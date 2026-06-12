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Isomatte oder Schlauchboot kaputt? Ein neues Gerät soll die undichte Stelle aufspüren

Ist dein SUP nicht mehr ganz dicht? Der Leak Detector von Quechua und Simond soll das Leck schnell finden. Das Gerät wurde jüngst mit einem European Outdoor Award ausgezeichnet.

Du kennst es vielleicht. Ein heisser Sommertag am See oder beim Camping. Du pumpst erwartungsfroh das Gummiboot, die Luftmatratze oder das SUP auf und merkst, dass schleichend Luft entweicht. «Nur wo?» – fragst du dich. Einreiben mit Seifenwasser und andere Tricks bringen nicht immer die Lösung. Denn der schwierigste Part des Flickens ist meist, herauszufinden, wo genau das Leck ist.

Unter den Eigenmarken Quechua und Simond hat Decathlon bei den Outdoor Business Days in Riva del Garda eine Lösung präsentiert, die mit einem European Outdoor Award ausgezeichnet wurde.

Der Leak Detector soll mithilfe von akustischer Kameratechnologie undichte Stellen sichtbar machen. Dazu wandelt der Detektor das kaum hörbare Zischen in ein visuelles Signal um. Die Technologie wird bereits industriell verwendet, wurde in diesem Gerät aber für Outdoor-Ausrüstung angepasst. Das Leck soll nach Angaben der Jury der Outdoor Business Awards innerhalb von Sekunden auffindbar sein.

So sieht ein Prototyp des Leak Detectors aus. Das Gerät wird erst nächstes Jahr erhältlich sein.

Quelle: Outdoor Business Awards

Die Jury hob hervor, dass das Gerät die Lebensdauer von aufblasbaren Produkten wie Isomatten, Zelten, Kajaks und SUPs verlängern kann. Dadurch würden Abfall und Emissionen reduziert, was besonders wichtig sei, da viele der aufblasbaren Produkte nicht recycelbar sind. Der Leak Detector ebne so den Weg für «Vermietung, Wiederverkauf und Wiederverwertung, während gleichzeitig die Lebensdauer von aufblasbarer Outdoor-Ausrüstung verlängert wird».

Dicht oder nicht? Mit dem Leak Detector soll diese Frage schnell beantwortet sein.

Quelle: Shutterstock

Für mich als Wassersportlerin und SUP-Instruktorin ist der Nutzen eines solchen Geräts offensichtlich. Statt zu Saisonbeginn einen mühsamen Leck-Check durchzuführen, könnte ich nach jedem Aufpumpen schnell prüfen, ob alle Boards noch ganz dicht sind. Das würde nicht nur Zeit sparen, sondern auch das Vertrauen ins Material erhöhen.

Das Gerät wird voraussichtlich 2027 auf den Markt kommen. Ich hoffe, wir bekommen es dann auch ins Sortiment.

Titelbild: Shutterstock

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