Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Kassensturz
News & Trends
70

K-Tipp-Test: Der billigste Dampfglätter ist der beste

Stephanie Vinzens
17.10.2025

K-Tipp hat mehrere Steamer unter die Lupe genommen – und einmal mehr zeigt sich: Teuer heisst nicht zwingend gut. Welche Modelle überzeugen und welche durchfallen.

K-Tipp hat zehn Dampfglätter getestet – und das Ergebnis ist ernüchternd: Keines der geprüften Geräte erhält das Prädikat «gut». Interessant: Das günstigste Produkt von Tristar geht als Testsieger hervor, während das teuerste von Laurastar auf dem letzten Platz landet. Überprüft hat das Magazin für Konsumentinnen und Konsumenten drei Kriterien: Die Bügelqualität, die Handhabung und die Robustheit.

Die Bügelqualität

Die Handhabung

Die Robustheit

Das ist mein Favorit

Titelbild: Kassensturz

7 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Stephanie Vinzens
Editor
Stephanie.Vinzens@digitecgalaxus.ch

Hat grenzenlose Begeisterung für Schulterpolster, Stratocasters und Sashimi, aber nur begrenzt Nerven für schlechte Impressionen ihres Ostschweizer Dialekts.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • Produkttest

    Tefal «Aerosteam» – nicht perfekt, aber trotzdem der Beste

    von Stephanie Vinzens

  • News & Trends

    Gegen trockene Luft gibt es nur zwei «gute» Luftbefeuchter – sagt Stiftung Warentest

    von Martin Jungfer

  • Ratgeber

    Bügeleisen-Guide: So findest du das passende Modell

    von Vanessa Kim