht mehr. Dort werden Stabilitätsprobleme als Grund angeführt. Mit Apple Music lässt sich die Lautstärke weiterhin problemlos regeln, wenn auf einen HomePod oder ein AppleTV gestreamt wird.

Neu musst du die App öffnen, um die Lautstärke über Spotify Connect zu ändern.

Quelle: Spotify

Die Einschränkung für Spotify gilt nur, wenn ein externes Gerät – zum Beispiel ein Sonos-Lautsprecher – die Musik direkt streamt, und das Smartphone nur als Steuerzentrale fungiert. Überträgst du Spotify per AirPlay auf einen externen Lautsprecher, funktioniert die Lautstärkeregelung weiterhin auch über die Knöpfe. Allerdings ist die AirPlay-Verbindung erfahrungsgemäss weniger stabil als Spotify Connect.

Zwischen Spotify und Apple herrscht seit langem dicke Luft. Der Streaming-Anbieter kämpft gegen Apples App-Store-Abgabe. Sie wird auf alle Abos fällig, die in der iPhone-App abgeschlossen werden. Spotify will User stattdessen auf die eigene Seite leiten, um die Abgabe zu umgehen. Zumindest in der EU zeichnet sich ein Erfolg für den Streamingdienst ab.