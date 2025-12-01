News & Trends 40 14

ISPO-Award für Schweizer Start-up: Diese Skibrille soll mit AR für klare Sicht sorgen

Die Provuu-Skibrille nutzt Augmented Reality (AR), um die Sicht bei Nebel, Schneefall und im Schatten zu verbessern. Mit High-Definition-Kameras und Zusatzlinsen soll sie die Sichtweite und den Kontrast deutlich steigern.

Das kennen wahrscheinlich alle, die Ski- oder Snowboard fahren: Wenn Nebel aufzieht, ist der Spass schnell vorbei. Schlechte Sicht erhöht die Gefahr für Stürze. Auch die Orientierung wird zur Herausforderung, wenn die Umgebung wie eine weisse Suppe wirkt. Aus der entspannten Abfahrt wird eine angespannte Zitterpartie.

Eine Gruppe von Schweizer Outdoor-Enthusiasten und Ingenieuren wollte sich von Schneefall, Nebel oder Schatten die Freude am Wintersport nicht verderben lassen. Sie gründeten das Unternehmen Provuu und entwickelten die XR-Snowgoggles.

Die Skibrille gewann einen «Brandnew Award» im Bereich Outdoor an der internationalen Sportmesse ISPO in München. Der Preis zeichnet die besten Newcomer in den jeweiligen Kategorien aus.

Die Provuu-Skibrille sicherte sich an der ISPO einen Award.

Quelle: Provuu

Mit HD-Kameras zu besserer Sicht

Die patentierte View-XR-Technologie, die in den Goggles zum Einsatz kommt, nutzt unter anderem High-Definition-Kameras, um den Kontrast nach eigenen Angaben um bis zu 75 Prozent zu steigern. Die Sichtweite soll sich um das Fünffache erhöhen. Aktuell läuft eine Kickstarter-Kampagne, um die Produktion zu finanzieren.

Mitgründer Gabriel Iobbi zeigt die XR-Goggles auf der ISPO.

Quelle: Siri Schubert

Gabriel Iobbi, Mitgründer von Provuu, erklärt im Gespräch auf der internationalen Sportmesse ISPO in München: «Unsere Ski Goggles sind nicht nur für Freizeit-Skifahrer und -Snowboarder gemacht, sondern auch für Schneemobilfahrer, Skilehrer, Bergführer und Rettungsteams, die bei jedem Wetter auf gute Sicht und Sicherheit angewiesen sind.»

Die AR-Linsen lassen sich bei Bedarf per Knopfdruck einschalten, bei klarer Sicht funktionieren die Goggles wie eine normale Skibrille. Die XR Goggles sollen nach Angaben des Schweizer Start-ups mit allen gängigen Helmen kompatibel sein. Der Akku soll bei eingeschalteter AR-Funktion bis zu vier Stunden halten.

Da die Brille eine Neuheit ist und voraussichtlich erst im Oktober 2026 erhältlich sein wird, haben wir sie nicht im Sortiment. Falls wir sie anbieten, erfährst du das natürlich hier.

Titelbild: Siri Schubert

